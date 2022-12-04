Капризов спас «Миннесоту»! Клубный рекорд — уже близко
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Анахайм» — 5:4 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Эддисон — 2 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 4:37 — 1:0. Строум — 6 (Ватрано), 8:13 — 1:1. Девар — 2 (Ривз, Шоу), 15:04 — 2:1. Фаулер — 3 (бол., Мактавиш, Зеграс), 30:43 — 2:2. Зеграс — 9 (Терри, Куликов), 39:00 — 2:3. Эрикссон Эк — 8 (бол., Эддисон, Болди), 45:26 — 3:3. Терри — 11 (бол., Хенрик, Мактавиш), 50:36 — 3:4. Капризов — 15 (Зуккарелло, Сперджен), 57:25 — 4:4.
Победный буллит: Болди.
Вратари: Густавссон — Гибсон (38:57 — 39:00).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 47 (11+16+18+2) — 33 (12+10+9+2).
Наши: Капризов (23.54/5/0) — Куликов (24.42/2/0).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
«Миннесота» завершила семиматчевую домашнюю серию на хорошей ноте. Команда Дина Эвасона одержала третью победу подряд, в упорной борьбе обыграв «Анахайм». «Утки», несмотря на статус очевидного аутсайдера, дали сопернику солидный бой и были близки к тому, чтобы забрать два очка в основное время. До окончания третьего периода оставалось всего две с половиной минуты, но Кирилл Капризов, который был не очень заметен в этой встрече, сделал счет на табло 4:4. Форвард получил классную передачу от Матса Цуккарелло и забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне.
При этом Капризов забил в пятой игре подряд, продлил свою результативную серию (7+11) до 11 матчей и приблизился по этому показателю к клубному рекорду (12). «Дикари» на эмоциях мощно завелись и могли тут же добить «Анахайм», но голкипер Джон Гибсон несколько раз подряд спас команду. По его воротам нанесли 49 бросков за матч, и только благодаря его действиям гости выстояли в концовке. Кирилл на эйфории мог даже оформить дубль, но вместо этого чуть не подвел партнеров. В овертайме россиянин получил удаление за фол на Фрэнке Ватрано, однако «Утки» не успели реализовать большинство, отыграв в этом формате чуть более минуты.
В серии буллитов удачливей оказались хозяева, а победный бросок на счету Мэтта Болди. Капризов свою попытку также реализовал. В семи домашних матчах «Миннесота» одержала пять побед и в хорошем настроении сразу же отправилась в гости к «Далласу». Сегодня «Дикарей» снова ждет ранняя игра (23:00 по Москве) и хорошая проверка на прочность. В игре «Уайлд» по-прежнему много проблем, но после провального старта команда нащупала свой ритм и стала гораздо чаще показывать соперникам зубы. Характер у «Дикарей» точно никуда не делся.
Исторический матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Марнер — 9 (мен., Кампф), 25:18 — 0:1. Наместников — 1 (Чирелли, Чернак), 27:40 — 1:1. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Бантинг), 36:50 — 1:2. Кучеров — 11 (бол., Стэмкос, Перри), 41:51 — 2:2. Колтон — 6 (бол., Сергачев, Перри), 44:34 — 3:2. Марнер — 10 (бол.), 51:55 — 3:3. Киллорн — 8, 60:33 — 4:3.
Вратари: Василевский — Мюррей.
Штраф: 14 — 16.
Броски: 33 (11+11+10+1) — 39 (12+19+8+0).
Наши: Кучеров (22.51/2/-2), Наместников (10.07/2/+1), Сергачев (24.50/0/-1) — -.
Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
«Тампа» на родном льду принимала разыгравшийся «Торонто» и смогла прервать их победную серию (5 матчей). «Листья» не смогли достойно поздравить Митча Марнера, который шикарно провел игру и установил клубный рекорд. Канадец набрал очки в 19-м матче подряд, а такого в истории клуба не удавалось никому. Он побил рекорд, принадлежавший Дэррилу Ситтлеру (18 в сезоне-1977/78) и Эдди Ольчику (18 в чемпионате-1988/89). Причем Марнер достиг этой отметки, отличившись в меньшинстве. Михаил Сергачев ошибся при выводе шайбы из собственной зоны, помог соперникам начать атаку, и Митч со второй попытки распечатал ворота Андрея Василевского.
