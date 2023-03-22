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Сегодня, 05:45

«Вашингтон» испортил праздник Овечкину. Трогательную церемонию смазало поражение аутсайдеру

Овечкин забросил шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Коламбуса»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин с женой и детьми на церемонии перед матчем с «Коламбусом».
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» проиграли в овертайме «Коламбусу».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Коламбус» — 6:7 ОТ (3:1, 2:2, 1:3, 0:1)
Голы: Овечкин — 40 (Уилсон, Строум), 5:12 — 1:0. Оши — 19 (Фехервари, Милано), 8:10 — 2:0. Шири — 13 (Сандин, Протас), 16:00 — 3:0. Робинсон — 9 (Оливье), 16:45 — 3:1. Боквист — 4 (Бемстрем, Силлинджер), 26:57 — 3:2. Милано — 11 (Бэкстрем, Оши), 30:36 — 4:2. Рословик — 8 (бол., Джонсон, Бланкенбург), 35:01 — 4:3. Дженсен — 3 (Дауд, Уилсон), 39:52 — 5:3. Боквист — 5 (Педерсон, Робинсон), 46:37 — 5:4. Бемстрем — 6 (Лайне, Годро), 48:35 — 5:5. Дженсен — 4 (Линдгрен), 55:24 — 6:5. Дженнер — 24 (Джонсон, Лайне), 59:13 — 6:6. Рословик — 9 (Годро), 62:43 — 6:7.
Вратари: Линдгрен — Тарасов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (19+11+7+0) — 39 (12+11+15+1).
Наши: Алексеев (21.54/4/+1), Кузнецов (18.19/2/-2), Овечкин (20.30/3/+2) — Марченко (17.20/1/+1).
22 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Трогательная церемония и мощный старт

Начало домашнего матча «Вашингтона» с «Коламбусом» задержалось почти на 20 минут. Все из-за трогательной церемонии, подготовленной для Александра Овечкина, который обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ.

Произошло это относительно давно — в конце декабря, да и второе место — совсем не то, чего ждут от российского нападающего. Видимо, «Кэпиталз» таким жестом в том числе решили поддержать капитана в трудный период жизни — 15 февраля скончался отец Овечкина. «Вашингтон» серьезно подготовился к чествованию второго снайпера НХЛ. Игроки вышли на раскатку в свитерах с восьмыми номерами, а на арене установили «Трон Ови», собранный из 802 шайб, заброшенных местным любимцем.

Перед матчем на лед пригласили семью Александра: жену Анастасию с сыновьями Сергеем и Ильей, маму Татьяну и брата Михаила. Жена и мама Овечкина получили цветы от Оши и Бэкстрема, а самому Александру подарили кристалл Тиффани от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами с Суперсерии-1974, специальный трофей от «Вашингтона», картину с Горди Хоу и кастомную подвеску. На видеокубе показали поздравления от известных игроков лиги. Овечкина приветствовали Кросби и Макдэвид, Бержерон и Мэттьюс, Капризов и Шестеркин. Все обращения «Кэпиталз» также опубликовали в социальных сетях.

Александр Овечкин. Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше

«Вашингтон» не имел права расстроить капитана в такой день. Кризисный «Коламбус» весь сезон борется с травмами ведущих игроков и давно расстался с шансами на плей-офф. Команда потеряла турнирную мотивацию и откровенно доигрывает чемпионат.

«Столичные» сегодня были заряжены вдвойне: продолжается борьба за плей-офф, а Овечкин официально отметил покорение достижения Горди Хоу. Разве мог российский снайпер уйти со льда без гола? Символично, что матч начался с шайбы Александра, которую, правда, сначала записали на Дилана Строума. Россиянин отметился 40-м голом в сезоне и установил новый рекорд лиги по количеству сезонов с 40+ голами в регулярках. Опередил, между прочим, самого Уэйна Гретцки (13 против 12).

Предматчевая церемония вдохновила «Вашингтон» на взрывное начало. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов получил солидную нагрузку в первом периоде. До створа долетело 20 бросков, три из которых оказались результативными. Следом за Овечкиным отличились Ти Джей Оши и Конор Шири, обеспечив хозяевам комфортный перевес, который вытекал из логики матча.

