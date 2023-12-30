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Сегодня, 07:00

Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

«Айлендерс» нанесли «Вашингтону» третье поражение подряд, Овечкин не набрал очков
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Фото USA Today Sports
Сорокин лишился «сухаря» за 18 секунд до конца.

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Голы: Пажо — 3 (Романов, Готье), 24:51 — 1:0. Добсон — 7 (Барзал, Хорват), 26:01 — 2:0. Готье — 3 (Пажо, Хорват), 50:10 — 3:0. Готье — 4 (Пажо, Болдюк), 50:28 — 4:0. Пажо — 4 (Хольмстрем), 54:26 — 5:0. Обе-Кубель — 3 (Сандин, Дженсен), 59:42 — 5:1.
Вратари: Сорокин — Линдгрен (Кемпер, 6:46).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (10+12+10) — 27 (8+9+10).
Наши: Романов (21.27/2/+2) — Кузнецов (16.20/0/-1), Овечкин (17.06/1/-1).
30 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

На игру с «Вашингтоном» «Айлендерс» вышли после разгромных 0:7 от «Питтсбурга». Очевидно, что после таких матчей возникает желание исправиться перед своими фанатами, да еще и на своем льду.

У «Вашингтона» в последних матчах ситуация не лучше: 2 поражения подряд, причем одно из них — разгромные 1:5 от «Рейнджерс». Такой же счет по итогу «Кэпиталз» получили и от другой команды из Нью-Йорка.

Уже в начале игры «столичные» остались без голкипера Чарли Линдгрена, который в этом сезоне выглядит намного увереннее своего напарника Дарси Кемпера. А ведь именно Кемпер по задумке должен был стать основным вратарем «Вашингтона». Его контракт с кэпхитом в 5,2 млн долларов будет действовать еще 3 года.

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Сегодня Кемпер в очередной раз не показал той игры, которой от него ожидали. Оба гола во втором периоде голкипер пропустил после прямых бросков. И хоть прямой вины Кемпера в обеих шайбах, пожалуй, нет, но осадочек-то все равно остался.

Зато здорово играл его оппонент — Илья Сорокин. Ближайшие матчи россиянин проведет без своего напарника Семена Варламова, который получил повреждение в третьем периоде матча с «Питтсбургом». Оставшись один, Сорокин сыграл действительно хорошо, несколько раз серьезно подтащив команду.

Феноменальный матч провели у «Айлендерс» Жюльен Готье и Жан-Габриэль Пажо. Сначала они на двоих сообразили первый гол, а в третьем периоде решили исход матча, забросив две шайбы в течение 18 секунд.

Еще спустя 4 минуты третья тройка «Айлендерс», казалось, завершила разгром: 5:0. Но за 18 секунд до конца матча Николас Обе-Кубель испортил «сухарь» Илье Сорокину.

«Вашингтон» по-прежнему испытывает серьезные проблемы с заброшенными шайбами. По их числу «столичные» превосходят только «Сан-Хосе». Лучшей по созданным моментам сегодня была тройка Протас — Строум — Манта, а не звенья с Овечкиным и Кузнецовым.

Овечкин не забивает уже три матча. Без голов в основное время Ови закончил уже 18 матчей подряд. Беда со статистикой и у Евгения Кузнецова, который 8 игр подряд покидает лед без набранных очков.

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«Вашингтон» уже выпал из топ-8 на Востоке. А если еще и травма Линдгрена окажется серьезной, то положение «Кэпиталз» станет совсем бедственным. Перед Спенсером Карбери стоит серьезная задача, ответ на которую он пока не нашел.

Александр Овечкин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 34 24 10 49
2 Айлендерс 35 17 18 43
3 Филадельфия 34 19 15 42
4 Каролина 36 19 17 42
5 Нью-Джерси 34 19 15 40
6 Вашингтон 33 17 16 39
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 37 12 25 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 35 21 14 44
3 Торонто 33 17 16 41
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 34 15 19 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Даллас 34 21 13 46
3 Виннипег 33 20 13 44
4 Нэшвилл 36 19 17 39
5 Аризона 34 18 16 38
6 Сент-Луис 35 18 17 37
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 36 13 23 35
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 34 13 21 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
Результаты / календарь
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30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
30.12 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 2 : 6
30.12 03:00
Флорида – Рейнджерс
4 : 3
30.12 03:00
Детройт – Нэшвилл
 5 : 4 ОТ
30.12 03:00
Коламбус – Торонто
 6 : 5 ОТ
30.12 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
30.12 04:00
Даллас – Чикаго
 5 : 4 ОТ
30.12 04:00
Сент-Луис – Колорадо
 1 : 2
30.12 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 - : -
30.12 06:00
Анахайм – Аризона
 - : -
30.12 22:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 33 48
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 29
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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