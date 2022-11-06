«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ
Александр Овечкин два дня назад повторил, а теперь забрал рекорд НХЛ по голам за один клуб в регулярных чемпионатах. Форвард «Кэпиталз» вышел на отметку в 787 шайб, у Горди Хоу — 786 в составе «Детройта». Этот ориентир держался больше полувека.
Позавчера в гостевой игре с «Детройтом» (1:3) капитан «Вашингтона» добрался до достижения легендарного канадца в городе, где 25 лет играл и забивал за «Ред Уингз» сам Мистер Хоккей.
Сегодня в домашней игре с «Аризоной» (2:3) российский снайпер переписал рекорд для самых преданных снайперов лиги в городе, где играет всю североамериканскую карьеру и начал 18-й сезон своей гонки за историей.
«Сегодня особенный вечер»
«Кэпиталз» вышли на матч с «Койотис» в свитерах исторического дизайна из 1990-х. В таком же Овечкин стартовал в НХЛ в сезоне-2005/06, в котором начал с дубля на домашней арене и в том числе забил тот самый гол в ворота «Финикс Койотис» тренера Уэйна Гретцки.
В исторической игре с «Аризоной» 37-летний капитан «Вашингтона» открыл счет во втором периоде при реализации большинства после передач Тревора ван Римсдайка и Энтони Манты. Александр отличился мощным броском по воротам чеха Карела Веймелки из своего офиса в левом круге для вбрасывания и привычно эмоционально отпраздновал шайбу. Клуб тут же выложил два кадра с радостью форварда после голов №1 и №787 на столичном льду, а также видео с Ови-камеры с включенным микрофоном.
На табло Capital One Arena в паузе запустили заготовленный ролик. В минутном видео первый номер драфта-2004 пообещал здорово играть за «Вашингтон» в хорошем городе с приветливыми людьми, мощно ворвался в лигу, забивал и забивал, принес «Кэпиталз» долгожданный для себя и клуба Кубок Стэнли и шумно это отпраздновал летом 2018-го, а затем продолжил забивать и творить историю. Шайба раз за разом летит из офиса Ови в ворота — и вот он уже лидер НХЛ по голам за одну команду.
«Очевидно, что сегодня особенный вечер. Моя жена и мои дети здесь. Все друзья и, я знаю, мои родители смотрят игру дома. Это особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один. Это очень важно», — сказал Овечкин во втором перерыве.
Александр также ответил на вопросы о голе из своего офиса и исторической форме: «Если честно, не имеет значения, как именно ты забиваешь гол, из какого места площадки. Но да, это особенный момент. И да, свитер тоже очень клевый».
«Как же нам повезло»
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отпраздновал гол капитана вместе со всеми. Леонсис и Овечкин связаны все годы североамериканской карьеры россиянина. Босс столичного клуба выбрал и приветствовал будущую звезду на драфте-2004, дважды подписывал с ним исторические контракты и построил вокруг восьмого номера весь хоккейный бизнес, дождался чемпионства и сейчас наслаждается гонкой за рекордами.
Во время матча Леонсис разместил фото табло после гола Овечкина и оставил короткое послание в Twitter словно в формате поздравительной телеграммы: «Больше всего голов с одной командой. Как же нам повезло. Спасибо тебе, Алекс. Снова сотворил историю».
«Всю свою карьеру я провел здесь, в «Вашингтоне». Сравняться с легендой — это довольно большое число, крутое достижение. Я всегда говорю, что моя цель — оставаться в одной команде на протяжении всей карьеры. Мне повезло, что у меня есть такая возможность», — сказал сам Овечкин о достижении Хоу и теперь своем рекорде по голам за один клуб.
Два дня назад капитан «Вашингтона» забил «Детройту» из своего офиса в равных составах после передачи Евгения Кузнецова. На этот раз в завершении двухминутного большинства ему выдал пас защитник Тревор ван Римсдайк.
«Я просто оказался на льду в конце большинства. И это всегда хорошая идея отдать ему шайбу на тот фланг. И он сделал основную работу. Отличный бросок и невероятное достижение. Лучший снайпер в истории, просто еще одна веха на пути», — сказал ван Римсдайк.
