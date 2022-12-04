Обзор главных матчей игрового дня.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 5:4 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эддисон — 2 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 4:37 — 1:0. Строум — 6 (Ватрано), 8:13 — 1:1. Девар — 2 (Ривз, Шоу), 15:04 — 2:1. Фаулер — 3 (бол., Мактавиш, Зеграс), 30:43 — 2:2. Зеграс — 9 (Терри, Куликов), 39:00 — 2:3. Эрикссон Эк — 8 (бол., Эддисон, Болди), 45:26 — 3:3. Терри — 11 (бол., Хенрик, Мактавиш), 50:36 — 3:4. Капризов — 15 (Зуккарелло, Сперджен), 57:25 — 4:4.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон — Гибсон (38:57 — 39:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 47 (11+16+18+2) — 33 (12+10+9+2).

Наши: Капризов (23.54/5/0) — Куликов (24.42/2/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» завершила семиматчевую домашнюю серию на хорошей ноте. Команда Дина Эвасона одержала третью победу подряд, в упорной борьбе обыграв «Анахайм». «Утки», несмотря на статус очевидного аутсайдера, дали сопернику солидный бой и были близки к тому, чтобы забрать два очка в основное время. До окончания третьего периода оставалось всего две с половиной минуты, но Кирилл Капризов, который был не очень заметен в этой встрече, сделал счет на табло 4:4. Форвард получил классную передачу от Матса Цуккарелло и забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне.

При этом Капризов забил в пятой игре подряд, продлил свою результативную серию (7+11) до 11 матчей и приблизился по этому показателю к клубному рекорду (12). «Дикари» на эмоциях мощно завелись и могли тут же добить «Анахайм», но голкипер Джон Гибсон несколько раз подряд спас команду. По его воротам нанесли 49 бросков за матч, и только благодаря его действиям гости выстояли в концовке. Кирилл на эйфории мог даже оформить дубль, но вместо этого чуть не подвел партнеров. В овертайме россиянин получил удаление за фол на Фрэнке Ватрано, однако «Утки» не успели реализовать большинство, отыграв в этом формате чуть более минуты.

В серии буллитов удачливей оказались хозяева, а победный бросок на счету Мэтта Болди. Капризов свою попытку также реализовал. В семи домашних матчах «Миннесота» одержала пять побед и в хорошем настроении сразу же отправилась в гости к «Далласу». Сегодня «Дикарей» снова ждет ранняя игра (23:00 по Москве) и хорошая проверка на прочность. В игре «Уайлд» по-прежнему много проблем, но после провального старта команда нащупала свой ритм и стала гораздо чаще показывать соперникам зубы. Характер у «Дикарей» точно никуда не делся.

Исторический матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Марнер — 9 (мен., Кампф), 25:18 — 0:1. Наместников — 1 (Чирелли, Чернак), 27:40 — 1:1. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Бантинг), 36:50 — 1:2. Кучеров — 11 (бол., Стэмкос, Перри), 41:51 — 2:2. Колтон — 6 (бол., Сергачев, Перри), 44:34 — 3:2. Марнер — 10 (бол.), 51:55 — 3:3. Киллорн — 8, 60:33 — 4:3.

Вратари: Василевский — Мюррей.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 33 (11+11+10+1) — 39 (12+19+8+0).

Наши: Кучеров (22.51/2/-2), Наместников (10.07/2/+1), Сергачев (24.50/0/-1) — -.

Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Тампа» на родном льду принимала разыгравшийся «Торонто» и смогла прервать их победную серию (5 матчей). «Листья» не смогли достойно поздравить Митча Марнера, который шикарно провел игру и установил клубный рекорд. Канадец набрал очки в 19-м матче подряд, а такого в истории клуба не удавалось никому. Он побил рекорд, принадлежавший Дэррилу Ситтлеру (18 в сезоне-1977/78) и Эдди Ольчику (18 в чемпионате-1988/89). Причем Марнер достиг этой отметки, отличившись в меньшинстве. Михаил Сергачев ошибся при выводе шайбы из собственной зоны, помог соперникам начать атаку, и Митч со второй попытки распечатал ворота Андрея Василевского.

