«Не уйдем со льда, пока не набьем кому-нибудь морду». История канадского игрока-беспредельщика, который пытался перевоспитать Овечкина

Вспоминаем легендарного Дэйла Хантера. В этом нам помогает Андрей Николишин.

Старая гвардия фанатов НХЛ прекрасно помнит, кто такой Дэйл Хантер. Знаменитый форвард был одним из самых жестких игроков в истории лиги, для которого не существовало авторитетов. На его счету 3565 минут штрафа (больше только у Дэйва Уильямса — 3971), однако время, проведенное в боксе штрафников, не помешало Хантеру стать отличным центральным нападающим. За свою богатую карьеру он сыграл 1407 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал в них 1020 (323+697) очков при показателе полезности «+101».

Дэйл Хантер. Фото nhl.com

Канадец прекрасно оборонялся, был специалистом по вбрасываниям, агрессивно действовал в атаке и ради команды был готов на все. Хантер стал легендой «Вашингтона» и выходил с клубом в финал Кубка Стэнли (1998), а в сезоне-2011/12 получил возможность потренировать «Cтоличных». Даже после завершения игровой карьеры Дэйл держит марку и является востребованным специалистом в юниорском хоккее. Жизненный путь Хантера точно заслуживает внимания, ведь таких искренне преданных своему делу людей нужно еще поискать.

Детство и знаменитый драфт

Дэйл вырос на небольшой ферме возле городка Петролия (провинция Онтарио). Вместе с тремя братьями он целыми днями играл в хоккей и практически ничем другим не интересовался. Довольно типичная история для большинства канадских игроков того времени. «Отец всегда требовал от нас максимальных усилий даже в обычной дворовой игре, поэтому особого удовольствия от процесса мы не получали. В профессионалах я постоянно выкладывался на полную, но также старался как можно больше повеселиться во время матча», — вспоминает Дэйл.

Интересно, что трое из братьев стали профессиональными хоккеистами и достигли больших высот. Дэйва выбрал «Монреаль» на драфте-1978 под 17-м номером. Форвард быстро оказался в «Эдмонтоне», где стал обладателем трех Кубков Стэнли (1984, 1985 и 1987). Младший брат Марк был выбран под 7-м номером на драфте-1981 также «Монреалем», но главный трофей он завоевал спустя восемь лет в составе «Калгари». Дэйла же в 1979-м под 41-м номером забрал «Квебек». Он стал единственным из семьи, кому так и не покорился Кубок Стэнли, хотя форвард был к нему очень близок.

Драфт НХЛ-1979 по праву считается одним и самых легендарных в истории лиги. Из него вышли сразу пять членов Зала славы: Рэй Бурк, Марк Мессье, Майк Гартнер, Мишель Гуле и Гленн Андерсон. 17 игроков того драфта провели 1000 и более матчей в НХЛ, а семь хоккеистов достигли рубежа в 1000 очков. Хантер в звездной компании не затерялся.

«Квебек» и Лось

В свой первый сезон в НХЛ Дэйл познакомился с известным плохим парнем в хоккее — Андре Дюпоном по прозвищу Лось. В «Нордикс» канадец уже потихоньку завершал карьеру, но своих навыков не растерял. Он произвел сильное впечатление на Хантера и во многом стал для него вдохновителем. Дэйл старался не уступать партнеру по команде и в 80 матчах набрал 226 минут штрафа, при этом демонстрируя отличные бомбардирские способности — 63 (19+44) очка.

«Имея старшего брата, играющего в лучшей лиге, нам с Марком было легче понять, что она собой представляет. Он всегда говорил: для того чтобы пробиться в основу команды НХЛ, нам нужно любым способом обратить на себя внимание», — вспоминает Дэйл. С этой задачей он точно справился. Даже несмотря на свой скромный рост (178 см), форвард никого не боялся на льду и готов был размазать любого соперника. Порой не выдерживали даже стекла.

Peter Zezel levels Dale Hunter and shatters the glass during the 1985 semifinals vs the Nordiques. pic.twitter.com/DGLhdpRS3f — Coots (@YaBoyCoots) January 6, 2020

Команда у «Нордикс» подобралась что надо. Играть против них не любил никто, ведь практически каждый при желании мог постоять за себя. Андре Дюпон, Уолли Уир, Рэнди Моллер, Пэт Прайс и многие другие. При наличии Мишеля Гуле и трех братьев Штястны «Нордикс» стали одной из самых зрелищных команд в НХЛ, которая сочетала в себе не только атакующий хоккей, но и силовой. За семь лет в «Квебеке» Хантер стал по-настоящему своим и набрал в регулярных чемпионатах 458 баллов.

