Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:45

Панарин затащил в овертайме! Его связка с Кейном становится все мощнее

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артемий Панарин и Адам Фокс (в центре) празднуют забитый гол в ворота «Баффало».
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Скиннер — 29 (Любушкин, Томпсон), 27:52 — 1:0. Кейн — 18 (Миллер, Труба), 31:28 — 1:1. Панарин — 20 (бол., Фокс, Зибанежад), 62:02 — 1:2.
Вратари: Луукконен — Шестеркин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (6+13+14+0) — 26 (7+5+11+3).
Наши: Любушкин (15.54/1/+1) — Панарин (20.05/5/+1), Тарасенко (13.24/2/0).
12 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Баффало» после позора с «Далласом» (4:10) принимал дома «Рейнджерс» и на этот раз сделал своим болельщикам не так больно. Однако команда все равно проиграла в четвертый раз подряд, пусть и достойно. Хозяева не дали заскучать Игорю Шестеркину, который отразил 32 броска и стал первой звездой матча. Однако по понятным причинам не только он был в центре внимания в этой игре.

Патрик Кейн впервые в составе «Рейнджерс» приехал в свой родной город и символично передал всем привет. Правда, в случае с его голом не обошлось без везения. Американец отдавал передачу с фланга, но шайба рикошетом от конька защитника «Сэйбрз» Оуэна Пауэра залетела в ворота. Этот гол Кейна стал уже вторым за «Рейнджерс» и после точного броска Джеффа Скиннера он позволил гостям сравнять счет спустя всего три минуты.

В основное время болельщики больше не увидели заброшенных шайб и определить победителя получилось только в овертайме. «Баффало» вполне мог забрать два очка, но Расмус Далин подвел партнеров своим удалением. «Бродвейцам» понадобилось меньше минуты, чтобы реализовать численный перевес, а на добивании здорово сыграл Артемий Панарин. Форвард забил 20-й гол в нынешнем сезоне и стал восьмым российским игроком, которому покорилась эта планка.

Также стоить отметить Илью Любушкина. Защитник «Сэйбрз» отдал передачу во втором матче подряд и провел на льду почти 16 минут. В текущем сезоне его команда вызывает только уважение, но пока думать о плей-офф ребятам еще рановато. Игра «Баффало» не может похвастаться стабильностью, а очки теряются даже в матчах с прямыми конкурентами. Тем не менее, потенциал у команды огромный и его просто необходимо правильно реализовать.

Наместников провел лучший матч сезона

«Флорида» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Шайфли — 37 (бол., Уилер, Коннор), 6:43 — 0:1. Элерс — 6 (Нидеррайтер, Наместников), 15:03 — 0:2. Ткачак — 29 (бол., Монтур, Верхэге), 16:44 — 1:2. Наместников — 7 (бол., Элерс, Коннор), 19:07 — 1:3. Райнхарт — 23 (бол., Барков, Ткачак), 24:09 — 2:3. Наместников — 8 (Элерс, Уилер), 32:59 — 2:4. М. Стаал — 3 (Э. Стаал, Райнхарт), 40:33 — 3:4. Ткачак — 30 (бол., Барков, Монтур), 46:24 — 4:4. Шайфли — 38 (Коннор, Шмидт), 64:31 — 4:5.
Вратари: Бобровский — Хеллибак.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 48 (19+17+8+4) — 27 (9+10+6+2).
Наши: — - Наместников (17.59/3/+2).
12 марта. Майами. FLA Live Arena.

«Флорида» и «Виннипег» устроили шикарную хоккейную перестрелку, а одним из ее главных героев стал Владислав Наместников. «Джетс» для него — восьмая команда в НХЛ и попал он к своему хорошо знакомому тренеру Рику Боунессу. Чувствуется, что на новом месте Владислав ощущает себя комфортно и в четырех играх за новый клуб он набрал 5 (2+3) очков. Сегодня на его счету дубль, передача и статус третьей звезды матча.

