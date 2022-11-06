«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» превзошел великое достижение Горди Хоу.

Александр Овечкин два дня назад повторил, а теперь забрал рекорд НХЛ по голам за один клуб в регулярных чемпионатах. Форвард «Кэпиталз» вышел на отметку в 787 шайб, у Горди Хоу — 786 в составе «Детройта». Этот ориентир держался больше полувека.

Позавчера в гостевой игре с «Детройтом» (1:3) капитан «Вашингтона» добрался до достижения легендарного канадца в городе, где 25 лет играл и забивал за «Ред Уингз» сам Мистер Хоккей.

Сегодня в домашней игре с «Аризоной» (2:3) российский снайпер переписал рекорд для самых преданных снайперов лиги в городе, где играет всю североамериканскую карьеру и начал 18-й сезон своей гонки за историей.

Александр Овечкин перед матчем «Вашингтон» — «Аризона». Фото USA Today Sports

«Сегодня особенный вечер»

«Кэпиталз» вышли на матч с «Койотис» в свитерах исторического дизайна из 1990-х. В таком же Овечкин стартовал в НХЛ в сезоне-2005/06, в котором начал с дубля на домашней арене и в том числе забил тот самый гол в ворота «Финикс Койотис» тренера Уэйна Гретцки.

В исторической игре с «Аризоной» 37-летний капитан «Вашингтона» открыл счет во втором периоде при реализации большинства после передач Тревора ван Римсдайка и Энтони Манты. Александр отличился мощным броском по воротам чеха Карела Веймелки из своего офиса в левом круге для вбрасывания и привычно эмоционально отпраздновал шайбу. Клуб тут же выложил два кадра с радостью форварда после голов №1 и №787 на столичном льду, а также видео с Ови-камеры с включенным микрофоном.

На табло Capital One Arena в паузе запустили заготовленный ролик. В минутном видео первый номер драфта-2004 пообещал здорово играть за «Вашингтон» в хорошем городе с приветливыми людьми, мощно ворвался в лигу, забивал и забивал, принес «Кэпиталз» долгожданный для себя и клуба Кубок Стэнли и шумно это отпраздновал летом 2018-го, а затем продолжил забивать и творить историю. Шайба раз за разом летит из офиса Ови в ворота — и вот он уже лидер НХЛ по голам за одну команду.

«Очевидно, что сегодня особенный вечер. Моя жена и мои дети здесь. Все друзья и, я знаю, мои родители смотрят игру дома. Это особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один. Это очень важно», — сказал Овечкин во втором перерыве.

Александр также ответил на вопросы о голе из своего офиса и исторической форме: «Если честно, не имеет значения, как именно ты забиваешь гол, из какого места площадки. Но да, это особенный момент. И да, свитер тоже очень клевый».

Александр Овечкин атакует ворота «Койотис». Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Как же нам повезло»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отпраздновал гол капитана вместе со всеми. Леонсис и Овечкин связаны все годы североамериканской карьеры россиянина. Босс столичного клуба выбрал и приветствовал будущую звезду на драфте-2004, дважды подписывал с ним исторические контракты и построил вокруг восьмого номера весь хоккейный бизнес, дождался чемпионства и сейчас наслаждается гонкой за рекордами.

Во время матча Леонсис разместил фото табло после гола Овечкина и оставил короткое послание в Twitter словно в формате поздравительной телеграммы: «Больше всего голов с одной командой. Как же нам повезло. Спасибо тебе, Алекс. Снова сотворил историю».

«Всю свою карьеру я провел здесь, в «Вашингтоне». Сравняться с легендой — это довольно большое число, крутое достижение. Я всегда говорю, что моя цель — оставаться в одной команде на протяжении всей карьеры. Мне повезло, что у меня есть такая возможность», — сказал сам Овечкин о достижении Хоу и теперь своем рекорде по голам за один клуб.

Два дня назад капитан «Вашингтона» забил «Детройту» из своего офиса в равных составах после передачи Евгения Кузнецова. На этот раз в завершении двухминутного большинства ему выдал пас защитник Тревор ван Римсдайк.

