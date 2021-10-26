Прежний Тарасенко вернулся! Российский нападающий забил чумовой гол и сделал дубль

«Сент-Луис» забыл о поражениях.

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«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Тарасенко — 2 (Крюг, Томас), 43:08 — 1:0. Тарасенко — 3 (Барбашев), 55:31 — 2:0. Перрон — 6 (п.в., О`Райлли, Сканделла), 58:45 — 3:0.

Вратари: Хуссо — Куик (58:21 — 58:45).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (18+3+14) — 34 (7+12+15).

Наши: Барбашев (15.31/0/+2), Бучневич (18.18/1/0), Костин (7.54/1/0), Тарасенко (15.21/6/+2) — Ткачев (14.35/0/0).

26 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

Когда игрок получает тяжелые травмы и пропускает много времени в канун своего 30-летия, его всегда сопровождают разговоры о скором закате. Не избежал этой участи и нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Со времен победы «Блюз» в Кубке Стэнли-2018/19 мы крайне редко видели российского форварда в оптимальной форме. А в межсезонье Тарасенко и вовсе попросил обмена из клуба, в котором провел всю карьеру в НХЛ.

«Иногда лучшие обмены — те, которые вы не совершаете», — так прокомментировал недавно великий Уэйн Гретцки ситуацию с Тарасенко. А ведь тогда он еще не мог знать о том, какой фееричный матч ждет Владимира! В матче с «Вегасом» российский нападающий забил свой первый гол в сезоне и стал первой звездой, но настоящий бенефис он приберег на игру с «Лос-Анджелесом».

Первые два периода команды откатали без голов, но болельщикам стоило терпеть до третьей двадцатиминутки. В начале периода Тарасенко получил шайбу у борта на входе в чужую зону, продвинулся вперед и ловким финтом убрал с дороги защитника Андерсона. Не переиграть после такого шикарного обмана Куика было бы преступлением.

«Кингс» после этого дважды играли в большинстве, но так и не смогли забить. А вот Тарасенко еще один свой шанс реализовал. После передачи Барбашева Владимир убежал «один в ноль» и на этот раз не стал финтить — просто спокойно бросил с кистей мимо Куика.

Тарасенко своей игрой затмил даже финского вратаря команды Вилле Хуссо, который отразил все 34 броска и порой спасал «Блюз». После гола-шедевра трибуны скандировали «Влади!», и россиянин признался, что это вдохновило его: «Это был особенный момент. Мы всегда чувствуем поддержку от фанов. И наша семья чувствует это на протяжении всех 10 лет в Сент-Луисе». Кажется, сейчас разговоры об обмене Тарасенко должны стихнуть, да и сам Владимир вряд ли захочет уходить из команды, выигравшей пять матчей из пяти на старте сезона.