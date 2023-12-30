Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Голы: Пажо — 3 (Романов, Готье), 24:51 — 1:0. Добсон — 7 (Барзал, Хорват), 26:01 — 2:0. Готье — 3 (Пажо, Хорват), 50:10 — 3:0. Готье — 4 (Пажо, Болдюк), 50:28 — 4:0. Пажо — 4 (Хольмстрем), 54:26 — 5:0. Обе-Кубель — 3 (Сандин, Дженсен), 59:42 — 5:1.
Вратари: Сорокин — Линдгрен (Кемпер, 6:46).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (10+12+10) — 27 (8+9+10).
Наши: Романов (21.27/2/+2) — Кузнецов (16.20/0/-1), Овечкин (17.06/1/-1).
30 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
На игру с «Вашингтоном» «Айлендерс» вышли после разгромных 0:7 от «Питтсбурга». Очевидно, что после таких матчей возникает желание исправиться перед своими фанатами, да еще и на своем льду.
У «Вашингтона» в последних матчах ситуация не лучше: 2 поражения подряд, причем одно из них — разгромные 1:5 от «Рейнджерс». Такой же счет по итогу «Кэпиталз» получили и от другой команды из Нью-Йорка.
Уже в начале игры «столичные» остались без голкипера Чарли Линдгрена, который в этом сезоне выглядит намного увереннее своего напарника Дарси Кемпера. А ведь именно Кемпер по задумке должен был стать основным вратарем «Вашингтона». Его контракт с кэпхитом в 5,2 млн долларов будет действовать еще 3 года.
Сегодня Кемпер в очередной раз не показал той игры, которой от него ожидали. Оба гола во втором периоде голкипер пропустил после прямых бросков. И хоть прямой вины Кемпера в обеих шайбах, пожалуй, нет, но осадочек-то все равно остался.
Зато здорово играл его оппонент — Илья Сорокин. Ближайшие матчи россиянин проведет без своего напарника Семена Варламова, который получил повреждение в третьем периоде матча с «Питтсбургом». Оставшись один, Сорокин сыграл действительно хорошо, несколько раз серьезно подтащив команду.
Феноменальный матч провели у «Айлендерс» Жюльен Готье и Жан-Габриэль Пажо. Сначала они на двоих сообразили первый гол, а в третьем периоде решили исход матча, забросив две шайбы в течение 18 секунд.
Еще спустя 4 минуты третья тройка «Айлендерс», казалось, завершила разгром: 5:0. Но за 18 секунд до конца матча Николас Обе-Кубель испортил «сухарь» Илье Сорокину.
«Вашингтон» по-прежнему испытывает серьезные проблемы с заброшенными шайбами. По их числу «столичные» превосходят только «Сан-Хосе». Лучшей по созданным моментам сегодня была тройка Протас — Строум — Манта, а не звенья с Овечкиным и Кузнецовым.
Овечкин не забивает уже три матча. Без голов в основное время Ови закончил уже 18 матчей подряд. Беда со статистикой и у Евгения Кузнецова, который 8 игр подряд покидает лед без набранных очков.
«Вашингтон» уже выпал из топ-8 на Востоке. А если еще и травма Линдгрена окажется серьезной, то положение «Кэпиталз» станет совсем бедственным. Перед Спенсером Карбери стоит серьезная задача, ответ на которую он пока не нашел.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|34
|24
|10
|49
|2
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|3
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|4
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|5
|Нью-Джерси
|34
|19
|15
|40
|6
|Вашингтон
|33
|17
|16
|39
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|37
|12
|25
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|35
|21
|14
|44
|3
|Торонто
|33
|17
|16
|41
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|3
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|4
|Нэшвилл
|36
|19
|17
|39
|5
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|35
|18
|17
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|30.12
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|2 : 6
|30.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|4 : 3
|30.12
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|6 : 5 ОТ
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|30.12
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|1 : 2
|30.12
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
|30.12
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|30.12
|22:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|33
|48
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|29
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1