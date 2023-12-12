«Овечкин звонил познакомиться и сразу позвал на день рождения». Интервью защитника «Вашингтона» Алексеева

Отношение с капитаном, шутки Кузнецова, школа Орлова и его обмен, ранний отъезд в Канаду и первый гол в НХЛ — большой разговор с новым членом русской троицы «Кэпиталз».

Много лет «Вашингтон Кэпиталз» в России олицетворяло трио обладателей Кубка Стэнли-2018 Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Дмитрий Орлов. Но в прошлом сезоне защитника из Новокузнецка, у которого заканчивался контракт, впервые в карьере обменяли, и он транзитом через Бостон проследовал в Каролину, где сейчас и играет. А на извечный русский вопрос: «Третьим будешь?» положительный ответ дал другой защитник — 24-летний петербуржец Александр Алексеев.

Хоккеиста, уехавшего в канадскую юниорскую лигу еще до 16 лет, «Кэпиталз» выбрали в первом раунде драфта-2018, — и одно это говорит о том, что столь ранний отъезд за океан достиг цели. Проникновение в состав первой команды столь быстрым и триумфальным пока не получается, но в тех матчах, которые ему доверяют, Алексеев играет надежно и не подводит. Потому что очень, очень хочет играть именно в НХЛ.

При этом за годы в Северной Америке совершенно он не оторвался от России — играл на ЮЧМ-2016 и МЧМ-2019 (где взял бронзу, набрал 2(1+1) очка в четвертьфинале со Словакией), и даже успел выйти за первую сборную на шведском этапе Евротура, когда сезон-2020/21 во времена пандемии качественно выступал за «Салават Юлаев».

После очередных летних пополнений опытными игроками статус мощного 193-сантиметрового парня — седьмой защитник «Вашингтона», когда все здоровы. Но десять из двадцати трех матчей в этой регулярке, когда кто-то из конкурентов был травмирован, он уже провел. А 22 ноября в игре с «Баффало» забросил первую шайбу в энхаэловской карьере. Разговор с приятным парнем, у которого хорошо поставлена речь, я начал именно с этого значимого события.

На день рождения накрыл ребятам поляну в русском ресторане Вашингтона

— Поздравляю с первым голом в НХЛ — в ворота «Баффало». В этом сезоне еще Егор Замула из «Филадельфии» забросил дебютную шайбу в лиге и сказал, что для него это — сбывшаяся мечта. Для вас тоже? — спрашиваю у Алексеева.

— Спасибо за поздравления. Конечно! Все люди, которые занимаются хоккеем, с детства мечтают играть и забивать в НХЛ. Сначала даже не понял, что забил — думал, кто-то подставил клюшку. Только когда показали повтор — понял, и стало очень радостно.

— Там шайба от чьей-то пятой точки срикошетила.

— Да, по-моему, от защитника Йокихарью. Но, как говорится, «гол говном не пахнет», ха-ха!

— Александр Овечкин отдельно поздравил?

— И он, и вся команда! Было больше поздравлений, чем на день рождения. И шайбу, и клюшку мне оставили, написали, что ей забил первый гол. На клюшке потом вся команда распишется. Шайбу сейчас оформят в специальную рамочку, потом домой ее заберу.

— Как бы охарактеризовали отношения с Овечкиным, который старше вас на 14 лет? Опекает, советует что-то?

— У меня со всеми очень хорошие отношения, с каждым можно спокойно разговаривать на любые темы. В мой первый год, когда мне только исполнилось 18 и меня только задрафтовали — было очень комфортно. Сразу почувствовал себя как дома — как и любой русский, который приезжает в «Вашингтон». Ни одного неудобного момента! Старшие ребята везде помогали, и ко всему привык быстро.

— Иван Барбашев рассказывал мне в свое время, что когда в «Сент-Луисе» впервые увидел Владимира Тарасенко, то разволновался так, что двух слов связать не мог. А когда вы Овечкина — то же самое?

— Конечно. В детстве ты играешь за него на приставке, а потом тебя драфтует «Вашингтон», и он тебе звонит прямо во время драфта... Трудно было поверить в реальность происходящего. Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет. «Не стесняйся, — сказал, — подходи, если есть любые вопросы, поможем». Сразу позвал на день рождения! Так что я влился в русский коллектив «Вашингтона» очень быстро.

— Он может порекомендовать вам какую-то книжку или программу в YouТube?

