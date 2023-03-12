Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила российского вратаря. «Вашингтон» не теряет надежду на плей-офф
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Голы: Энгвалль — 13, 5:18 — 1:0. Строум — 16 (Сандин, ван Римсдайк), 6:41 — 1:1. Оши — 17 (Сандин, ван Римсдайк), 19:13 — 1:2. Манта — 10 (Овечкин, Строум), 44:15 — 1:3. Дауд — 11, 52:18 — 1:4. Бэкстрем — 4 (Сандин, Манта), 53:19 — 1:5.
Вратари: Варламов — Кемпер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 18 (4+8+6) — 27 (12+8+7).
Наши: Романов (16.43/0/+1) — Алексеев (11.55/1/-1), Кузнецов (19.52/2/-1), Овечкин (19.49/4/0).
12 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
В Нью-Йорке состоялся важный матч между «Айлендерс» и «Вашингтоном», который носил принципиальный характер. Команды ведут ожесточенную борьбу за попадание в заветную восьмерку, но положение «Кэпиталз» в этой гонке не выглядит предпочтительным. Гостям было необходимо побеждать, чтобы не усугубить и без того сложную ситуацию. Вряд ли Семен Варламов рассчитывал, что получит от своего бывшего клуба целую авоську шайб, но «столичных» в этот вечер было не остановить.
«Мы все еще боремся за плей-офф. Мы все еще пытаемся попасть туда. Если посмотреть на наши звенья — да, мы потеряли некоторых ключевых игроков, но мы также приобрели пару очень крепких ребят. Нам необходимо пытаться выигрывать каждую игру и не опускать руки», — сохраняет позитив Александр Овечкин. Насчет новых игроков в команде он действительно прав. Защитник Расмус Сандин вошел в состав как влитой, а в четырех первых матчах за «Вашингтон» набрал 8 (1+7) очков.
Контракт 23-летнего шведа с зарплатой 1,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24 и пока его обмен полностью оправдывает себя. Сегодня Сандин стал одним из главных героев матча и оформил в новой команде уже второй ассистентский хет-трик. Несмотря на пропущенную шайбу в начале первого периода, гости быстро вернулись в игру и превзошли соперника во многих компонентах. По воротам Варламова нанесли 12 бросков, в то время как Дарси Кемпер получил в три раза меньшую нагрузку. Хозяева выглядели так аморфно, словно путевка в плей-офф уже в кармане.
«Айлендерс» вполне заслужили свист родных болельщиков, ведь даже пять попыток большинства команда просто растранжирила. Хотя «Вашингтону» здесь стоит отдать должное. В последних 22 матчах «столичные» выстояли в меньшинстве 51 раз из 58 (87,9 процента), и это впечатляющая статистика. Свое большинство гости также не реализовали, но и так смогли забить пять голов. Овечкин во второй игре подряд остался без заброшенной шайбы, но в начале третьего периода после качественной работы на пятаке помог отличиться Энтони Манте.
Александр был заметен на площадке, нанес четыре броска, а в одном из эпизодов провел жесткий силовой против защитника «островитян» Скотта Мэйфилда. В соцсетях уже развернулась жаркая дискуссия на тему того, по правилам ли вообще действовал капитан «Вашингтона». «Я люблю Ови с первого дня в НХЛ, но это слишком поздний силовой. Очевидное нарушение правил! Куда смотрят арбитры?» — пишет один из пользователей. В любом случае судьи оставили этот момент без внимания, и игра продолжилась.
Отличный матч провел также Тревор ван Римсдайк. Вчера 31-летний защитник продлил соглашение с клубом на три года и общую сумму девять миллионов долларов, а сегодня отметился двумя передачами и показателем полезности «плюс четыре». В целом претензий к «Вашингтону» на этот раз быть не может. Команда наконец-то выглядела цельной и мотивированной. Гости заблокировали 19 бросков и позволили нанести по своим воротам лишь 18. Это лучший показатель «столичных» в сезоне, но расслабляться не стоит. На очереди у «Кэпиталз» спаренные матче против «Рейнджерс» и «Баффало», а терять очки уже никак нельзя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|43
|21
|94
|2
|Нью-Джерси
|65
|43
|22
|92
|3
|Рейнджерс
|65
|37
|28
|83
|4
|Питтсбург
|65
|33
|32
|76
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|64
|50
|14
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
|66
|39
|27
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|65
|33
|32
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|65
|29
|36
|67
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|4
|Виннипег
|66
|37
|29
|77
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|65
|29
|36
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|66
|40
|26
|86
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|12.03
|01:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|3 : 2 ОТ
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|7 : 4
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 1
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|0 : 4
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|2 : 5
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 3
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|1 : 5
|12.03
|06:00
|
Сиэтл – Даллас
|3 : 4 ОТ
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|5 : 2
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|1 : 2 Б
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|64
|45
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|66
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21