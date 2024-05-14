«Каролина» снова спаслась! Кузнецов тащит команду к историческому камбэку?
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Голы: Труба — 1 (мен.), 26:23 — 1:0. Стаал — 1 (Орлов), 43:33 — 1:1. Кузнецов — 4 (Шей, Котканиеми), 46:39 — 1:2. Мартинук — 2 (Друри, Нечас), 49:56 — 1:3. Нечас — 3 (п.в., Друри, Чатфилд), 56:31 — 1:4.
Вратари: Шестеркин (56:16 — 56:31) — Андерсен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (9+6+6) — 28 (9+9+10).
Наши: Панарин (17.09/1/-2) — Кузнецов (12.37/2/+1), Орлов (19.34/0/+2), Свечников (17.11/0/-1).
14 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 3-2.
Когда «Рейнджерс» повели в серии с «Каролиной» со счетом 3-0, мало кто верил, что интрига в этом противостоянии еще жива. И дело не в том, что что-то не так с парнями Рода Бриндамора. «Рейнджерс» выглядели настоящими монстрами, которые выжимают результат при любом ходе игры. И если 4-0 в битве с «Вашингтоном» удивить не могли, то три подряд победы над очень крепкими «Харрикейнз» стали солидной заявкой как минимум на финал Кубка Стэнли.
Вот только «Каролина», забрав четвертую встречу дома, поверила в свои силы. И первый период пятого матча остался за гостями, которые традиционно играли быстро, но при этом еще и очень умно. Именно в отсутствии креатива и осмысленности многие ругали Бриндамора — для его команды характерен прямолинейный хоккей с большим количеством бросков. Но тренер показывает, что в критический момент готов на изменения.
На удивление, «Каролина» так и не смогла забить в первом периоде. Выделялась тройка Гюнцель — Ахо — Свечников, которая сминала соперника. Беда пришла для «Каролины» в большинстве. Ахо бросил, попал в Трубу, а тот подобрал шайбу, убежал и точно бросил в дальний угол ворот Андерсена.
Чудеса творил Шестеркин — в конце второго периода он не дал отличиться Друри, которого оставили на пятаке совершенно одного. Но и российский вратарь не спас, когда «Каролина» вышла на третий период словно под угрозой расстрела. Джордан Стаал играет за «Ураганов» уже 12 лет, и переоценить его значение для команды сложно. Вот и на этот раз он забил в важнейший момент, показав завидное мастерство.
Евгения Кузнецова даже посадили в запас после первого матча серии с «Рейнджерс», но российский нападающий не пал духом. Пусть он и играет немного, но пользу команде приносит. В четвертом матче он открыл счет, а сегодня забил гол, оказавшийся победным. Видеть Евгения в четвертой тройке непривычно, но четыре гола в девяти матчах — это солидный результат. Все-таки рано списывать Кузнецова!
«Каролина» закрепила свой успех голом Мартинука и не отдала победу. Шестой матч пройдет в Роли, и теперь шансы «Ураганов» на проход в следующий раунд уже не выглядят мизерными. Они не дают соперникам поднять голову, забрав у них шайбу, и это приносит успех. Получится ли у Панарина и компании найти противодействие?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 1
|
Даллас - Колорадо
|3 - 1
|
Флорида - Бостон
|3 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|14.05
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 4
|14.05
|04:30
|
Колорадо – Даллас
|1 : 5