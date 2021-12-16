Овечкин снова лучший бомбардир лиги! Он прервал безголевую серию, но «Вашингтон» проиграл

Александр теперь делит первое место в истории НХЛ по голам в большинстве.

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«Чикаго» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:2, 1:2, 1:0)

Голы: Овечкин — 21 (бол., Оши, Бэкстрем), 23:36 — 0:1. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Кубалик), 33:55 — 1:1. Курашев — 1 (бол., Дак, К. Джонс), 34:13 — 2:1. Энтвистл — 3 (Хагель, Тэйвз), 34:29 — 3:1. Спронг — 4 (Эллер), 39:18 — 3:2. Эллер — 5 (Оши, Шири), 51:57 — 3:3. Дебринкэт — 16 (бол., Хагель, Строум), 55:00 — 4:3. Шири — 6 (Овечкин, Карлсон), 59:57 — 4:4. К. Джонс — 1 (Дак), 61:21 — 5:4.

Вратари: Флери — Самсонов (58:29 — 59:27).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 28 (6+12+8+2) — 46 (13+19+13+1).

Наши: — - Овечкин (21.51/10/0), Орлов (19.46/1/0).

16 декабря. Чикаго. United Center.

Как только стало ясно, что Никлас Бэкстрем полностью готов к возвращению, главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что не планирует восстанавливать его дуэт с капитаном команды. « На данный момент я считаю, что Кузнецов и Овечкин слишком сильно играли в этом сезоне. Это один из лучших тандемов», — Лавиолетт расщедрился было на похвалу, но тут история «Кузнецов и ковид-протокол» получила продолжение.

Изоляция необязательно говорит о положительном тесте — это может быть перестраховкой из-за контакта с зараженным сотрудником клуба. В конце концов, россиянин переболел коронавирусом прошлой зимой, правда, это не помешало ему загреметь в протокол безопасности в мае и в середине декабря.

Впрочем, если Лавиолетт сказал, что одной из самых крепких связок последних 15 лет на льду пока не будет, то ее и не будет. Вместо Евгения в центре первого звена с Овечкиным вышел Ларс Эллер. Бэкстрем, проводящий первый матч с конца весны, вышел с Ти Джеем Оши и Конором Шири. В основное время два лидера «Кэпс» сыграли вместе всего пару смен.

Зато в большинстве случилась самая настоящая классика. Гости закатились в зону, Бэкстрем отдал на Оши, а тот — под бросок капитану. Александр снова не смог обойтись без рекорда. Гол в ворота Марка-Андре Флери стал для него 274-м в большинстве — Ови сравнялся по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком. Еще пара матчей, и россиянин заберет первую строчку.

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Овечкин не забрасывал на протяжении трех матчей, но во встрече с «Чикаго» имел предостаточно моментов. Еще два большинства он кружил у себя в левом круге, а всего за матч нанес десять бросков по воротам — сумасшедший показатель. В равных составах Ови снова закладывал слаломные проходы к чужому пятаку, тем более что помощи от Эллера было немного. Александр снова выглядел лучше партнеров в движении и с шайбой, и без. Он опережал и своих, и чужих, и или сам бросал с ходу — чаще даже с правого фланга — или ждал, пока партнеры закатятся в зону.

Против остальных сочетаний «Кэпиталс» оборона «Блэкхокс» выглядела на удивление прилично — особенно в атаках с ходу. И Де Хаан с Сетом Джонсом, и Калеб Джонс с обстоятельным, но неповоротливым Коннором Мерфи здорово блокировали обостряющие передачи, выбивали шайбы с крюка. Сам «Чикаго» хорошо воспользовался почти всеми шансами, которые подарили ему гости. «Вашингтон» перебрасывал «Индейцев» на протяжении всего матча, но по опасным моментам хозяева уступали мало.

Команда Дерека Кинга выдала отличную середину второго периода, когда менее чем за минуту забросила трижды — два раза из трех в большинстве. Это не было случайной удачей — скорее «Блэкхокс» наконец прорвало и залетело то, что не залетало раньше. В формате «пять на три» отличился Алекс Дебринкет, замкнувший отличный прострел на дальнюю штангу от Патрика Кейна.

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Лавиолетт не заменил Илью Самсонова, который отбивал прямо перед собой. Когда русский швейцарец Филип Курашев забрасывал первую шайбу в сезоне, он добивал в уже почти сведенные щитки россиянина. Нельзя не отметить и проход Кирби Дака, который красиво разобрался с Тревором ван Римсдайком.

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Для «Вашингтона» отыграть отставание в два гола- все равно что на раскатку выйти. Эллер, вышедший волею пересменки с Оши и Шири, в падении с бэкхенда воткнул шайбу в ворота Флери.

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Второй камбэк «Вашингтона» в матче получился более эпичным. После дубля Дебринкета, который, как и один из его соперников, круто чувствует себя в левом круге, «Кэпиталс» навалились на ворота Флери. Явно намереваясь лишить легендарного канадца 501-й победы в карьере. «Машина по производству голевых пасов», как назвал Овечкина Бэкстрем, не глядя отдала на Шири. Американец упал вместе с опекавшим его Диланом Строумом, но умудрился перевести шайбу в ворота за три секунды до серены. Ови, набравший 2 (1+1) очка в матче, дошел до отметки в 46 баллов и снова забрался на первое место в лиге, опередив Леона Драйзайтля.

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