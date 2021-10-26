Овечкина не остановить! Он сделал еще один дубль и уже обошел Гретцки по одному показателю

Невероятный матч в Оттаве.

«Оттава» и «Вашингтон выдали сегодня настоящий хоккейный триллер. Пусть обе команды и были максимально настроены реабилитироваться после обидных поражений, однако мало кто ожидал, что противостояние обернется таким штормом. Болельщикам на трибунах можно лишь позавидовать — 12 голов на двоих, два хет-трика и интрига до последней минуты.

После первого периода можно было подумать, что «Кэпиталс» добудут довольно будничную победу, так как команда Питера Лавиолетта здорово смотрелась в атаке и вела со счетом 4:1. В прошлой игре «столичные» отыграли у «Калгари» отставание в три шайбы, но в Оттаве решили сами растранжирить такое преимущество. «Сенаторз» после перерыва вышли максимально заряженными и за пять минут забросили три шайбы, просто расстреляв голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова.

Поучаствовал в камбэке и российский защитник Артем Зуб, который в одной из атак выдал классную передачу под бросок Джошу Норрису. Зубу настолько доверяет тренерский штаб, что сегодня он провел на льду почти 28 минут игрового времени (его новый персональный рекорд в НХЛ). Даже в таком безумном матче показатель полезности игрока составил «+2». На счету Артема уже третья голевая передача в сезоне.

«Оттава» завелась и после того, как хозяева сравняли счет, казалось, что под таким серьезным давлением «Вашингтон» может дрогнуть. Кто, как не капитан команды в такие сложные минуты должен успокоить своих партнеров и направить игру в нужное русло? Александра Овечкина таким вещать учить не нужно. 36-летний форвард убежал в контратаку и в издевательской манере переиграл вратаря «Сенаторз» Филипа Густавссона, который еще в первом периоде сменил Антона Форсберга.

В моменте с голом Овечкина стоит отметить ошибку Никиты Зайцева. Защитник «Оттавы» слишком самоуверенно сыграл на синей линии, и это дорого обошлось для его команды.

Гол помог «Вашингтону» воспрянуть духом, и Ти Джей Оши за восемь секунд до окончания второго периода стал автором хет-трика. Американский нападающий в пятый раз за свою карьеру в НХЛ забил три гола за матч. Игроки «Оттавы» потеряли концентрацию и слишком рано начали думать о перерыве. Если бы не эта шайба, то шансов у канадской команды на очки в этом матче было бы больше.

Однако хозяева даже при таких раскладах цеплялись за свои возможности и не давали сопернику спокойно вздохнуть. На седьмой минуте третьего периода форвард «Сенаторз» Дрейк Батерсон также оформил хет-трик и подарил невероятные эмоции канадским болельщикам. Илье Самсонову сегодня пришлось работать в усиленном режиме, который он не всегда выдерживал.

И все-таки последнее слово в матче осталось за Александром Овечкиным, забросившим свою 737-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Просто невероятный старт проводит капитан «Вашингтона» и теперь он возглавил список снайперов этого сезона. В шести матчах на его счету 12 (7+5) очков. Свой второй гол он забросил в большинстве и как по учебнику сделал это со своей любимой точки. При этом сегодняшний дубль Овечкина примечателен тем, что российский форвард в 84-й за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы за матч в гостевой игре, что отныне является новым рекордом лиги. Прежнее достижение принадлежало Уэйну Гретцки (83).

Последние минуты матча выдались просто фантастическими. У «Оттавы» было несколько отличных возможностей вновь огорчить Самсонова, из-за штрафов в раздевалку отправились Том Уилсон и Брэди Ткачак, а Овечкин не попал по уже пустым воротам «Оттавы». Этот матч определенно стал украшением игрового дня, а Оши, Батерсон и Овечкин были признаны его главными звездами.