«Он невероятный снайпер»
Овечкин стал самым преданным снайпером в истории НХЛ и все ближе к отметке в 800 голов за карьеру в НХЛ. За нее вышли только две легенды — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
В Детройте Овечкин впервые встретился с Марком Хоу, одним из сыновей Горди. Экс-хоккеист «Хартфорда», «Филадельфии» и «Детройта» от имени семьи пожелал удачи Александру в гонке за рекордами. Марк Хоу не сомневается: если бы Мистер Хоккей был жив, он с удовольствием путешествовал бы за «Кэпиталз» в ожидании достижений Ови, так же как делал это в случае с Уэйном Гретцки. И он, и Гретцки ждут от россиянина выхода на первое место в списке снайперов НХЛ.
«Его бросок все так же хорош. Очень немногие люди обладают такой ловкостью и таким умением. И как только начинают это терять, сразу бьют вратарям куда-то в шлем. А его шайбы все еще летят в угол. И очевидно: он любит то, что делает. Иногда деньги приносят людям удовлетворение. У него иначе. Можно сказать, что он увлечен игрой, хочет побеждать. Он невероятный снайпер», — сказал тогда Марк Хоу.
Овечкин после игры в Детройте поделился воспоминаниями о встрече с Горди Хоу на Матче звезд-2009 и отзывается о легенде очень уважительно. А сейчас Александр рад, что свидетелями исторического вечера стали его близкие и весь Вашингтон.
«Очевидно, это важнейший момент. В двух последних матчах были большие достижения, и, к сожалению, мы не смогли выиграть. Но это нечто особенное. Приятно, что оба сына, моя жена, все болельщики были здесь. Мои родители смотрели матч в Москве. Так что это особенный момент», — сказал Овечкин после матча с «Аризоной».
В этом сезоне у капитана «Вашингтона» пока 7 голов с 4 передачами и показателем «минус 9» в 13 матчах. Настроение портят провалы «Кэпиталз» по ходу игр и поражения на фоне большого числа травмированных. Сегодня лед досрочно покинул защитник Дмитрий Орлов. Но капитан вместе с главным тренером Питером Лавиолеттом уверены, что команда все равно обязана играть лучше и не упускать свое.
787 и другие цифры
Овечкин забил 787 голов за 1287 матчей регулярного чемпионата.
Горди Хоу забил за «Детройт» 786 голов в 1687 матчах за 25 сезонов с 1946 по 1971 год. В топ-5 снайперов в истории клубов также Стив Айзерман (692 гола в 1514 матчах за «Детройт»), Марио Лемье (690 в 915, «Питтсбург»), Джо Сакик (625 в 1378, «Квебек» / «Колорадо»). Уэйн Гретцки есть в топ-7 (583 в 696, «Эдмонтон»).
Овечкин открыл счет в матче в 134-й раз за карьеру, это второй показатель в истории лиги, больше только у Яромира Ягра (135).
Овечкин теперь забил 162 разным вратарям лиги, более впечатляющие числа только у Яромира Ягра (178), Патрика Марло (177) и Марка Мессье (164).
Овечкин набрал 1421 (787+634) очко и вышел на чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, Александр обошел одну из легенд «Вашингтона» — Адама Оутса (1420 в 1337 играх).
Овечкин — главная звезда в истории «Вашингтона», рекордсмен «Кэпиталз» по матчам (1287), голам (787) и очкам (1421) в регулярных чемпионатах, матчам (147), голам (72) и очкам в плей-офф (141). Александр выходил на лед в 96,5 процента игр с момента дебюта в НХЛ (1287 из 1334).
И главное: Овечкин теперь в 14 шайбах от Горди Хоу (801 гол) и второго места в списке лучших снайперов в истории НХЛ, в 107 — от рекорда великого Уэйна Гретцки (894).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|9
|3
|18
|2
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|3
|Филадельфия
|11
|6
|5
|14
|4
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|5
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|6
|Вашингтон
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|20
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|3
|Детройт
|11
|6
|5
|14
|4
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|5
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|6
|Флорида
|12
|6
|6
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|11
|8
|Оттава
|11
|4
|7
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|12
|7
|5
|14
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Ванкувер
|12
|3
|9
|9
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|6.11
|02:00
|
Вашингтон – Аризона
|2 : 3
|6.11
|02:00
|
Монреаль – Вегас
|4 : 6
|6.11
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|1 : 2
|6.11
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 3
|6.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 3
|6.11
|02:00
|
Торонто – Бостон
|2 : 1
|6.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|6.11
|05:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|6.11
|05:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|5 : 4
|6.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 5 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97