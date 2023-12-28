Разгром в Нью-Йорке: Овечкин и «Вашингтон» беспомощны против «Рейнджерс» Панарина!

У «Вашингтона» не было шансов.

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Манта — 11 (Сандин, Протас), 24:12 — 0:1. Миллер — 6 (Зибанежад, Панарин), 27:03 — 1:1. Панарин — 19 (бол., Трочек, Зибанежад), 32:08 — 2:1. Шнайдер — 3 (Линдгрен, Веси), 32:48 — 3:1. Миллер — 7 (Крайдер, Уилер), 46:54 — 4:1. Лафренье — 10 (Фокс, Миллер), 51:15 — 5:1.

Вратари: Шестеркин — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (7+11+13) — 26 (10+10+6).

Наши: Панарин (19.02/1/+2) — Кузнецов (13.03/0/-1), Мирошниченко (12.42/2/-2), Овечкин (16.50/3/-1).

28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Вашингтон» решает одновременно несколько важных для себя задач. Помочь Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ — главная, это не скрывал и владелец клуба Тед Леонсис. Но и турнирную задачу с команды никто не снимал. Несмотря на то, что «Вашингтон» находится в состоянии плавной перестройки, «Кэпиталз» продолжают бороться за попадание в плей-офф, и на данный момент их шансы не так уж малы.

Но еще одна значимая цель клуба — дать раскрыться молодым игрокам, которые есть в системе. Солидные контракты ветеранов не позволят в ближайшие годы размахивать купюрами на рынке свободных агентов, так что «Столичные» должны находить внутренний резерв. В этом сезоне качественно прогрессируют 23-летний белорусский форвард Алексей Протас, уже входящий в топ-5 бомбардиров команды и его ровесник Коннор Макмайкл, который набрал больше очков, чем Евгений Кузнецов. Но что же более молодые игроки?

Потихоньку адаптируется к НХЛ 21-летний канадский центр Хендрикс Лапьерр, но российским болельщикам, разумеется, более интересна судьба уехавшего этим летом за океаном Ивана Мирошниченко. 19-летний форвард, перенесший тяжелую болезнь, неплохо начал сезон в АХЛ и заслужил вызов в главную команду. Пока молодой россиянин выделяется старательностью и нацеленностью на борьбу, но в большом количестве голевых моментов это отражения не находит.

А вот опытный Энтони Манта хоть и не показывает свой лучший хоккей, но моменты использует. В начале второго периода «Кэпиталз» удачно подловили соперника на смене.

Вот только гол гостей был не самым логичным. «Рейнджерс» играли активнее, выглядели свежее и вскоре сравняли счет после броска защитника Миллера. Панарин выступил ассистентом, а спустя пять минут сам реализовал большинство шикарным броском в ближний верхний угол.

Вратарь Кемпер, и так утерявший статус основного вратаря с восстановлением Линдгрена, откровенно не выручил. А в третьем периоде «Вашингтон» совсем встал. Тренерский штаб объединил в одной тройке россиян, но при Овечкине, Мирошниченко и Кузнецове Миллер забил свой второй гол. А порой «Рейнджерс» и вовсе издевались над соперником, остановившись лишь при преимуществе в четыре шайбы.