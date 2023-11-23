«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
В октябре 2019 года дебют 24-летнего омича Ильи Михеева в НХЛ привлек моментальное внимание по обе стороны океана. От незадрафтованного форварда, подписавшего в роли свободного агента контракт новичка с «Торонто», за океаном особо ничего не ждали, — но в первом же матче с «Оттавой» под руководством знаменитого Майка Бэбкока он набрал 2 (1+1) очка, а затем без переводчика дал очень непосредственное интервью, в котором удивился, что в Канаде не едят супы.
Это имело совершенно неожиданный и позитивный резонанс — ведь такого в Стране кленового листа еще не слышали. Агент хоккеиста Дэн Мильштейн прочувствовал ситуацию, провел работу — и вскоре компания, производящая супы, заключила с ошалевшим от такого поворота скромным парнем рекламный контракт, а его партнеры после очередного гола Ильи в ворота «Вашингтона» на скамейке дружно отпраздновали шайбу, изображая, как едят суп. Неожиданно для себя сибиряк, что называется, проснулся знаменитым.
Но тут важно, что он и в хоккей играл отлично, и в крайне требовательном Торонто публика его полюбила. Мешало одно — травмы, которые липли к нему одна за другой. А также слишком малое пространство под потолком зарплат. В первое переподписание контракта Илья еще вписался, пойдя навстречу «Торонто», но перед вторым разница между его обоснованными пожеланиями и тем, что мог предложить клуб, оказалась слишком велика. И Михеев отправился в другой канадский город с противоположной стороны страны — Ванкувер.
Прошлой зимой его настигла операция на крестообразной связке колена, из-за которой 65-й номер «Кэнакс» пропустил почти девять месяцев. А потом 29-летний нападающий вышел на лед в звене с соотечественником Андреем Кузьменко и шведом Элиасом Петерссоном — и словно все это время тяжкого восстановления летал как бабочка и жалил как пчела! 14 матчей, 6 голов, 10 очков — плюс безусловная помощь Петерссону в его сегодняшнем статусе одного из самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ и «Ванкуверу» — в его прекрасном старте сезона.
В нашем интервью общительный и доброжелательный Михеев рассказал, как все это — от интервью о супах до такой игры после травмы в новом чемпионате — оказалось возможным.
Очень тяжелый этап в ментальном плане
— Перед началом сезона главный тренер Рик Токкет не был уверен, что вы сыграете в первых матчах, — и четыре вы пропустили. С чем были связаны опасения и беспокоит ли колено сейчас?
— Процесс восстановления был очень долгим — больше восьми месяцев. Мы постоянно были на связи с врачом, который в Миннесоте проводил мне операцию. Я летал к нему, когда с ее момента прошло четыре и семь месяцев. Перед началом сезона мы поговорили и решили, что лишние десять дней восстановления не помешают.
Тренироваться в режиме полного контакта я начал в первой половине октября. Это был заключительный этап восстановления, когда уже можно, чтобы тебя встречали в корпус. В такие моменты форму набираешь постепенно и каждую неделю чувствуешь себя все лучше. Но это все равно очень тяжелый этап в ментальном плане, потому что восстановление проходит волнами — два дня все хорошо, ты рад, а на третий — ухудшение. Ногу перегрузил или еще что-то — но комфорта меньше. И начинаешь думать... Но сейчас уже все в порядке.
— Почему операция проводилась в Миннесоте? В вашей части Канады таких специалистов нет?
— Агенты, профсоюз игроков и клуб общаются между собой, узнают, где ту или иную операцию делают качественнее всего. В итоге решили сделать ее в Миннесоте, там есть клиника, специализирующаяся на операциях коленного сустава. И там всегда проводят первые десять дней реабилитации, которые очень важны.
— Это восстановление далось тяжелее того, когда вам коньком порезали артерию и сухожилие на руке?
— Намного сложнее. Восемь с половиной месяцев — очень долгий срок. Плюс я не мог никуда уехать даже на неделю, потому что надо было постоянно заниматься с доктором и делать массажи. Это восстановление было тяжелым и физически, и морально, но считаю, что мы справились хорошо.
— Правильным ли было решение оперироваться именно в этот момент, в начале февраля? Вы отыграли половину сезона с этой травмой и теоретически могли либо доиграть сезон до конца, либо идти на операцию, как только ее получили на предсезонке.
— Доигрывать сезон не было смысла, потому что к тому моменту мы уже понимали, что у нас мало шансов. Считаю, что поступили правильно. А в том, что пропустил четыре матча нового сезона, нет ничего страшного. Восстановление у всех проходит по-разному — кому-то требуется семь с половиной месяцев, кому-то — все десять.
С «Торонто» разошлись хорошо
— Как ощущаете себя в Ванкувере после Торонто? Есть ли какая-то разница?
— Если говорить о городе — большая. Торонто — это мегаполис, большие пробки, много строек. А центр Ванкувера можно пешком пройти за 20-30 минут в зависимости от того, куда тебе надо — даже машина, по сути, не нужна, если там живешь и работаешь. В Торонто утром на раскатку перед игрой можешь ехать пять минут, а вечером на сам матч — уже двадцать. А в Ванкувере в любой день от дома до дворца три минуты — и пробки не влияют. С родным Омском разница во времени больше — 13 часов. Но родителям достаточно удобно смотреть, поскольку домашние игры начинаются в восемь утра.
— Они у вас были?
— В Торонто. Мы с ними там и в Зал хоккейной славы зашли, долго по нему гуляли. Огромный! Интересно было и кубки разные посмотреть, и старые раздевалки, которые там воспроизведены в натуральную величину, и многое другое. Подышать историей хоккея.
— Но в целом в Ванкувере вам комфортнее, чем в Торонто?