«Я просто оказался на льду в конце большинства. И это всегда хорошая идея отдать ему шайбу на тот фланг. И он сделал основную работу. Отличный бросок и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, просто еще одна веха на пути», — сказал ван Римсдайк.

Александр Овечкин (№8) празднует гол с партнерами по «Вашингтону». Фото USA Today Sports

«Он невероятный снайпер»

Овечкин стал самым преданным снайпером в истории НХЛ и все ближе к отметке в 800 голов за карьеру в НХЛ. За нее вышли только две легенды — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В Детройте Овечкин впервые встретился с Марком Хоу, одним из сыновей Горди. Экс-хоккеист «Хартфорда», «Филадельфии» и «Детройта» от имени семьи пожелал удачи Александру в гонке за рекордами. Марк Хоу не сомневается: если бы Мистер Хоккей был жив, он с удовольствием путешествовал бы за «Кэпиталз» в ожидании достижений Ови, так же как делал это в случае с Уэйном Гретцки. И он, и Гретцки ждут от россиянина выхода на первое место в списке снайперов НХЛ.

«Его бросок все так же хорош. Очень немногие люди обладают такой ловкостью и таким умением. И как только начинают это терять, сразу бьют вратарям куда-то в шлем. А его шайбы все еще летят в угол. И очевидно: он любит то, что делает. Иногда деньги приносят людям удовлетворение. У него иначе. Можно сказать, что он увлечен игрой, хочет побеждать. Он невероятный снайпер», — сказал тогда Марк Хоу.

Овечкин после игры в Детройте поделился воспоминаниями о встрече с Горди Хоу на Матче звезд-2009 и отзывается о легенде очень уважительно. А сейчас Александр рад, что свидетелями исторического вечера стали его близкие и весь Вашингтон.

«Очевидно, это важнейший момент. В двух последних матчах были большие достижения, и, к сожалению, мы не смогли выиграть. Но это нечто особенное. Приятно, что оба сына, моя жена, все болельщики были здесь. Мои родители смотрели матч в Москве. Так что это особенный момент», — сказал Овечкин после матча с «Аризоной».

В этом сезоне у капитана «Вашингтона» пока 7 голов с 4 передачами и показателем «минус 9» в 13 матчах. Настроение портят провалы «Кэпиталз» по ходу игр и поражения на фоне большого числа травмированных. Сегодня лед досрочно покинул защитник Дмитрий Орлов. Но капитан вместе с главным тренером Питером Лавиолеттом уверены, что команда все равно обязана играть лучше и не упускать свое.

Александр Овечкин (в центре) приветствует публику после своего гола. Фото USA Today Sports

787 и другие цифры

Овечкин забил 787 голов за 1287 матчей регулярного чемпионата.

Горди Хоу забил за «Детройт» 786 голов в 1687 матчах за 25 сезонов с 1946 по 1971 год. В топ-5 снайперов в истории клубов также Стив Айзерман (692 гола в 1514 матчах за «Детройт»), Марио Лемье (690 в 915, «Питтсбург»), Джо Сакик (625 в 1378, «Квебек» / «Колорадо»). Уэйн Гретцки есть в топ-7 (583 в 696, «Эдмонтон»).

Овечкин открыл счет в матче в 134-й раз за карьеру, это второй показатель в истории лиги, больше только у Яромира Ягра (135).

Овечкин теперь забил 162 разным вратарям лиги, более впечатляющие числа только у Яромира Ягра (178), Патрика Марло (177) и Марка Мессье (164).

Овечкин набрал 1421 (787+634) очко и вышел на чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, Александр обошел одну из легенд «Вашингтона» — Адама Оутса (1420 в 1337 играх).

Овечкин — главная звезда в истории «Вашингтона», рекордсмен «Кэпиталз» по матчам (1287), голам (787) и очкам (1421) в регулярных чемпионатах, матчам (147), голам (72) и очкам в плей-офф (141). Александр выходил на лед в 96,5 процента игр с момента дебюта в НХЛ (1287 из 1334).

И главное: Овечкин теперь в 14 шайбах от Горди Хоу (801 гол) и второго места в списке лучших снайперов в истории НХЛ, в 107 — от рекорда великого Уэйна Гретцки (894).