Разгром в Нью-Йорке: Овечкин и «Вашингтон» беспомощны против «Рейнджерс» Панарина!
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Манта — 11 (Сандин, Протас), 24:12 — 0:1. Миллер — 6 (Зибанежад, Панарин), 27:03 — 1:1. Панарин — 19 (бол., Трочек, Зибанежад), 32:08 — 2:1. Шнайдер — 3 (Линдгрен, Веси), 32:48 — 3:1. Миллер — 7 (Крайдер, Уилер), 46:54 — 4:1. Лафренье — 10 (Фокс, Миллер), 51:15 — 5:1.
Вратари: Шестеркин — Кемпер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (7+11+13) — 26 (10+10+6).
Наши: Панарин (19.02/1/+2) — Кузнецов (13.03/0/-1), Мирошниченко (12.42/2/-2), Овечкин (16.50/3/-1).
28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Вашингтон» решает одновременно несколько важных для себя задач. Помочь Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ — главная, это не скрывал и владелец клуба Тед Леонсис. Но и турнирную задачу с команды никто не снимал. Несмотря на то, что «Вашингтон» находится в состоянии плавной перестройки, «Кэпиталз» продолжают бороться за попадание в плей-офф, и на данный момент их шансы не так уж малы.
Но еще одна значимая цель клуба — дать раскрыться молодым игрокам, которые есть в системе. Солидные контракты ветеранов не позволят в ближайшие годы размахивать купюрами на рынке свободных агентов, так что «Столичные» должны находить внутренний резерв. В этом сезоне качественно прогрессируют 23-летний белорусский форвард Алексей Протас, уже входящий в топ-5 бомбардиров команды и его ровесник Коннор Макмайкл, который набрал больше очков, чем Евгений Кузнецов. Но что же более молодые игроки?
Потихоньку адаптируется к НХЛ 21-летний канадский центр Хендрикс Лапьерр, но российским болельщикам, разумеется, более интересна судьба уехавшего этим летом за океаном Ивана Мирошниченко. 19-летний форвард, перенесший тяжелую болезнь, неплохо начал сезон в АХЛ и заслужил вызов в главную команду. Пока молодой россиянин выделяется старательностью и нацеленностью на борьбу, но в большом количестве голевых моментов это отражения не находит.
А вот опытный Энтони Манта хоть и не показывает свой лучший хоккей, но моменты использует. В начале второго периода «Кэпиталз» удачно подловили соперника на смене.
Вот только гол гостей был не самым логичным. «Рейнджерс» играли активнее, выглядели свежее и вскоре сравняли счет после броска защитника Миллера. Панарин выступил ассистентом, а спустя пять минут сам реализовал большинство шикарным броском в ближний верхний угол.
Вратарь Кемпер, и так утерявший статус основного вратаря с восстановлением Линдгрена, откровенно не выручил. А в третьем периоде «Вашингтон» совсем встал. Тренерский штаб объединил в одной тройке россиян, но при Овечкине, Мирошниченко и Кузнецове Миллер забил свой второй гол. А порой «Рейнджерс» и вовсе издевались над соперником, остановившись лишь при преимуществе в четыре шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|5
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|6
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|2
|Колорадо
|34
|21
|13
|44
|3
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|6
|Аризона
|33
|17
|16
|36
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Калгари
|34
|14
|20
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|28.12
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 4
|28.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 3
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 1
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|28.12
|03:30
|
Баффало – Бостон
|1 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|0 : 7
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 1
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|2 : 5
|28.12
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|6 : 3
|28.12
|05:00
|
Чикаго – Виннипег
|- : -
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|- : -
|28.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|34
|54
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93