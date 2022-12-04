Овечкину испортили юбилей. Его команда снова проиграла и лишилась двух игроков
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Коулмэн — 4 (Ружичка, Баклунд), 18:03 — 1:0. Шири — 9 (бол., Милано, Кузнецов), 19:26 — 1:1. Манджапане — 5 (Баклунд, Ружичка), 21:35 — 2:1. Ружичка — 6 (Баклунд, Андерссон), 53:39 — 3:1. Манджапане — 6 (Дюбе, Кадри), 54:34 — 4:1. Карлсон — 8 (Эллер, Строум), 58:54 — 4:2. Линдхольм — 9 (п.в., Тоффоли, Танев), 59:56 — 5:2.
Вратари: Владарж — Кемпер (Линдгрен, 36:09, 58:59 — 59:56).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 36 (14+14+8) — 29 (15+5+9).
Наши: Задоров (16.41/1/+1) — Алексеев (17.00/0/-1), Кузнецов (16.18/0/-2), Овечкин (20.25/1/-1).
4 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18698 зрителей.
Выездное турне «Вашингтона» продолжилось не лучшим образом. После поражения в овертайме от «Сиэтла» команда Питера Лавиолетта очень блекло выглядела на фоне «Калгари» и заслуженно проиграла. В составе «Кэпиталз» по-прежнему полно кадровых проблем, а сегодня лазарет «столичных», кажется, пополнился новыми пациентами. Эпидемия травм в команде не планирует заканчиваться, и как в такой ситуации набирать очки — большой вопрос.
Александр Овечкин при любых раскладах практически в каждой игре достигает очередную важную планку. Сегодня он провел 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, и для российских хоккеистов это третий результат. Впереди капитана «Вашингтона» только Сергей Гончар (1301) и Алексей Ковалев (1316). Так что не за горами у Александра новый исторический рекорд, но отметить достижение у форварда не вышло ни голом, ни передачей.
В целом у гостей мало что получалось. Достойно ответить удалось лишь на гол Блэйка Коулмана. «Кэпиталз» получили численный перевес, и Конор Шири отметился девятой шайбой в сезоне. Поучаствовал в голевой атаке также Евгений Кузнецов, который прервал свою трехматчевую серию без набранных очков. К сожалению, россиянин уже привычно не может похвастаться стабильностью, а в последних матчах пару раз даже докатился до третьего звена.
Удача отвернулась от «Вашингтона» довольно быстро. После силового приема от Милана Лучича не смог продолжить матч защитник Мартин Фехервари, а кроме него травму получил голкипер Дарси Кемпер. Он провел на льду всего 36 минут, но зато уходя показал, как эффектно умеет работать клюшкой. Тайлер Тоффоли вряд ли в следующей раз полезет на пятак к своему соотечественнику.
Кемпера заменил Чарли Линдгрен, но и его быстро распечатали. Американец отразил семь бросков из девяти, а ключевым отрезком матча стала середина третьего периода, когда «Калгари» забросил две шайбы меньше чем за минуту. В составе хозяев шикарный матч провел словацкий нападающий Адам Ружичка, который набрал 3 (1+2) очка. В эпизоде с его голом «Кэпиталз» в очередной раз продемонстрировали высший пилотаж игры в обороне, а по глазам Линдгрена можно понять многое.
За минуту до финальной сирены Джон Карлсон подсластил пилюлю поражения для «Вашингтона», но вскоре Элиас Линдхольм поразил уже пустые ворота соперника и поставил в матче точку. Никита Задоров очков не набрал, но закончил встречу с показателем полезности «+1» и показал Нику Дженсену, что в Калгари ему не рады.
Пока «Флэймз» слабо реализуют свой потенциал и тяжело проводят сезон, но сегодня к команде Дэррила Саттера претензий быть не может. А вот «столичным» придется поломать голову, как реабилитироваться в глазах болельщиков. На очереди их ждет поездка в Эдмонтон, и маловероятно, что для «Вашингтона» она получился легко.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|5
|Детройт
|23
|11
|12
|27
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|8
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 1
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|1 : 4
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 2
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|6 : 2
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 3 ОТ
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|2 : 3
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|5 : 3
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|2 : 5
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 2 ОТ
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|5 : 2
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 5
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|2 : 4
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12