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Сегодня, 10:15

Овечкину испортили юбилей. Его команда снова проиграла и лишилась двух игроков

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин (слева) в матче против «Калгари».
Фото USA Today Sports
Очередной неудачный матч «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Коулмэн — 4 (Ружичка, Баклунд), 18:03 — 1:0. Шири — 9 (бол., Милано, Кузнецов), 19:26 — 1:1. Манджапане — 5 (Баклунд, Ружичка), 21:35 — 2:1. Ружичка — 6 (Баклунд, Андерссон), 53:39 — 3:1. Манджапане — 6 (Дюбе, Кадри), 54:34 — 4:1. Карлсон — 8 (Эллер, Строум), 58:54 — 4:2. Линдхольм — 9 (п.в., Тоффоли, Танев), 59:56 — 5:2.
Вратари: Владарж — Кемпер (Линдгрен, 36:09, 58:59 — 59:56).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 36 (14+14+8) — 29 (15+5+9).
Наши: Задоров (16.41/1/+1) — Алексеев (17.00/0/-1), Кузнецов (16.18/0/-2), Овечкин (20.25/1/-1).
4 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18698 зрителей.

Выездное турне «Вашингтона» продолжилось не лучшим образом. После поражения в овертайме от «Сиэтла» команда Питера Лавиолетта очень блекло выглядела на фоне «Калгари» и заслуженно проиграла. В составе «Кэпиталз» по-прежнему полно кадровых проблем, а сегодня лазарет «столичных», кажется, пополнился новыми пациентами. Эпидемия травм в команде не планирует заканчиваться, и как в такой ситуации набирать очки — большой вопрос.

Александр Овечкин при любых раскладах практически в каждой игре достигает очередную важную планку. Сегодня он провел 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, и для российских хоккеистов это третий результат. Впереди капитана «Вашингтона» только Сергей Гончар (1301) и Алексей Ковалев (1316). Так что не за горами у Александра новый исторический рекорд, но отметить достижение у форварда не вышло ни голом, ни передачей.

В целом у гостей мало что получалось. Достойно ответить удалось лишь на гол Блэйка Коулмана. «Кэпиталз» получили численный перевес, и Конор Шири отметился девятой шайбой в сезоне. Поучаствовал в голевой атаке также Евгений Кузнецов, который прервал свою трехматчевую серию без набранных очков. К сожалению, россиянин уже привычно не может похвастаться стабильностью, а в последних матчах пару раз даже докатился до третьего звена.

Удача отвернулась от «Вашингтона» довольно быстро. После силового приема от Милана Лучича не смог продолжить матч защитник Мартин Фехервари, а кроме него травму получил голкипер Дарси Кемпер. Он провел на льду всего 36 минут, но зато уходя показал, как эффектно умеет работать клюшкой. Тайлер Тоффоли вряд ли в следующей раз полезет на пятак к своему соотечественнику.

Кемпера заменил Чарли Линдгрен, но и его быстро распечатали. Американец отразил семь бросков из девяти, а ключевым отрезком матча стала середина третьего периода, когда «Калгари» забросил две шайбы меньше чем за минуту. В составе хозяев шикарный матч провел словацкий нападающий Адам Ружичка, который набрал 3 (1+2) очка. В эпизоде с его голом «Кэпиталз» в очередной раз продемонстрировали высший пилотаж игры в обороне, а по глазам Линдгрена можно понять многое.

За минуту до финальной сирены Джон Карлсон подсластил пилюлю поражения для «Вашингтона», но вскоре Элиас Линдхольм поразил уже пустые ворота соперника и поставил в матче точку. Никита Задоров очков не набрал, но закончил встречу с показателем полезности «+1» и показал Нику Дженсену, что в Калгари ему не рады.

Пока «Флэймз» слабо реализуют свой потенциал и тяжело проводят сезон, но сегодня к команде Дэррила Саттера претензий быть не может. А вот «столичным» придется поломать голову, как реабилитироваться в глазах болельщиков. На очереди их ждет поездка в Эдмонтон, и маловероятно, что для «Вашингтона» она получился легко.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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3 Айлендерс 25 15 10 30
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 26 11 15 27
6 Вашингтон 26 10 16 24
7 Филадельфия 25 8 17 21
8 Коламбус 22 8 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 20 3 40
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Флорида 25 12 13 28
5 Детройт 23 11 12 27
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Оттава 24 10 14 21
8 Баффало 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 22 14 8 29
3 Колорадо 22 13 9 27
4 Нэшвилл 23 12 11 26
5 Миннесота 23 12 11 26
6 Сент-Луис 24 11 13 22
7 Аризона 22 7 15 18
8 Чикаго 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 18 8 37
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 25 14 11 28
5 Калгари 24 11 13 25
6 Ванкувер 25 10 15 23
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Детройт – Вегас
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Оттава – Сан-Хосе
 5 : 2
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Питтсбург – Сент-Луис
 6 : 2
4.12 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 4 : 3 ОТ
4.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 2 : 3
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Эдмонтон – Монреаль
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Рейнджерс – Чикаго
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Ванкувер – Аризона
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 1 : 5
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