В середине третьего периода Марнер оформил дубль, на этот раз забив уже в большинстве. Снова свою команду подвел Сергачев, который нарушил правила на Джоне Таваресе и отправился отдыхать на две минуты. Однако без очков Михаил сегодня не ушел. Он помог реализовать численный перевес Россу Колтону и записал на свой счет 19-ю результативную передачу в сезоне. «Тампа» справилась с большинством лучше соперника и забила в двух случаях из шести. Одну из попыток реализовал Никита Кучеров, который классным броском переиграл Мэтта Мюррея и забросил 11-ю шайбу в чемпионате.

Наконец-то отличился Владислав Наместников. Это его первый гол после возвращения в «Лайтнинг». Безголевая серия форварда длилась 24 матча, а во взятии ворот поучаствовал Энтони Сирелли. Канадец провел свою первую игру в сезоне после того, как восстановился после операции на плече, прошедшей летом. Эмоции Наместникова четко дают понять, как долго он ждал этого гола. Возможно, заброшенная шайба поможет россиянину решить проблему с результативностью. Очевидно, что пока от его перехода ждали большего, чем пять очков.

В концовке встречи после гола Марнера хозяева немного потеряли контроль и едва не проиграли. Гол Тавареса отменили из-за умышленного движения ногой, и матч все-таки перешел в овертайм. Насладиться им сполна у болельщиков не было времени. Уже на 33-й секунде Алекс Киллорн нехитро бросил по воротам «Торонто», но Мюррей сыграл неуверенно и пропустил шайбу в ближний угол. Голкипер неплохо выглядит после травмы, однако если такие голы будут происходить часто, то Илья Самсонов просто обязан выиграть у Мэтта конкуренцию. Несмотря на поражение, «Торонто» набрал очки в 11-м матче подряд.

Малкин снова в огне

«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Голы: Капанен — 3 (Жозеф, Раст), 6:58 — 1:0. Раст — 6 (Зукер, Малкин), 11:59 — 2:0. Бучневич — 8 (Ледди, Парэйко), 12:47 — 2:1. Капанен — 4 (бол., Малкин, Картер), 16:55 — 3:1. Зукер — 6 (Малкин, Раст), 21:51 — 4:1. Тарасенко — 6 (Томас, Парэйко), 28:22 — 4:2. Капанен — 5 (бол., Раст, Зукер), 30:20 — 5:2. Кросби — 13 (п.в., Гюнцель), 55:12 — 6:2.

Вратари: Джерри — Биннингтон (Грайсс, 21:51, 54:39 — 55:12).

Штраф: 4 — 18.

Броски: 38 (15+13+10) — 28 (8+7+13).

Наши: Малкин (19.06/4/+1) — Барбашев (17.07/0/0), Бучневич (19.35/4/-1), Тарасенко (17.23/4/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 330 зрителей.

«Питтсбург» дома уверенно обыграл «Сент-Луис», а главным героем встречи стал Каспери Капанен, на счету которого второй в карьере хет-трик. Яркий матч провел и Евгений Малкин. Россиянин впервые в сезоне набрал три балла за игру, и теперь в его активе 24 (8+16) очка в текущем чемпионате. Одна из шайб Капанена в большинстве была заброшена как раз с передачи Евгения.

В составе «Блюзменов» отличились Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, но их голы никак не помогли команде. «Пингвинз» выглядели гораздо мощнее соперника и нанесли 38 бросков за матч. При счете 4:1 у Джордана Биннингтона даже не выдержали нервы. Когда его заменили на Томаса Грайсса, канадец что-то грубо высказал забившему до этого в его ворота гол Джейсону Цукеру. За такое поведение Биннингтону выписали 10-минутный дисциплинарный штраф, хотя давно пора отправить его к психотерапевту.

«Питтсбург» набрал неплохой ход и в последних десяти матчах одержал семь побед. «Сент-Луис» же продолжает штормить. Казалось, что дела у команды налаживаются, но пять поражений в семи встречах говорят об обратном. Пока в их составе главным бойцом выглядит Бучневич, который заряжен абсолютно в каждой игре. Даже травма не выбила его из ритма. В 19 матчах сезона на счету форварда 19 (8+11) очков, и он готов взять на себя роль полноправного лидера.