В «Нордикс» только в сезоне-1986/87 у него было меньше 200 минут штрафа, да и то из-за перелома ноги. При этом ни разу канадец не забил меньше 10 голов, а трижды превышал по этому показателю отметку в 20 шайб. Сезон-1983/84 стал лучшим для Хантера в плане результативности — 79 (24+55) очков. Игра и упорство сделали канадца сердцем команды и настоящей занозой для «Монреаля». В 1982 году в плей-офф форвард забил решающий гол и отправил «Канадиенс» в отпуск, а в 1984-м стал одним из зачинщиков легендарного ледового побоища, получившего название «Резня Страстной пятницы». 252 минуты штрафа на всех — вот так выглядела настоящая битва за Квебек.

«Вашингтон» и финал Кубка Стэнли

В июне 1987-го из-за перестройки в «Нордикс» Хантера пришлось обменять. Дэйл вместе с Клинтом Маларчуком отправился в «Вашингтон» в обмен на Гаэтана Дюшена и Алана Хаворта, а также первый пик драфта. Интересно, что благодаря этому пику (15-й номер) «Квебек» взял легендарного Джо Сакика.

Новый вызов в карьере совершенно не смутил Хантера. В столице США он провел 12 лет, пять из них — с капитанской нашивкой (1994-1999). Именно в составе «Вашингтона» канадец вплотную приблизился к мечте выиграть Кубок Стэнли — в 1998 году «Кэпиталз» почти совершили настоящее чудо. Команда закончила тот сезон на четвертой строчке Восточной конференции, а в плей-офф набрала невероятный ход. Состав был боевой: Петер Бондра, Адам Оутс, Андрей Николишин, Сергей Гончар, Джо Жюно и многие другие.

На своем пути «Вашингтон» обыграл сначала «Бостон» (4-2), во втором раунде уверенно разобрался с «Оттавой» (4-1), а затем выбил из розыгрыша «Баффало» (4-2). К сожалению для болельщиков «Столичных», в финале сказка закончилась. Судьбу трех матчей решила всего одна шайба, однако «Детройт» с «Русской пятеркой» всухую забрал серию и завоевал главный трофей.

В том сезоне, несмотря на свой 37-летний возраст, Хантер не пропустил ни одного матча — 82 игры в регулярном чемпионате и 21 в плей-офф. 1998 год стал для Дэйла уникальным еще и потому, что в январе в матче против «Филадельфии» он отдал три результативные передачи и достиг рубежа в 1000 очков в лиге.

У канадца был непоколебимый авторитет, с которым считались не только партнеры, но и соперники. 11 марта 2000 года «Вашингтон» навечно закрепил за Хантером его 32-й игровой номер. Забавно, что клуб подарил форварду одну из скамеек бокса штрафников как символ того, где он провел немалую часть своей игровой карьеры.

Беспредел на льду

Поведение канадского нападающего и его грязная игра зачастую становились центром внимания всего хоккейного мира, а в «Вашингтоне» произошел самый известный случай. В плей-офф 1993-го Хантер пытался перевести игру из своей зоны, но в итоге отдал передачу прямо лидеру «Айлендерс» Пьеру Тарджону. Дэйл пытался догнать соперника, но не успел, и тот, выйдя на голкипера, отправил шайбу в ворота. Этот гол стал решающим в серии и закончил сезон для «Кэпиталз». Форвард «Вашингтона» недолго думал и со злости ударом исподтишка выбил нападающему «Островитян» плечо.

Лига не могла оставить этот поступок без внимания. Новый комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что не потерпит такого хулиганства. Хантеру выписали рекордное на тот срок наказание — дисквалификацию на 21 матч. С учетом штрафа и неполученной зарплаты его потери составили 150 тысяч долларов. Болельщики «Айлендерс» до сих пор не любят вспоминать тот эпизод, так как Тарджон пропустил из-за травмы несколько матчей, потерял игровой тонус, а его команда остановилась в шаге от финала Кубка Стэнли. Интересно, что в следующем сезоне Хантер, отбыв дисквалификацию, сам стал жертвой. Вскоре после возвращения Алексей Ковалев подножкой разорвал ему коленную связку.

