Панарин затащил в овертайме! Его связка с Кейном становится все мощнее
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Скиннер — 29 (Любушкин, Томпсон), 27:52 — 1:0. Кейн — 18 (Миллер, Труба), 31:28 — 1:1. Панарин — 20 (бол., Фокс, Зибанежад), 62:02 — 1:2.
Вратари: Луукконен — Шестеркин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (6+13+14+0) — 26 (7+5+11+3).
Наши: Любушкин (15.54/1/+1) — Панарин (20.05/5/+1), Тарасенко (13.24/2/0).
12 марта. Баффало. KeyBank Center.
«Баффало» после позора с «Далласом» (4:10) принимал дома «Рейнджерс» и на этот раз сделал своим болельщикам не так больно. Однако команда все равно проиграла в четвертый раз подряд, пусть и достойно. Хозяева не дали заскучать Игорю Шестеркину, который отразил 32 броска и стал первой звездой матча. Однако по понятным причинам не только он был в центре внимания в этой игре.
Патрик Кейн впервые в составе «Рейнджерс» приехал в свой родной город и символично передал всем привет. Правда, в случае с его голом не обошлось без везения. Американец отдавал передачу с фланга, но шайба рикошетом от конька защитника «Сэйбрз» Оуэна Пауэра залетела в ворота. Этот гол Кейна стал уже вторым за «Рейнджерс» и после точного броска Джеффа Скиннера он позволил гостям сравнять счет спустя всего три минуты.
В основное время болельщики больше не увидели заброшенных шайб и определить победителя получилось только в овертайме. «Баффало» вполне мог забрать два очка, но Расмус Далин подвел партнеров своим удалением. «Бродвейцам» понадобилось меньше минуты, чтобы реализовать численный перевес, а на добивании здорово сыграл Артемий Панарин. Форвард забил 20-й гол в нынешнем сезоне и стал восьмым российским игроком, которому покорилась эта планка.
Также стоить отметить Илью Любушкина. Защитник «Сэйбрз» отдал передачу во втором матче подряд и провел на льду почти 16 минут. В текущем сезоне его команда вызывает только уважение, но пока думать о плей-офф ребятам еще рановато. Игра «Баффало» не может похвастаться стабильностью, а очки теряются даже в матчах с прямыми конкурентами. Тем не менее, потенциал у команды огромный и его просто необходимо правильно реализовать.
Наместников провел лучший матч сезона
«Флорида» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Шайфли — 37 (бол., Уилер, Коннор), 6:43 — 0:1. Элерс — 6 (Нидеррайтер, Наместников), 15:03 — 0:2. Ткачак — 29 (бол., Монтур, Верхэге), 16:44 — 1:2. Наместников — 7 (бол., Элерс, Коннор), 19:07 — 1:3. Райнхарт — 23 (бол., Барков, Ткачак), 24:09 — 2:3. Наместников — 8 (Элерс, Уилер), 32:59 — 2:4. М. Стаал — 3 (Э. Стаал, Райнхарт), 40:33 — 3:4. Ткачак — 30 (бол., Барков, Монтур), 46:24 — 4:4. Шайфли — 38 (Коннор, Шмидт), 64:31 — 4:5.
Вратари: Бобровский — Хеллибак.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 48 (19+17+8+4) — 27 (9+10+6+2).
Наши: — - Наместников (17.59/3/+2).
12 марта. Майами. FLA Live Arena.
«Флорида» и «Виннипег» устроили шикарную хоккейную перестрелку, а одним из ее главных героев стал Владислав Наместников. «Джетс» для него — восьмая команда в НХЛ и попал он к своему хорошо знакомому тренеру Рику Боунессу. Чувствуется, что на новом месте Владислав ощущает себя комфортно и в четырех играх за новый клуб он набрал 5 (2+3) очков. Сегодня на его счету дубль, передача и статус третьей звезды матча.
«Виннипег» упускал преимущество, ведя в счете 3:1 и 4:2, но все равно дожал соперника в овертайме. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский проводил второй матч за два дня и показал не лучшую игру. Российский вратарь пропустил 5+ шайб в шестой раз в сезоне, но порой кажется, что защита готова отдать Бобровского сопернику на растерзание. В прошлом году этот недостаток можно было нивелировать сумасшедшей атакой, но теперь все работает иначе.
Бостонская машина
«Бостон» — «Детройт» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Копп — 7 (мен.), 1:36 — 0:1. Чейссон — 1 (бол., Перрон, Ларкин), 4:32 — 0:2. Линдхольм — 8 (Койл, Фредерик), 32:43 — 1:2. Бержерон — 24 (бол., Дебраск, Орлов), 34:11 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Грир, Носек), 53:54 — 3:2.
Вратари: Ульмарк — Хелльберг (57:42).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (11+18+9) — 31 (15+2+14).
Наши: Орлов (21.51/0/+1) — -.
Бостон. TD Garden.
Этих парней просто не остановить! «Бостон» отыгрался с 0:2 у «Детройта», быстрее всех в истории НХЛ одержал 50-ю победу (64 матча) и стал первой командой нынешнего сезона, вышедшей в плей-офф. На данный момент у «Брюинз» 105 очков. Отметился в таком историческом матче и Дмитрий Орлов. Российский защитник поучаствовал в заброшенной шайбе Патриса Бержерона в большинстве, а автором победного за шесть минут до окончания третьего периода гола стал Гарнет Хатауэй. Пока экс-игроки «Вашингтона» максимально пришлись ко двору на новом месте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|43
|21
|94
|2
|Нью-Джерси
|65
|43
|22
|92
|3
|Рейнджерс
|65
|37
|28
|83
|4
|Питтсбург
|65
|33
|32
|76
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|64
|50
|14
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
|66
|39
|27
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|65
|33
|32
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|65
|29
|36
|67
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|66
|38
|28
|83
|3
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|4
|Виннипег
|66
|37
|29
|77
|5
|Нэшвилл
|63
|32
|31
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|29
|36
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|66
|40
|26
|86
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|12.03
|01:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|3 : 2 ОТ
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|7 : 4
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 1
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|0 : 4
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|2 : 5
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 3
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|1 : 5
|12.03
|06:00
|
Сиэтл – Даллас
|3 : 4 ОТ
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|5 : 2
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|1 : 2 Б
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|64
|45
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|66
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21