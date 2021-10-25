Русский вратарь перестал пропускать! Он выдал два суперматча за два дня

Бенефис Ильи Сорокина за «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Айлендерс» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бэйли — 1 (Пажо), 2:16 — 0:1. Барзал — 3 (Бэйли), 47:33 — 0:2.

Вратари: Ленер — Сорокин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (12+14+16) — 26 (11+4+11).

Наши: Дадонов (16.52/2/0), Мироманов (13.55/2/0) — -.

25 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17699 зрителей.

Когда практически все коллеги перед началом сезона повально называли «Айлендерс» одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, вряд ли кто-то предполагал, что команда, которая прошлой весной чуть было не выкинула из плей-офф «Тампу», на старте регулярки будет трястись, как голова той самой собачки под стеклом у таксиста.

В межсезонье команду Барри Тротца покинул крайне важный защитник Ник Ледди, с которым пришлось расстаться исключительно из-за потолка зарплат, и не менее важный вингер Джордан Эберле, ставший частью новодела из Сиэтла на драфте расширения. Однако у команды с Лонг-Айленда никуда не делись основной костяк, отлаженная годами система Барри Тротца, крайне сбалансированный состав с кучей качественных нападающих и лучший вратарский тандем лиги.

Не добавляла оптимизма перед началом чемпионата разве что старая травма Семена Варламова, из-за которой ему пришлось пропустить весь тренировочный лагерь и первый месяц чемпионата. Но при наличии Ильи Сорокина, роскошно отыгравшего свой дебютный сезон за спиной у более опытного соотечественника, клуб мог спокойно положиться на его напарника и не форсировать восстановление 33-летнего голкипера.

Других поводов для беспокойства у «Островитян» не возникало. Поэтому было несколько дико, что новый сезон команда с одной из лучших оборон в лиге начала с 3:6 от «Каролины», разгрома 1:5 от «Флориды», уверенной — 4:1 — победы над откровенно смешным «Чикаго» и поражения 2:3 от симпатичного, но крайне сырого «Коламбуса».

«Мы неплохо смотрелись два периода. Но проблема в том, что когда мы проваливались в обороне, мы проваливались капитально. Когда мы пропустили четвертый гол, у меня возникло ощущение, что мы перестали играть. Они почувствовали кровь и уже не упустили добычу.

У Сорокина было не так много работы, а это самая сложная ситуация для голкипера. Конечно, когда мы не забиваем, хотелось бы видеть невероятные сейвы от вратаря, но нельзя не признать, что исполнение моментов у соперника было просто прекрасное. В отличие от нас", — оправдывал российского вратаря главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после провала с «Флоридой».

Именно Сорокин в первых матчах регулярки был одним из тех, к кому у нью-йоркских болельщиков было не так много претензий. И на что он способен, когда его команда хоть чуть-чуть начинает шевелиться, сибиряк показал еще день назад в матче с «Аризоной» (3:0), засушив «Койотов» на выезде. А этой ночью некогда лучший голкипер КХЛ оформил второй «сухарь» подряд и практически в одиночку остановил «Вегас» Питера Дебура.

Если Тротц и может быть доволен игрой своей команды сегодня, то только в первом периоде. Пожалуй, именно в стартовой двадцатиминутке «Айлендерс» смотрелись наиболее цельно и не уступали хозяевам в созидании, регулярно нагружая Робина Ленера. Причем открыть счет гостям удалось, создав первый же серьезный момент у ворот шведа. На третьей минуте хоккеисты «Вегаса» забыли на «усах» Жана-Габриэля Пажо, который мощно зарядил в щиток голкиперу «Рыцарей», и подскочивший на добивание Джош Бэйли спокойно отправил шайбу в сетку.