— Может. Вчера вот на ужине как раз про YouТube говорили — Кузя тоже порекомендовать что-то любит. Обычно разговариваем про какие-то интервью. Не только спортивные — на разные темы. По хоккею Саша тоже может что-то подсказать. Разносторонний человек.

— Например, что Овечкин посоветовал?

— По воротам бросать! Перед «Баффало» подошел: «Ну что, забьешь гол?» — «Да, забью!» — «Хорошо, давай». И я забил. А про неспортивные темы он говорил, что Ксения Собчак в политической теме держит масть и смотреть ее интервью интересно.

— Что одноклубники по «Кэпиталз» подарили на день рождения, который у вас прошел совсем недавно, 15 ноября?

— Поздравили отлично! Сходили в русский ресторан «MариVanna», накрыл поляну — захотелось русской кухни, разнообразить рацион. У нас еще выходной был, посидели здорово. А подарил кто-то подарочные сертификаты, кто-то деньги...

— Всей командой присели?

— Не всей. В основном русские. К нам еще пришли друзья из Вашингтона, мы их позвали. А в русское заведение повел ребят еще и потому, что летом домой не ездил, соскучился по нашей обстановке. Там очень красиво все сделали.

— А почему летом не ездили? Не опасались ли разделить судьбу Ивана Федотова?

— Мне понравилось заниматься здесь, готовиться к сезону — я ведь и в прошлом году оставался на все лето в Вашингтоне. Ходишь на арену, тренируешься, у тебя все постирано, беспокоиться ни за какие бытовые моменты не надо. Протеины, еще что-то — тренер «Кэпиталз» по физподготовке постоянно смотрит за тобой, подсказывает. Доктора, массажисты тоже тут — в любой момент можно было сходить на массаж, какие-то процедуры сделать. Мне это понравилось, все было очень профессионально.

Александр Алексеев (№27) с партнерами по «Вашингтону». Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» позвал на обед

— В этом сезоне ваше среднее игровое время — 11.41, в прошлом было больше — 16.27. Спенсер Карбери доверяет пока не так, как в своем последнем отрезке в «Кэпиталз» Питер Лавиолетт?

— В прошлом сезоне меня больше ставили, потому что уже было понятно: в плей-офф не попадаем, и мне дали практику. Сейчас новые тренеры, надо заслуживать их доверие и выходить на новый уровень.

— Чья система игры из двух главных тренеров для вас проще? Как у вас складывались и складываются отношения на личном уровне?

— Комфортно с обоими, но с Карбери — попроще, потому что я с ним провел первые два сезона в «Херши», фарм-клубе «Вашингтона». Он летом мне звонил, спрашивал, как дела, на обед позвал. Постоянно подсказывает, не шкерится где-то по углам, а подходит, может поговорить, спросить, как провел день, посмеяться с тобой. Очень хороший человек и тренер.

— На обеде с Карбери о чем был разговор?

— Как провел прошлый сезон, в чем надо прибавить. Стандартные хоккейные моменты. Как лето провел, чем занимался... Большинство ребят он так же приглашал. Джон Карлсон тоже в Вашингтоне оставался — он его звал, Кузю, знаю, тоже. Старого звал... Много с кем индивидуально разговаривает. Кого-то в офис зазывает.

— Овечкина, значит, Старым называете?

— Да (улыбается).

— По борту на тренировках он вас не размазывал — чтобы показать, что в игре ждет? По принципу «Свой, не свой — на дороге не стой»?

— Нет, на тренировках особо никто жестко не играет. Иногда силовая борьба присутствует, но по борту не размазывают.

— Видел в соцсетях, что вы с Овечкиным, с Кузнецовым и с Иваном Мирошниченко на предсезонке ходили на матч НФЛ. Что запомнилось?

— Мы и до этого, в прошлых сезонах тоже на первые игры ходили. Но мне по телевизору американский футбол смотреть интереснее. А вживую — пробежались, остановились, пауза. Динамика не ощущается.

— Вы в нем разбираетесь?

— Еще с юниорской команды, когда играл в Канаде, в «Ред-Дире». Семья, в которой я жил, постоянно сидела и смотрела американский футбол, очень его любила. Так что мне не было сложно в нем разобраться. Мне все объяснили еще с 16 лет.

— Как дела у Мирошниченко? Вы на связи?