Старые проблемы

Радостной новостью для «Вашингтона» стало возвращение в состав Евгения Кузнецова. Травма, полученная в матче с «Миннесотой», оказалась несерьезной. Челябинца определили в третье звено, но поднимали к Овечкину на розыгрыш большинства. «Коламбус» отыграл один гол до перерыва. «Кэпиталз» выпустили сегодня номинального дублера Чарли Линдгрена, а основной вратарь Дарси Кемпер не попал в заявку. Американец пропустил первую шайбу от Эрика Робинсона, который выиграл борьбу на пятаке.

18&nbsp;марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. Александр Овечкин. Овечкин провалил важный матч. Так «Вашингтон» может не попасть в плей-офф

Овечкин не планировал останавливаться на одном голе. Во втором периоде «Вашингтон» получил большинство, и Александр устроил обстрел ворот Тарасова из фирменной точки. Один бросок пришелся в голкипера, один пулей пролетел мимо створа. Немного удивительно, что россиянин не вошел в число самых бросающих игроков матча, но это не значит, что Овечкин не угрожал воротам.

Правда, в обороне Александр играл в классическом стиле. Когда «Коламбус» забросил вторую шайбу, россиянин пропустил к воротам Адама Боквиста. Защитник оторвался от Овечкина и ювелирно бросил в ближний угол. «Вашингтон» позволил «Жакетам» вернуться в игру — в очередном матче вскрылись проблемы с удержанием счета и терпеливым хоккеем.

Старания «Блю Джэкетс» не перечеркнула пятая шайба «Вашингтона» от Ника Дженсена за восемь секунд до второго перерыва. На третий период «Коламбус» вышел спасать родину и организовал камбэк к 49-й минуте. Наставник гостей Брэд Ларсен продолжал верить в Тарасова, несмотря на пять пропущенных шайб. Переложить всю вину исключительно на голкипера не повернется рука. Больше претензий к защитникам, хотя оборона никогда не считалась сильной стороной команды из штата Огайо. Вопросы к Тарасову возникли по второму голу Дженсена. Кажется, голкипер сам не понял, как защитник «с лопаты» запустил шайбу в ближний угол. На счастье российского вратаря, партнеры спасли матч за 47 секунд до конца третьего периода, когда вышли вшестером на финальный штурм.

«Вашингтон» испортил праздник Овечкину, пропустив в овертайме после потери Оши. Первый же бросок в створ завершил карнавальный матч, в котором зрители увидели 13 заброшенных шайб. Капитана «Столичных» явно после игры терзают смешанные чувства. Трогательную церемонию омрачило поражение в овертайме — в ситуации, когда команде непозволительно терять очки с аутсайдерами. «Вашингтон» рискует остаться без плей-офф, если только не стабилизирует игру и не выдаст мощную концовку регулярки. С таким качеством игры в это верится с большим трудом.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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106
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 46 23 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 71 41 30 92
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 72 33 39 74
7 Филадельфия 70 26 44 64
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 54 16 113
2 Торонто 70 42 28 93
3 Тампа-Бэй 72 42 30 90
4 Флорида 71 36 35 79
5 Оттава 71 34 37 73
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 70 31 39 71
8 Монреаль 71 28 43 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 71 38 33 90
2 Миннесота 71 41 30 90
3 Колорадо 69 41 28 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 69 35 34 78
6 Сент-Луис 70 31 39 68
7 Аризона 71 27 44 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 71 44 27 94
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 70 39 31 85
5 Калгари 72 32 40 79
6 Ванкувер 70 31 39 67
7 Анахайм 71 23 48 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
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Рейнджерс – Каролина
 2 : 3
22.03 02:00
Филадельфия – Флорида
 6 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Миннесота
 1 : 2 ОТ
22.03 02:00
Вашингтон – Коламбус
 6 : 7 ОТ
22.03 02:00
Баффало – Нэшвилл
 3 : 7
22.03 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 1
22.03 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
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Айлендерс – Торонто
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Сент-Луис – Детройт
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Даллас – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 70 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

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