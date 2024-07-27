Зайцев рассказал о проблемах в «Оттаве», но не указал их причины
Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему перешел из «Оттавы» в «Чикаго».
— Ты уезжал в «Оттаву» полным оптимизма, но все в итоге дошло до игры в АХЛ. Что пошло не так в тот момент?
— Готовили обмен, клубу нужно было место под защитника. Их что-то не устраивало во мне, меня — в клубе. Была довольно напряженная атмосфера, вот и все.
— А с чего она стала такой?
— Прошло четыре года после моего прихода. Может быть, мы немного подустали друг от друга.
— Ну была же какая-то отправная точка? Может быть, конфликт?
— Нет, были микромоменты. Они все из прошлого, я это не хочу рассказывать. Это все происходило в раздевалке. Пусть это останется между нами.
— Это чисто игровые моменты?
— Да.
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|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
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|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
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|0
|0
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