— Да, переписываемся иногда. Он с днем рождения меня поздравил. Все хорошо у них («Херши Беарз» идут на первом месте в АХЛ с отрывом. — Прим. И.Р.) Думаю, Ваня наберет лучшую форму, и у него может появиться шанс здесь. Поднимут, заиграет, и все у него будет отлично. Хороший парень!

— Как чувствуете — есть ли у вас право на ошибку? Или один пропущенный из-за вас гол — и ссылка надолго в ложу прессы?

— Сейчас только начало сезона, тяжело сказать. Лимит доверия всегда нужно заслуживать. Я — сдерживающий защитник, ошибаться нельзя. Понятное дело, молодому защитнику особо сильно не будут доверять, поэтому надо играть до последнего, пытаться не делать ошибок, а если сделал — проводить над ними работу. И тебя всегда поддержат.

— Насколько вас удовлетворяет нынешняя ситуация, когда вы номинально — седьмой защитник в «Кэпиталз», а в состав попадаете, когда кто-то травмируется или кому-то дают паузу?

— Надо всегда оставаться на позитиве, особо не углубляться в это. Работаю каждый день, не ухожу в негатив, и тренеры это тоже видят. В прошлой игре они остались мной довольны, но к этой (в Сан-Хосе) так получилось, что все восстановились после травм, и надо, как обычно, доказывать свое право играть.

— Кузнецов в программе «Скользкий лед» в шуточной форме привел ваш разговор, в котором вы радовались тому, что продлили контракт с «Вашингтоном» на два года, а он вас начал подтравливать: мол, сейчас кого-то подпишут, и будешь седьмым все это время. Было такое?

— Да, Кузя любит пошутить, ха-ха! Я спокойно к этому отнесся. Получается, буду и ему доказывать!

Александр Алексеев и Майкл Амадио. Фото USA Today Sports

Ни о каком отъезде в КХЛ не думаю. Моя мечта — только НХЛ

— Весной вы говорили, что в КХЛ по-любому не собираетесь. Остались при той же точке зрения?

— Конечно. У меня мечта — играть в НХЛ, и я буду работать только в этом направлении.

— Будете цепляться за НХЛ, даже если случится так, что вас пропустят через драфт отказов и отправят в АХЛ?

— Да. Ни о каком отъезде не думаю.

— Как бы вы определили свою нынешнюю цель в НХЛ, помимо Кубка Стэнли? Защитником какой пары стать, сколько игрового времени иметь, играть ли в спецбригадах? До какого уровня зарплаты дорасти?

— Сейчас стараюсь не зацикливаться на всем этом. Конечно, хочется проводить много времени на льду — по 20-25 минут — и помогать команде во всех аспектах. Мне без разницы, считается это первой или третьей парой — у нас и третья может двадцать минут играть.

— Против кого вам в НХЛ пока было играть сложнее всего?

— В этом сезоне — против «Флориды». У них все четыре звена сыгранные и хорошие. Стало понятно, за счет чего они в прошлом сезоне в финал вышли.

— А против кого персонально тяжелее всех?

— Блин, Макдэвид, конечно, в порядке! Но в прошлой игре с ними было пару сменок, когда подкатился к нему хорошо, и Коннору не оставалось ничего, как просто в зону забросить!

— Скажите рецепт игры против Макдэвида.

— Да поплотнее с ним играть. Не давать ему свободного льда — и все.

— И все?

— Конечно, ха-ха! Но я особо много не выходил против него. Несколько смен.

— Праймовый Овечкин или праймовый Макдэвид?

— У каждого есть свои плюсы... Конечно, Овечкин!

— Вы говорили, что вашим ментором в команде был Дмитрий Орлов. Какие чувства испытали, узнав о его обмене — с одной стороны, из «Вашингтона» ушел близкий человек, с другой, прямой конкурент по позиции?

— Да, с Димариком у нас были очень хорошие отношения. И сейчас они такие же. Постоянно созваниваемся и переписываемся, он меня поддерживает и даже замечает какие-то мои ошибки, подсказывает. Когда была предсезонка, он мне звонил, говорил, где как лучше сыграть. Грустно было, конечно, что он ушел — но в то же время освободилось место.

Его обмен стал неожиданным. Не помню, с кем была игра, но мы раскатывались с утра, и он был в составе, а я — седьмой. Потом он вдруг пишет: «К скольким поедешь на игру?» — «К 6.30 — 6.45». — «Меня, скорее всего, менять будут, я сегодня не сыграю». В семь игра начинается, звоню ему: «Ты где?» — «Все, меня обменяли в «Бостон». — «Да ладно!» Поговорили чуть-чуть, было грустно...

