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Сегодня, 08:30

Два русских героя МЧМ пробиваются в НХЛ: забивают голы и отдают передачи

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Павел Дорофеев (слева) и Джонатан Куик.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня.

Ассистентский дубль Замулы

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Флорида» — 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)
Голы: Ткачак — 34 (Верхэге, Луостаринен), 1:15 — 0:1. Фараби — 12 (Кэйтс, Замула), 4:43 — 1:1. Санхейм — 6 (Лемье), 28:42 — 2:1. Монтур — 13 (Барков, Райнхарт), 34:17 — 2:2. Лотон — 17 (Деанджело, Замула), 36:54 — 3:2. Санхейм — 7 (Кэйтс, Фараби), 38:05 — 4:2. Проворов — 5 (Форстер, Фрост), 38:55 — 5:2. Райнхарт — 27 (бол., Барков, Монтур), 53:49 — 5:3. Фрост — 14 (п.в., Форстер), 57:59 — 6:3.
Вратари: Харт — Лион (52:56 — 53:08, 53:17 — 53:49, 55:25 — 57:59).
Штраф: 23 — 9.
Броски: 24 (10+11+3) — 44 (19+9+16).
Наши: Замула (13.09/0/+2), Проворов (21.13/1/-1) — -.
22 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Егор Замула не так широко известен российской аудитории. И не только потому, что играет в обороне. Хоккеист родился в Челябинске. Южноуральские любители шайбы помнят фактурного защитника по детской школе «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Пик популярности пришелся на МЧМ-2020, когда российская сборная выиграла серебро, уступив в финале Канаде.

Замула запомнился двухсторонними навыками и отважной игрой в обороне. Уже тогда Егор определился, что строить большую карьеру намерен в Северной Америке. Три сезона защитник провел в Западной лиге, пока не подписал контракт с «Филадельфией». Необычно, что путь в систему «Флайерз» открылся без выбора на драфте.

«Летчики» не форсировали развитие проспекта. Егора аккуратно подводили к основе. Дебютировать в НХЛ получилось в первом же сезоне. Во втором защитник получил 10 матчей, а в текущем чемпионате установил личный рекорд — 12 игр. Полагаю, самая запоминающаяся игра прошла минувшей ночью против «Флориды». «Филадельфия» разгромила «Пантерз», забив шесть голов, а Замула поучаствовал в двух шайбах. Егор отметился двумя ассистами за прошлые 23 матча в НХЛ. А сегодня против «Флориды» повторил план результативности. В первом периоде челябинец помог отличиться Джоэлю Фараби, который сравнял счет.

Замула не играл в НХЛ с 1 декабря прошлого года. В проигранном матче «Тампе» защитник заработал «минус 2» и вернулся в фарм-клуб. На концовку регулярки Егора снова повысили из «Лихай Вэлли» — и Замула четко пояснил, что намерен задержаться в НХЛ как можно дольше. Вторая передача пришла в конце второго периода, когда россиянин ассистировал Скотту Лотону.

Эта шайба осталась бы победной, если бы Сэм Райнхарт не реализовал большинство в третьем отрезке. «Филадельфия», впрочем, вернула трехкратное преимущество — нападение «Летчиков» покуражилось против сменщика Сергея Бобровского — Алекса Лиона. Забил даже Иван Проворов. А Замула, помимо двух ассистов, запомнился надежной игрой в обороне, сделал два хита и заработал «плюс 2» в полезность. И все это за 13 минут на площадке.

Павел Дорофеев. Российский талант пробивается в НХЛ: стал первой звездой матча, забив головой!

Дорофеев продолжает забивать

«Ванкувер» — «Вегас» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
Голы: Кессел — 13, 3:01 — 0:1. Смит — 24 (Карлссон), 12:11 — 0:2. Миллер — 27 (мен., буллит), 27:57 — 1:2. Блюгерс — 4 (Хауден, Хэг), 30:22 — 1:3. Миллер — 28 (бол., Хьюз, Петтерссон), 32:42 — 2:3. Дорофеев — 4 (Пьетранджело, Карлссон), 37:19 — 2:4. Ди Джузеппе — 4 (Миллер, Хьюз), 51:43 — 3:4.
Вратари: Демко (57:49) — Куик.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 35 (5+14+16) — 27 (14+9+4).
Наши: Кравцов (11.18/2/0), Кузьменко (11.34/2/-1), Подколзин (10.15/1/-1) — Барбашев (18.30/1/0), Дорофеев (13.14/3/+2).
22 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 757 зрителей.

Другой талант 2000 года рождения — Павел Дорофеев — не на шутку разошелся в основе «Вегаса». Форвард, которого совсем недавно подняли из фарм-клуба, забросил очередную шайбу — уже четвертую в пяти последних матчах. С такой результативностью и до цифр Александра Овечкина недалеко.

Российский форвард идеально вписался в состав «Рыцарей». Играет во втором звене вместе с Райлли Смитом и Вильямом Карлссоном и второй спецбригаде большинства. Набрал шесть очков за пять матчей в НХЛ, а команда выиграла четыре из них и по-прежнему возглавляет Западную конференцию.

Потерявший турнирную мотивацию «Ванкувер» весь матч пытался догнать «Вегас», сокращая отставания то в две, то в одну шайбу. Гости контролировали игру, несмотря на эпизодическую расслабленность. В первом периоде, если бы не подвиги голкипера Тэтчера Демко, счет стал бы крупнее. Дорофеев мог забить раньше, но вратарь «Кэнакс» вытащил бросок Павла из убойной позиции в большинстве. Воспитанник «Магнитки» нашел свой гол в конце второго периода, роскошно подставив клюшку на пятаке, который становится фирменной точкой Дорофеева. Все шайбы в НХЛ он забросил после грамотной игры перед воротами.

«Ванкуверу» хватило сил, только чтобы вплотную приблизиться к «Вегасу» — не более того. Без очков матч завершили Андрей Кузьменко, Виталий Кравцов и Василий Подколзин. Наши форварды получили примерно равное игровое время — около 11 минут, однако не запомнились сверхопасными моментами. Русский бойз-бэнд «Кэнакс» затмил Дорофеев, чей гол так и остался победным. Кажется, у главного тренера «Рыцарей» Брюса Кэссиди становится все меньше аргументов, чтобы отправить нападающего обратно в фарм-клуб. Павел цепляется за каждый шанс и, помимо гола, сегодня стал самым бросающим форвардом команды.

Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
Егор Замула
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2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 71 41 30 92
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 72 33 39 74
7 Филадельфия 70 26 44 64
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 54 16 113
2 Торонто 70 42 28 93
3 Тампа-Бэй 72 42 30 90
4 Флорида 71 36 35 79
5 Оттава 71 34 37 73
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 70 31 39 71
8 Монреаль 71 28 43 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 71 38 33 90
2 Миннесота 71 41 30 90
3 Колорадо 69 41 28 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 69 35 34 78
6 Сент-Луис 70 31 39 68
7 Аризона 71 27 44 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 71 44 27 94
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 70 39 31 85
5 Калгари 72 32 40 79
6 Ванкувер 70 31 39 67
7 Анахайм 71 23 48 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
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Рейнджерс – Каролина
 2 : 3
22.03 02:00
Филадельфия – Флорида
 6 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Миннесота
 1 : 2 ОТ
22.03 02:00
Вашингтон – Коламбус
 6 : 7 ОТ
22.03 02:00
Баффало – Нэшвилл
 3 : 7
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Бостон – Оттава
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