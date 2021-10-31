Овечкин впервые за четыре года стал лучшим бомбардиром НХЛ. Но пока всего на один день

Макдэвид уже обошел легенду.

Набрав два очка в матче с «Аризоной», Александр Овечкин на день возглавил бомбардирскую гонку НХЛ. Спустя сутки россиянина подвинул Коннор Макдэвид, тем не менее факт лидерства вполне можно назвать историческим. В последний раз капитан «Вашингтона» располагался на первой строчке в октябре 2017 года, когда вошел в сезон с семью голами в двух матчах. Всего на счету Овечкина 152 дня лидерства, 35 из которых пришлись на конец сезона-2008/09, завершившегося для российского форварда получением «Арт Росс Трофи».

Даты, когда Александр Овечкин возглавлял бомбардирскую гонку НХЛ. Фото «СЭ»

В главной снайперской гонке НХЛ капитан «Вашингтона» сократил отставание от Бретта Халла до двух голов. От рекорда Европы, который принадлежит Яромиру Ягру, Овечкин отстает всего на 27 шайб, от лучшего результата в истории лиги, установленного Уэйном Гретцки, — на 155.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Зато по голам в октябре Овечкин вышел на второе место, уступая (14 шайб) только Гретцки. Огорчив «Аризону», Александр обогнал лидера «Вашингтона» 1980-х Майка Гартнера, который в первых месяцах регулярки отличался 111 раз.

Лучшие снайперы НХЛ в октябре. Фото «СЭ»

Только Гретцки опережает Овечкина и по голам в пустые ворота. Александр 41 раз поразил оставленную голкипером рамку и обошел Мариана Хоссу. Кстати, по проценту голов в пустые ворота (5,54%) капитан «Вашингтона» уступает и Гретцки, и Хоссе, превосходя Марио Лемье, Джерома Игинлу и Брайана Троттье. Нужно также отметить Брэда Маршана из «Бостона», который почти 9% своих голов забил в пустые ворота.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота. Фото «СЭ»

Кроме Овечкина более 20 раз наказывали соперника за смену вратаря три российских игрока — Павел Буре, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. Отдельного упоминания заслуживает лидер сезона-2021/22 в этой номинации Андрей Свечников. Из 66 шайб в регулярных чемпионатах 13 (почти 20%) он забросил в пустые ворота.