— Чему Орлов вас научил?

— Прежде всего — оставаться человеком в любой ситуации. Работать хорошо. И на льду — много чему. Каким-то аспектам игры в обороне, как пас лучше отдать, как открыться, как действовать в чужой зоне с моими габаритами. Много подсказывал, за что я ему очень благодарен.

— Успели вы хоть один матч, период или смену сыграть в одной паре?

— Да. В прошлом сезоне в «Вегасе» пару смен, даже один период. Очень хотел этого. Смотришь на старших, тем более что Орлов — такой элитный игрок, и много лет хочешь с ним сыграть. Чуть-чуть, но получилось.

— Кого назвали бы своими кумирами среди защитников в детстве и юности?

— В СКА, когда был маленький, очень нравились Каспарайтис и Зубов. С детства топил за них. Сейчас нравятся Хедман из «Тампы», Теодор из «Вегаса». Димарик Орлов, конечно! Естественно, Макар. Человек не просто Кубок Стэнли выиграл, но «Конн Смайт» в нем получил! Куинн Хьюз сейчас очень прибавил — набирает очки, очень хорошо катается.

— В этом году «Кэпиталз» очень мало забивают. Это сознательная игра от обороны или что-то другое?

— Сейчас тяжело сказать. Думаю, мы разберемся в этом, и у нас все будет хорошо. Верю в нас! В «Вашингтоне» — и элитные игроки, и хорошие тренеры, которые сделают на этом акцент. Зато в обороне играем надежно, а от нее оттолкнемся — и с сыгранностью, с «химией» придет атака, связки наработаем! У нас очень сплоченный коллектив, все ребята друг друга уважают, любят и ценят.

Александр Алексеев. Фото Global Look Press

Все детство провел на Петропавловке и люблю приезжать в Петербург

— Вы уехали в канадскую юниорскую лигу даже чуть раньше 16 лет. Насколько страшно было в тот момент бросаться в совсем другую жизнь, как решились?

— С родителями посоветовался, и мы поняли, что так будет лучше. Агент тоже подсказал. Разговаривал и с Ваней Николишиным, который в «Ред-Дире» играл, он сказал, что там отличная организация. Да, было немножко страшновато ехать без языка, совсем новая атмосфера, коллектив. В семье чужой жить, с незнакомыми людьми...

Но освоился очень быстро. Язык дался легко. И вообще я понимал, что мне так лучше, и скауты будут постоянно видеть, как играю. Все сложилось именно так, как задумывалось.

— То, что вас выбрали в первом раунде драфта НХЛ, не в последнюю очередь произошло поэтому?

— Считаю, да, это сыграло какую-то роль.

— Как сложились отношения с семьей, куда вас поселили?

— До сих пор с ними общаюсь! Поздравляем с праздниками, да и просто спрашиваем, как дела. В прошлом году они приезжали на нашу игру с «Эдмонтоном». Семья была очень классная. Ни в чем не отказывала, помогала с тем же языком. Спокойные, нестрогие, приятные люди.

Меня в клубе не спрашивали, куда распределить, но всегда есть вариант, что ты подходишь к менеджеру клуба и говоришь, что хочешь поменять семью, если что-то не нравится. Но у меня все сложилось отлично.

— Правильно понимаю, что по юниорам вы были гораздо более атакующим защитником, чем сейчас?

— Все получилось само собой. В юниорской лиге тоже не набирал так уж много очков — были защитники с 80-100 за сезон, а у меня стабильно было по 40-45. Первые два года в юниорке тренеры ставили такую задачу, а уже после драфта у «Вашингтона» была своя система, они видели меня более сдерживающим игроком. Мне надо в первую очередь хорошо обороняться, а в атаке все уже само придет. Так было и будет.

— Вы из Санкт-Петербурга, по мнению многих, и моему тоже, самого красивого города России. Часто ли бываете, о каких местах вспоминаете?

— Когда летом есть шанс — всегда приезжаю, очень рад провести там время и повидаться с родителями, друзьями и всеми нашими питерскими ребятами-хоккеистами. Только положительные эмоции от города! Там всегда есть что посмотреть и чем заняться. Погулять по улице Рубинштейна...