В середине третьего периода Марнер оформил дубль, на этот раз забив уже в большинстве. Снова свою команду подвел Сергачев, который нарушил правила на Джоне Таваресе и отправился отдыхать на две минуты. Однако без очков Михаил сегодня не ушел. Он помог реализовать численный перевес Россу Колтону и записал на свой счет 19-ю результативную передачу в сезоне. «Тампа» справилась с большинством лучше соперника и забила в двух случаях из шести. Одну из попыток реализовал Никита Кучеров, который классным броском переиграл Мэтта Мюррея и забросил 11-ю шайбу в чемпионате.
Наконец-то отличился Владислав Наместников. Это его первый гол после возвращения в «Лайтнинг». Безголевая серия форварда длилась 24 матча, а во взятии ворот поучаствовал Энтони Сирелли. Канадец провел свою первую игру в сезоне после того, как восстановился после операции на плече, прошедшей летом. Эмоции Наместникова четко дают понять, как долго он ждал этого гола. Возможно, заброшенная шайба поможет россиянину решить проблему с результативностью. Очевидно, что пока от его перехода ждали большего, чем пять очков.
В концовке встречи после гола Марнера хозяева немного потеряли контроль и едва не проиграли. Гол Тавареса отменили из-за умышленного движения ногой, и матч все-таки перешел в овертайм. Насладиться им сполна у болельщиков не было времени. Уже на 33-й секунде Алекс Киллорн нехитро бросил по воротам «Торонто», но Мюррей сыграл неуверенно и пропустил шайбу в ближний угол. Голкипер неплохо выглядит после травмы, однако если такие голы будут происходить часто, то Илья Самсонов просто обязан выиграть у Мэтта конкуренцию. Несмотря на поражение, «Торонто» набрал очки в 11-м матче подряд.
Малкин снова в огне
«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: Капанен — 3 (Жозеф, Раст), 6:58 — 1:0. Раст — 6 (Зукер, Малкин), 11:59 — 2:0. Бучневич — 8 (Ледди, Парэйко), 12:47 — 2:1. Капанен — 4 (бол., Малкин, Картер), 16:55 — 3:1. Зукер — 6 (Малкин, Раст), 21:51 — 4:1. Тарасенко — 6 (Томас, Парэйко), 28:22 — 4:2. Капанен — 5 (бол., Раст, Зукер), 30:20 — 5:2. Кросби — 13 (п.в., Гюнцель), 55:12 — 6:2.
Вратари: Джерри — Биннингтон (Грайсс, 21:51, 54:39 — 55:12).
Штраф: 4 — 18.
Броски: 38 (15+13+10) — 28 (8+7+13).
Наши: Малкин (19.06/4/+1) — Барбашев (17.07/0/0), Бучневич (19.35/4/-1), Тарасенко (17.23/4/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 330 зрителей.
«Питтсбург» дома уверенно обыграл «Сент-Луис», а главным героем встречи стал Каспери Капанен, на счету которого второй в карьере хет-трик. Яркий матч провел и Евгений Малкин. Россиянин впервые в сезоне набрал три балла за игру, и теперь в его активе 24 (8+16) очка в текущем чемпионате. Одна из шайб Капанена в большинстве была заброшена как раз с передачи Евгения.
В составе «Блюзменов» отличились Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, но их голы никак не помогли команде. «Пингвинз» выглядели гораздо мощнее соперника и нанесли 38 бросков за матч. При счете 4:1 у Джордана Биннингтона даже не выдержали нервы. Когда его заменили на Томаса Грайсса, канадец что-то грубо высказал забившему до этого в его ворота гол Джейсону Цукеру. За такое поведение Биннингтону выписали 10-минутный дисциплинарный штраф, хотя давно пора отправить его к психотерапевту.
«Питтсбург» набрал неплохой ход и в последних десяти матчах одержал семь побед. «Сент-Луис» же продолжает штормить. Казалось, что дела у команды налаживаются, но пять поражений в семи встречах говорят об обратном. Пока в их составе главным бойцом выглядит Бучневич, который заряжен абсолютно в каждой игре. Даже травма не выбила его из ритма. В 19 матчах сезона на счету форварда 19 (8+11) очков, и он готов взять на себя роль полноправного лидера.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|5
|Детройт
|23
|11
|12
|27
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|8
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 1
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|1 : 4
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 2
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|6 : 2
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 3 ОТ
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|2 : 3
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|5 : 3
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|2 : 5
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 2 ОТ
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|5 : 2
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 5
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|2 : 4
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12