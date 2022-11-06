Овечкин побил невероятный рекорд Хоу! Скоро может пасть историческое достижение Ягра

Кто чаще всех открывал счет?

Во время выходных Александр Овечкин забросил по шайбе в ворота «Детройта» и «Аризоны» и вышел на первое место в истории по голам за одну команду.

За 17 лет карьеры российский форвард 787 раз огорчил соперников «Вашингтона».

Многолетний рекордсмен Горди Хоу в матчах за «Детройт» отличился 786 раз, причем в форме «красных крыльев» он выходил на площадку на 400 раз чаще, чем Овечкин в составе «столичных».

В историческом списке снайперов россиянин по-прежнему занимает третье место. Его отставание от занимающего второе место в истории Хоу сократилось до 14 шайб. От рекорда Уэйна Гретцки Александра Великого отделяет 107 голов.

В гостях у «Детройта» Овечкин отпраздновал уникальный юбилей. Александр стал всего вторым игроком в истории, кому удалось забить 400 голов на чужих площадках. От рекордсмена лиги Уэйна Гретцки его отделяют всего две гостевые шайбы.

Интересно, что из энхаэловских суперснайперов только Овечкин и Стив Айзерман (тоже, кстати, посвятивший всю карьеру одной команде) предпочитали забивать на чужих площадках. У россиянина в гостях заброшено 50,83% шайб, у канадца — 52,31%.

«Вашингтон» потерпел два поражения, хотя в обеих встречах счет открывал его капитан. Теперь на счету Овечкина 134 первых гола в матчах регулярных чемпионатов.

Чаще разменивать нули на табло получалось только у Яромира Ягра, да и то 135 раз. Кстати, Сидни Кросби подобрался к карьерному юбилею — на его счету 99 открывающих счет голов.

Заодно Овечкин продолжает обновлять свой рекорд по результативности в большинстве. Александр наказал соперников за грубость уже 289 раз — на 15 больше, чем предыдущий обладатель достижения Дэйв Андрейчак.

И вряд ли кому-то из действующих игроков хватит карьеры, чтобы настичь лидера «Вашингтона». У Стивена Стэмкоса сейчас 186 голов, у Евгения Малкина — 164, у Джо Павелски — 154.