«Виннипег» упускал преимущество, ведя в счете 3:1 и 4:2, но все равно дожал соперника в овертайме. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский проводил второй матч за два дня и показал не лучшую игру. Российский вратарь пропустил 5+ шайб в шестой раз в сезоне, но порой кажется, что защита готова отдать Бобровского сопернику на растерзание. В прошлом году этот недостаток можно было нивелировать сумасшедшей атакой, но теперь все работает иначе.

Бостонская машина

«Бостон» — «Детройт» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Копп — 7 (мен.), 1:36 — 0:1. Чейссон — 1 (бол., Перрон, Ларкин), 4:32 — 0:2. Линдхольм — 8 (Койл, Фредерик), 32:43 — 1:2. Бержерон — 24 (бол., Дебраск, Орлов), 34:11 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Грир, Носек), 53:54 — 3:2.
Вратари: Ульмарк — Хелльберг (57:42).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (11+18+9) — 31 (15+2+14).
Наши: Орлов (21.51/0/+1) — -.
Бостон. TD Garden.

Этих парней просто не остановить! «Бостон» отыгрался с 0:2 у «Детройта», быстрее всех в истории НХЛ одержал 50-ю победу (64 матча) и стал первой командой нынешнего сезона, вышедшей в плей-офф. На данный момент у «Брюинз» 105 очков. Отметился в таком историческом матче и Дмитрий Орлов. Российский защитник поучаствовал в заброшенной шайбе Патриса Бержерона в большинстве, а автором победного за шесть минут до окончания третьего периода гола стал Гарнет Хатауэй. Пока экс-игроки «Вашингтона» максимально пришлись ко двору на новом месте.

Артемий Панарин
Владислав Наместников
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
3
8
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила российского вратаря. «Вашингтон» не теряет надежду на плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 43 21 94
2 Нью-Джерси 65 43 22 92
3 Рейнджерс 65 37 28 83
4 Питтсбург 65 33 32 76
5 Айлендерс 68 34 34 76
6 Вашингтон 67 32 35 71
7 Филадельфия 66 24 42 59
8 Коламбус 65 20 45 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 64 50 14 105
2 Торонто 65 40 25 88
3 Тампа-Бэй 66 39 27 84
4 Флорида 67 33 34 73
5 Оттава 65 33 32 70
6 Баффало 65 32 33 69
7 Детройт 65 29 36 67
8 Монреаль 66 26 40 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 36 30 85
2 Миннесота 66 38 28 83
3 Колорадо 64 36 28 78
4 Виннипег 66 37 29 77
5 Нэшвилл 63 32 31 71
6 Сент-Луис 65 29 36 63
7 Аризона 66 23 43 57
8 Чикаго 66 22 44 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 66 40 26 86
2 Лос-Анджелес 67 38 29 85
3 Сиэтл 66 37 29 81
4 Эдмонтон 67 36 31 80
5 Калгари 66 29 37 71
6 Ванкувер 65 28 37 61
7 Анахайм 66 22 44 53
8 Сан-Хосе 67 19 48 50
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
12.03 01:00
Баффало – Рейнджерс
1 : 2 ОТ
12.03 02:00
Колорадо – Аризона
 3 : 2 ОТ
12.03 03:00
Торонто – Эдмонтон
 7 : 4
12.03 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 1
12.03 03:00
Флорида – Виннипег
 4 : 5 ОТ
12.03 03:00
Каролина – Вегас
 0 : 4
12.03 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 2 : 5
12.03 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 3
12.03 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 1 : 5
12.03 06:00
Сиэтл – Даллас
 3 : 4 ОТ
12.03 06:00
Ванкувер – Оттава
 5 : 2
12.03 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 2 : 5
12.03 06:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 1 : 2 Б
12.03 20:30
Детройт – Бостон
 - : -
12.03 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 127
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 98
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 66 95
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 55
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 64 45
Брэйден Пойнт

Брэйден Пойнт

Тампа-Бэй

 66 43
И КН
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 40 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 20 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости