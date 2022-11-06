Русская ночь в НХЛ: Кучеров набрал четыре очка, наши нападающие не спасли «Ванкувер»

Обзор главных событий за океаном.

Кучеров вернулся в гонку за Макдэвидом

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Пол — 4 (Хедман, Хагель), 7:07 — 1:0. Гиргенсонс — 3 (Пауэр, Томпсон), 16:24 — 1:1. Пойнт — 6 (бол., Стэмкос, Кучеров), 25:05 — 2:1. Миттельштадт — 2 (бол., Пауэр, Окпосо), 28:34 — 2:2. Скиннер — 3 (Так, Козенс), 44:25 — 2:3. Хагель — 4 (Кучеров), 47:40 — 3:3. Пербикс — 1 (Кучеров, Хагель), 55:05 — 4:3. Кучеров — 6 (п.в., Пойнт), 59:02 — 5:3.

Вратари: Эллиотт — Комри (58:39 — 59:02).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (7+14+9) — 24 (6+10+8).

Наши: Кучеров (19.56/6/+4), Наместников (11.44/1/-1), Сергачев (24.46/1/+3) — Любушкин (22.14/0/-2).

Тампа. Amalie Arena.

Никита Кучеров — один из тех русских хоккеистов в НХЛ, кого точно не обвинишь в слабом старте регулярки. Его «Тампа» пока оставляет достаточно противоречивые впечатление, но сам 86-й номер выглядит по-настоящему мощно. В первых 11 матчах он лишь раз ушел со льда без набранных очков и еще к середине октября закрепился на первой строчке в списке лучших бомбардиров «Лайтнинг». И если в первых играх россиянину можно было предъявлять претензии за отсутствие заброшенных шайб, то после того, как он этой ночью довел свою голевую серию до шести матчей, крыть нечем стало даже его хейтерам.

Сегодня в домашнем матче с кусачим перестроечным «Баффало» двукратный обладатель Кубка Стэнли пусть и в пустые, но забросил свою дежурную шайбу и набрал 4 очка, отдав три голевых передачи. Особенно ценным получился пас на Брэйдена Хагеля, когда в середине третьего периода «Молнии» горели 2:3. Пока Андрей Василевский логичным образом отдыхал после 52 бросков во встрече с «Каролиной», Кучеров делал все, чтобы не проиграть симпатичным, но еще очень сырым «Клинкам».

«Я за свои первые сезоны в НХЛ, наверное, играл с 6 или 7 будущими членами Зала Славы. Это довольно невероятно, и я никогда не собираюсь принимать это как должное. Но Кучеров! Этот парень просто сумасшедший. А Пойнт с его скоростью, умением и сообразительностью — это просто невозможная вещь. Я никогда не буду воспринимать как должное игру с такими хоккеистами», — не забыл уважить партнеров Хагель, собравший сегодня три очка.

Теперь с 20 (6+14) очками в активе Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ, отставая от идущего первым Коннора Макдэвида сразу на пять результативных баллов. Догнать и перегнать капитана «Эдмонтона», мчащегося по графику «два очка за игру», будет архисложно. Но мы ведь помним, что три года назад Никита сумел сделать это и урвать свой первый (и пока единственный) «Арт Росс». Почему бы не повторить это снова?

Кузьменко вновь забил с пятака, но «Ванкувер» отдал матч с 3:0

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Михеев — 3 (Хьюз, Шенн), 1:56 — 1:0. Миллер — 7 (Хегландер, Хорват), 3:41 — 2:0. Кузьменко — 7 (бол., Миллер, Хьюз), 17:32 — 3:0. Гросс — 1 (бол., Нидеррайтер, Экхольм), 23:00 — 3:1. Гросс — 2 (Сэнфорд, Янковски), 41:06 — 3:2. Нидеррайтер — 6 (Экхольм, Фаббро), 42:41 — 3:3.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Демко — Сарос.

Штраф: 30 — 18.

Броски: 46 (13+17+14+2) — 30 (3+9+15+3).

Наши: Кузьменко (17.19/3/+1), Михеев (18.42/4/+1) — Тренин (12.35/0/-1).

6 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Летом мы на полном серьезе думали, что куда более адаптированный и универсальный Илья Михеев вполне может закрыть дорогу Андрею Кузьменко в топ-6 «Ванкувера». Однако в итоге два россиянина стали друг другу не конкурентами, а вполне себе здорово взаимодействующими партнерами, которые оказались на краях во второй тройке у во всех смыслах светлоголового шведа Элиаса Петтерссона. Во многом сыграть вместе помогла травма Брока Бесера. Но после возвращения праворукого американца в строй, главному тренеру «Кэнакс» Брюсу Будро придется 10 раз подумать, прежде чем разбивать крайне симпатичное сочетание.

В конце октября «Касатки» наконец-то почувствовали вкус побед и начали выбираться из пропасти, в которую загнали сами себя на старте чемпионата. Казалось, что все проблемы команды позади и теперь она с хорошим настроением попрет в зону плей-офф. Но тут в гости к «Ванкуверу» пожаловал «Нэшвилл» и напомнил — если хозяева ведут в счете, то это еще ничего не значит. Не зря же «Кэнакс» проиграли первые пять матчей регулярки, ведя по ходу них как минимум с разницей в одну шайбу.

Вот только сегодня парни из Британской Колумбии переплюнули самих себя и отдали матч, ведя к первому перерыву 3:0. Причем мощное начало обеспечили российские нападающие хозяев.

Михеев уже на второй минуте напомнил нам в каком у него порядке коронный кистевой бросок, выстрелив под ловушку финну Юусо Саросу. Не стоит забывать, что в родном «Авангарде» Илья наводил ужас на кахаэловских вратарей именно этим оружием.

А ближе к концу первой двадцатиминутки свое слово в большинстве сказал Кузьменко, который в прошлом матче с «Анахаймом» оформил свой первый хет-трик в НХЛ. И сделал это Андрей в который раз с пятака, где ему никто не мешал спокойно подставить клюшку под жесткий пас Джей Ти Миллера. Чем занимался в этот момент отвечавший за нападающего Райан Макдона, остается только догадываться.

На этом весь позитив «Ванкувера» закончился, и дальше болельщиков на «Роджерс-Арене» ждал поезд ужасов, который закончился в серии буллитов победным броском Мэтта Дюшейна.

Впрочем, главный героем здесь однозначно стал капитан «Касаток» Бо Хорват, потерявший шайбу на пути к воротам Сароса и спустивший в унитаз попытку сравнять счет. Так глупо канадец в своей энхаэловской карьере еще не ошибался.