Я живу рядом с парком Трехсотлетия Санкт-Петербурга, там всегда интересно прогуляться. На Петропавловке все детство провел. Есть там очень классный ресторан «Корюшка». Вася Подколзин отмечал в нем день рождения, да и вообще много раз там обедали, как и в «Волжанине», перед которым стоят три старых автомобиля «Волга». Рядом жили Вася, Влад Гавриков и Леха Мельничук. Поэтому собирались в нем частенько.

— Болеете за СКА, за «Зенит»?

— Конечно. СКА — родная команда, ходил на нее еще с родителями, с детства. Помню момент — когда она еще в «Юбилейном» играла, был матч со «Спартаком», и на трибунах началась драка, полетели пластмассовые сиденья по всей арене. Но в меня, к счастью, ничего не прилетело. На «Зенит» пока ни разу не получилось сходить, хотя иногда смотрю его матчи.

Александр Алексеев. Фото Global Look Press

— Видели, как Овечкин забил за «Динамо» в ворота «Амкала»?

— Видели, конечно! Мы иногда летом и в начале осени ходили, пинали мячик, когда еще в «Кэпиталз» Самсон (Илья Самсонов) играл. Года два назад постоянно в футбол играли! В Вашингтоне много мест, где сразу по три футбольных поля, детишек очень много. Родители собираются, привлекают тренера, он их тренирует. И нам есть где побегать.

— Не видел у вас перед тренировками или после них, чтобы вы с мячом резвились, как это у многих команд НХЛ, по крайней мере, раньше было.

— Нет, у нас тоже это есть. Ребята во время разминки постоянно в «шкуру» играют. Я уже перестал, пытаюсь больше разминаться, ха-ха. Кто-то мячи для американского футбола друг другу кидает, кто-то баскетбольный мяч кидает, если кольцо висит. Но в основном все в кругу стоят, мяч пинают.

— Питерская хоккейная компания из Северной Америке тесно общается?

— Сейчас осталось не так много ребят, а раньше тут были те же Вася Подколзин, Леха Мельничук, Андрей Алтыбармакян, Миша Мальцев, чей Тelegram-канал иногда с удовольствием читаю. С ковидного года очень плотно общаемся, дружим. С Подколзиным этим летом в Майами отдыхали, у него дочка недавно родилась.

— Жалко, в АХЛ его держат.

— Ничего, все через это прошли. Вася — работяга, классный пацан и хороший игрок, думаю, у него все будет в порядке.

— В 2019 году вы с Подколзиным играли на МЧМ, набрали в четвертьфинале со словаками 2 (1+1) очка. Что вспоминаете о том турнире, где сборная России взяла бронзу?

— Мне было очень приятно, что папа с сестрой приехали поддержать — это был их первый приезд в Канаду. После чемпионата мира еще и поехали в Ред-Дир. Они вживую, наверное, с 13 лет не видели, как я играю в хоккей, и это было классное ощущение. У многих тогда родители приехали, что, уверен, сыграло роль в нашем выступлении. Поддержка была колоссальная.

— Когда сейчас в России грозятся ввести ограничения и запретить молодых игроков за океан увозить — что думаете?

— О себе скажу так: хорошо, что уехал. Ни о чем не жалею в плане отъезда — ни в хоккейном, ни в жизненном плане. Мне нравится, как все сложилось. Но в России хоккей сейчас тоже развивается хорошо. Посмотрим, к чему все это приведет.

— Вы же и за первую сборную даже успели поиграть на шведском этапе Евротура, когда провели сезон в «Салавате». Музыку там Роман Ротенберг в раздевалке ставил?

— Да. Еще с молодежного чемпионата мира. Чтобы русский дух поднять. Вопросов к этому не было. Тогда был ковидный год, нас из отеля не выпускали никуда. Четыре команды варились в одной гостинице, и при таких раскладах тяжело было уехать из Стокгольма с какими-то большими впечатлениями. Ну, хоть из номеров можно было выходить. Мы с Виталием Кравцовым жили, весело было. Играли без зрителей, но фоном они включали фанатский гул — так что ощущалось, как будто ты играешь при полных трибунах.

— Скучаете по этой части своей карьеры, по сборным? Тем более что в вашей жизни еще не было не то что Олимпиад и Кубков мира, но и чемпионатов мира.

— Думаю, все пройдет, все будет хорошо. У меня все еще впереди. Считаю, что у меня будут шансы!