Случай с Тарджоном стал далеко не единственным в копилке Дэйла. Канадец никогда не славился своей сдержанностью, особенно если его команда проигрывала. «В мой первый год в НХЛ мы с ним играли в одном звене, и когда счет становился 5:0 в пользу соперника, он поворачивался ко мне и говорил: «Ну что, парнишка. Пора брать игру в свои руки! Мы сегодня не покинем лед, пока не набьем кому-нибудь морду!» — так о Хантере в одном из интервью рассказывал бывший форвард «Вашингтона» Кит Джонс. Впрочем, иногда для того, чтобы помахать кулаками, команде Хантера было не обязательно уступать в счете.

Tale of the tape.

Dale Hunter. 5 foot 10, 200 pounds.

Normand Rochefort. 6 foot 2, 220 pounds.

Hunter was an animal. #Caps #ALLCAPS pic.twitter.com/iYlVSLeBeK — The Hockey Samurai ? (@hockey_samurai) October 27, 2021

Последний шанс

После проигранного финала Кубка Стэнли многие списывали Хантера со счетов, отправляя ветерана на отдых. Однако Дэйл был с этим не согласен и решил еще раз попробовать дотянуться до мечты. Клуб поспособствовал ветерану. В сезоне-1998/99, когда «Кэпиталз» потеряли все шансы выйти в плей-офф, менеджмент решил устроить на дедлайне распродажу. 23-го марта 1999 года клуб обменял Дэйла в «Колорадо» на драфт-пик второго раунда. С «Эвеланш» Хантер дошел до финала Западной конференции, где команда уступила в серии «Далласу» (3-4).

Это была последняя возможность для Хантера выиграть Кубок Стэнли. Канадский форвард сыграл 186 матчей в плей-офф (27-е место в истории лиги), но так и не смог стать обладателем заветного трофея. Летом 1999-го Дэйл заявил, что он прощается с хоккеем в качестве игрока. Более символичный сценарий для места окончания карьеры придумать было сложно. Хантер так много пота и крови отдал ради команды, когда она базировалась в Квебеке, что можно с уверенностью сказать: его карьера в НХЛ закончилась там, где и началась. Тот самый случай, когда географическое положение не имеет значения.

«Я небольшой парень, и мне приходилось постоянно играть мощно и агрессивно, чтобы доказать, что я могу соперничать с большими ребятами. Если малыш не обладает талантом, путь в НХЛ ему закрыт. Но я помнил совет своего старшего брата. Старался изо всех сил рубиться с самыми мощными соперниками, только чтобы доказать, что я не боюсь играть в лиге. При этом мне, конечно, тоже доставалось. Трудно даже сосчитать, сколько раз», — вспоминает Дэйл. Интересно, что из всех игроков, на счету которых более трех тысяч штрафных минут в НХЛ, Хантер — лучший бомбардир. У идущего вторым Дэйва Уильямса вдвое меньше очков (513). Страшно представить, какая могла быть статистика у Хантера, не хватай он так часто удаления.

Тренерская карьера и проблемы с Овечкиным

После окончания карьеры Хантер не ушел из хоккея. В 2006 году Дэйл вместе со своим младшим братом Марком приобрел клуб «Лондон Найтс», который выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Дэйв является главным тренером команды, а Марк отвечает за скаутинг. За эти годы Хантеры превратили «Рыцарей» в одну из самых успешных команд лиги — четыре раза они приводили ее к чемпионскому титулу и дважды побеждали в Мемориальном кубке (объединенный трофей трех юниорских лиг). На МЧМ- 2020 Дэйл возглавил сборную Канады, с которой завоевал золотые медали, обыграв в финале Россию (4:3).

Бывший форвард успел поработать и во взрослом хоккее. В начале сезона-2011/12 «Вашингтон» неожиданно уволил Брюса Будро, а на его место пригласили Хантера. Эксперимент получился не самым однозначным. Ближе к концовке регулярного чемпионата «Кэпиталз» рисковали не попасть в плей-офф, но все-таки сумели удержать седьмое место на «Востоке». В Кубке Стэнли команда дошла до второго раунда, но в семи матчах уступила «Рейнджерс». Руководство «Столичных» было не против, чтобы Хантер продолжил работу с клубом, но канадца эта инициатива не привлекала. Сразу после назначения он сказал, что пришел помочь родной команде только на сезон, а потом вернется к юниорскому хоккею.

