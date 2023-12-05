«Может, стоит дать ему отпуск?» В Америке проснулись хейтеры Овечкина

Обзор североамериканских соцсетей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию до семи матчей, а его команда потерпела чувствительное поражение от «Аризоны» (0:6). Несмотря на это, «Кэпиталз» продолжают идти в зоне плей-офф. Но неудачная серия Овечкина все равно вызвала большое число гневных комментариев, причем не только от болельщиков.

«Я ненавижу Овечкина с момента, когда следил за молодежным чемпионатом мира, на котором он играл. Никогда не был его большим фанатом. Поэтому мне не хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки», — заявил журналист Sportsnet Сэм Макки.

Странно слышать такие оценки от представителя СМИ, но вдвойне удивительно, почему 20 лет Макки молчал о своих чувствах.

Не стесняются в выражениях и пользователи соцсетей.

«Такое впечатление, что за совсем короткий промежуток времени Ови быстро постарел. Он еле катается, и часто возникает ощущение, что очень часто с большим трудом переводит дыхание. Не вижу варианта, при котором его посадят на скамейку, но, как ни прискорбно это говорить, он делает команде только хуже», — пишет пользователь под ником Porclainmonkey.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Аризоны». Фото USA Today Sports

CapsFan1975 уверен, что Овечкину нужна передышка, а возможно, и кратковременное возвращение на родину: «Может, стоит дать Ови небольшой отпуск? Отправить его на несколько недель в Россию, где он получил бы специальные витамины и вернулся бы в Вашингтон в виде Невероятного Халка. Сейчас ему нужна особенная перезагрузка».

«Какой бы прекрасной ни была карьера Овечкина, «Вашингтон» просто не может позволить себе работать только на его рекорд в ущерб результатам команды. Пора принять, что ему 38 лет и дальше он будет только катиться по наклонной. Время всех настигает», — считает JohnCen21418383.

«Ови не выглядит той суперзвездой, к которой мы привыкли. Может быть, стоит дать ему больше отдыхать, но вместо этого его выпускают на все 2 минуты большинства. Как «Вашингтон» может изменить ситуацию с реализацией численного преимущества, если Алекс все это время просто стоит в своем «офисе»?» — уверен MAGMedia83.

«Вашингтон» возвращается с выезда домой — после двухдневного отдыха в ночь с четверга на пятницу «Столичные» сыграют с «Далласом», а через день — с «Рейнджерс». Получится ли у Овечкина заставить хейтеров замолчать? Или их голоса раздадутся с новой силой?