Могли забрасывать вторую шайбу «Островитяне» на старте второго периода. Но сначала Зак Паризе и Мэтт Барзал не смогли реализовать выход «два в одного», а чуть позже потенциально опасный бросок Мэтта Мартина предотвратил российский дебютант «Вегаса» Даниил Мироманов, здорово сыгравший клюшкой. В своем первом энхаэловском матче бывший защитник «Сочи» смотрелся довольно уверенно и отыграл почти 14 минут в третьей паре с Брэйденом Макнаббом, успев нанести два броска и получив неплохие отзывы от местной прессы. И наверняка у 24-летнего москвича остались бы исключительно положительные эмоции от дебюта, если бы победу у «Вегаса» не украл его соотечественник из Новокузнецка.

После лихого начала второго периода от гостей «Голден Найтс» выкрутили мощность на полную, и весь оставшийся матч превратился в бенефис имени Сорокина, который начал штамповать спасения на любой вкус. Поплыви воспитанник «Кузни» вместе со всей командой в самый стрессовый отрезок матча, и команду Тротца железобетонно ждало бы четвертое поражение в шести матчах на старте чемпионата.

Но пробить сибиряка не удалось ни Кигану Колесару, не сумевшему перекинуть его щиток после классного паса Евгения Дадонова.

Не удалось забить и Николасу Хагу, целившемуся с кистей в дальнюю девятку. Даже интересно, что сказал канадец после того, как шайба оказалась в ловушке у Сорокина. Наверняка «что-то на латышском».

Ilya Sorokin's play has guys out here throwing expletives. I would be too. pic.twitter.com/M9r1JSDs35 — Rob Taub (@RTaub_) October 25, 2021

Отблагодарить своего вратаря за 14 отраженных бросков во время тотальной осады команды Дебура ньюйоркцы смогли только в середине третьего периода. Стоило «Рыцарям» завозиться с шайбой в районе своей синей линии, как все тот же Бэйли выцарапал ее у соперника для Мэтта Барзала, и хитрый лидер «Айлендерс» с острого угла поразил дальнюю девятку ворот Ленера.

А вот мучения «Вегаса» у ворот Сорокина как нельзя лучше описывают эмоции Джонатана Маршессо, от бессилия разломавшего клюшку о борт за полминуты до финальной сирены.

Впрочем, пробить голкипера «Айлендерс» истерика франкофона не помогла, а слабину Илья не дал, даже когда за 5 секунд конца матча вся его оборонительная пятерка прижалась к рамке и позволила Ши Теодору нанести мощный бросок с чистого льда.

one last save

one last awesome @brendanmburke call

and back to back shutout hugs for Sorokin pic.twitter.com/Y3yS7l60Zs — Isles on MSG+ (@IslesMSGN) October 25, 2021

«Он просто рабочая лошадка. Он всегда что-то делает, растягивает, прыгает через скакалку или занимается кардио. Очевидно, что в последних трех-четырех матчах он был дико хорош и оказывал большое влияние на игру команды», — отдал должное Сорокину после матча Барзал.

«Сегодня он был невероятен! Илья выиграл матч для нас, он постоянно держал нас в игре. Закончить выезд двумя «сухарями» подряд — это дорогого стоит», — не смог не отметить вклад в победу Сорокина Кейси Сизикас.

Еще до приезда Сорокина в НХЛ болельщики «Островитян» любя нарекли его Белым Китом. В Америке так метафорично называют любую цель, которую кто-то пытается достичь в течение долгого периода времени. Для «Айлендерс», несколько лет ждавших окончания контракта одного из лучших вратарей Европы с ЦСКА, Илья и был тем самым White Whale, по которому сейчас сходят с ума фанаты. И ради таких матчей его точно стоило ждать. Кто, если не он, сегодня принес победу парням Тротца?

42 сейва, вторая победа подряд, 120 минут без пропущенных шайб и первая звезда матча. А еще, засушив «Вегас», Сорокин стал первым голкипером в истории клуба, сделавшим два «сухаря» за два дня подряд. Причем новый рекорд он написал на выезде. Ну и кто сейчас скажет, каким будет вратарское трио сборной России на Олимпийских играх в Пекине?