Александр Овечкин и Дэйл Хантер. Фото Getty Images

Интересно, что при Хантере Александр Овечкин провел один из самых слабых сезонов в своей карьере — 65 (38+27) очков в регулярном чемпионате. Дэйл часто тасовал звенья, мог поставить Овечкина на другой фланг и критиковал россиянина за слабую игру в обороне. Если при Будро Овечкин проводил на льду 25 минут за матч, то при Хантере — не больше 17-19. «Отношения с Овечкиным у нас были на уровне «тренер — игрок». У нас каждый вносил свой маленький вклад в общее дело. На Алекса всегда оказывается очень большое давление, так как он постоянно должен забивать голы. Но не меньшее значение имеет и то, что он обязан отходить в оборону и блокировать броски. Это команда, и все должны заниматься черновой работой. Кто-то получает больше игрового времени, кто-то меньше, но все стараются выполнять на льду то, что необходимо», — говорил Хантер.

Деревенский парень

Бывший российский форвард НХЛ, скаут «Чикаго» Андрей Николишин выступал с Хантером в «Вашингтоне» и поделился воспоминаниями о брутальном канадце:

— Уникальная личность, — вспоминает Николишин. — Простой деревенский парень, сделавший себя сам. За что бы он ни брался — все хорошо получалось. Со стороны, может, немного коряво, где-то ему не хватало техники, но результат все равно выходил отличным. Когда говорят «настоящий мужик» — это про него. С Дэйлом у нас до сих пор хорошие отношения. Последний раз виделись на МЧМ-2020. С ним легко общаться. В команде он всегда помогал молодым игрокам — мне, Сереге Гончару. У меня до сих пор дома хранится фотография, где мы с Дэйлом после победы в финале конференции. Кстати, недавно мне звонил его брат Марк. У них своя команда «Голден Найтс», и они активно следят за российскими игроками.

Когда в «Вашингтоне» у Хантера были недопонимания с Овечкиным, некоторые журналисты пытались выставить его русофобом. Николишин полностью отрицает эту теорию:

— У Дэйла всегда было справедливое отношение к игрокам. Вне зависимости от возраста или национальности. Местами у него строгий подход, но честный. Хантер одинаково спрашивает с каждого хоккеиста. Он не делит игроков по классу. Вероятно, поэтому у него и возникли трудности в общении с такими звездами, как Овечкин или Бэкстрем. Сашка тогда был еще не таким опытным. Порой не выполнял черновую работу на льду. Это не камень в его огород. Просто осознание некоторых моментов приходит только с возрастом. Посмотрите, как сейчас он играет на команду и делает все ради победы. Дэйл всегда говорил, что коллективные интересы должны быть выше личностных. Наверное, поэтому он чувствует себя более комфортно в юниорском хоккее".

Дэйл Хантер. Фото Jeff McIntosh/CP

О чувстве юмора бывшего канадского нападающего ходят целые легенды. Порой его шутки были очень жесткими, и даже партнеры по команде могли пострадать.

— У них в семье все большие весельчаки, — говорит Николишин. — Как-то с Гончаром мы организовали командный поход в русский ресторан в Торонто. Дэйл спросил, может ли он взять с собой своего отца, и, конечно, мы не могли отказать. В итоге тем вечером его отец пытался подкатить к каждой девушке в здании. Мы очень смеялись над тем, как Дэйл пытался его успокоить, но из этого мало что получалось. Классные люди. Позитивные. Мне такие всегда импонируют, потому что они настоящие. Да и к русским они прекрасно относились. Дэйл всегда считал наших игроков очень талантливыми. Ему нравился наш комбинационный и организованный хоккей.

Отсутствие Кубка Стэнли ни в коем случае не уменьшает профессиональных заслуг Хантера. «У него была невероятная карьера. В те годы хоккей был действительно мужским. Столкновения, драки, силовые приемы на открытом льду. Дэйл всегда был рад в этом поучаствовать. Жаль, что у него так и не получилось выиграть главный трофей. Тем не менее он стал примером подражания для многих. Дэйл до сих пор в хоккее. Он живет им. Для него это все. Чтобы понять его сущность, нужно приехать к нему в Канаду на стадион «Голден Найтс». Посмотреть на то, как он готовится к играм. Это невозможно передать словами. Даже спустя столько лет ничего не поменялось» — подытожил Николишин. Трудно не согласиться с Андреем Васильевичем. Такие люди, как Хантер, до сих пор делают хоккей настоящим. Молодым игрокам не повредит пропитаться этой неподдельной страстью, которая в наши дни встречается на площадке уже не так часто.