— Да, только Ванкувер — очень дождливый город, примерно как Питер в России. Иногда целый день может быть серое небо, накрапывает дождь, выйти погулять не можешь. Но в целом мне все нравится. В Торонто что классно — там снег зимой, которого на Западном побережье Канады нет. Зато тут теплее.
— Слышал, что Ванкувер как-то признали одним из самых комфортных городов для жизни в мире.
— Тоже читал об этом. Он очень компактный и удобный, это правда.
— То, что, подписывая контракт в роли свободного агента, вы вновь выбрали канадский клуб, — совпадение или прикипели к этой стране?
— Больше совпадение. Просто «Ванкувер» — хороший клуб, в котором тогда произошло много изменений в менеджменте и тренерском штабе. И я посчитал, что для меня это хорошее предложение.
— Много ли было других вариантов?
— Разговаривал со многими, а конкретных предложений было около пяти. Какие именно — называть не стану.
— Жаль ли было расставаться с «Мэйпл Лифс», первым вашим клубом в НХЛ?
— Конечно, внутри было какое-то неприятное ощущение, но перед тем я уже сам какое-то время понимал, что буду менять клуб. Ничего страшного в этом нет — такая у меня работа. Сейчас приезжаю в Торонто с большим удовольствием, потому что там я начал карьеру в НХЛ, этот клуб многое для меня сделал. Считаю, что мы разошлись хорошо. В моем понимании.
И болельщики встречают меня тепло. В лиге все меняется быстро, в том числе составы. Поэтому, когда в первый раз приехал играть с «Ванкувером» в Торонто, там было уже много новых игроков. С теми, кого знал, на льду поздоровался, за пределами льда обменялся теплыми словами с персоналом.
— Кстати, в плане внимания и требований болельщиков «Ванкувер» от «Торонто» сильно отличается?
— Да то же самое. В Ванкувере люди обожают хоккей. Когда проиграли финал «Бостону» в 2011-м...
— Народ полгорода разгромил.
— Да. Это та же самая Канада, где хоккею поклоняются. Мне «Ванкувер» нравится и как организация, и в плане болельщиков, и во всем остальном.
Мэттьюс, Нюландер, Торнтон и другие
— Продолжаете общаться с кем-то из игроков «Кленовых листьев»?
— Нет. Если видимся перед матчем, можем перекинуться парой слов, но не более. К тому же, повторяю, многих из тех, с кем я играл, там уже нет.
— Чего напичканному звездами «Торонто» все время не хватает для того, чтобы успешно выступать в плей-офф?
— Тяжело сказать, потому что все три года при мне мы проигрывали в седьмой игре первого раунда. И до меня такое было. А после они первый раунд прошли, но проиграли во втором. Коллектив там хороший, лидеры есть. Возможно, где-то не хватило удачи. Отлично помню, что в 2021 году в серии первого раунда с «Тампой», когда мы вели 3-2, нас сильно подкосило поражение в овертайме шестого матча. Наверное, тогда сказался кубковый опыт, который игроки «Лайтнинг» накапливали годами. Коллектив там строился давно, игроки знали, что такое плей-офф, финал. И это сказалось.
— Внутри коллектива в «Торонто» обсуждается, что клуб не выигрывал Кубок уже 48 лет? Давит ли это на игроков?
— Какое-то давление чувствуется, но не могу сказать, что все сильно об этом думают.
— Есть стереотип, что в «Ванкувере» еще со времен Игоря Ларионова и Павла Буре хорошо относятся к россиянам, а в «Торонто» это отношение прохладнее.
— В моем случае могу сказать, что хорошо относятся и там, и там. Это все стереотипы, которые к сегодняшнему дню никакого отношения не имеют. Мне жаловаться не на что.
— Как у вас сложились отношения с многочисленными торонтскими звездами во главе с Остоном Мэттьюсом?
— Хорошо. Обычные ребята, никакой заносчивости, хотя и звезды мирового уровня. С тем же Мэттьюсом можно запросто на ужин сходить. Нормально себя ведет, никаких проблем. А самый веселый из них — Вильям Нюландер, с ним можно похихикать.
— Какие у вас воспоминания остались о великом бородаче Джо Торнтоне, который недавно заявил об уходе из хоккея?
— Он пришел как раз в «ковидный» сезон. Смотришь на него — такой дяденька массивный, настоящий ветеран, может что-то в раздевалке сказать, как и Джейсон Спецца. И бороду свою постоянно расчесывал. В душе помоется, стоит в раздевалке и приводит ее в порядок.
Спецца, кстати, мне очень помогал и на льду, и за его пределами — брал на ужины, объяснял что-то. Например, я не знал, что на раскатку тоже нужно идти в костюме, из-за чего вышел на завтрак в чем-то обычном. Джейсон подошел: «Микки, нужен костюм». Я кивнул, будто знал это, а на самом деле понятия не имел. Тут же сгонял в номер и переоделся. К нему можно было подойти по любому вопросу, и с ним я, тогда еще плохо знавший английский, проводил больше всего времени.
— Все уже заговорили о том, догонит ли когда-нибудь Мэттьюс по голам Александра Овечкина. А догонит и обгонит ли сам Овечкин Уэйна Гретцки?
— Думаю, да. Мы все, хоккеисты из России, хотим этого. Соотечественник, фигура мирового масштаба... Главное только, чтобы это произошло не в мою смену, ха-ха!
— Как считаете, огромный контракт Мэттьюса — гиря на «Торонто» и его шансах взять Кубок? Мегаконтракты суперзвезд, которые не оставляют достаточно места под потолком зарплат, мешают создать чемпионскую команду?
— Сложно сказать, потому что я сильно за хоккейными новостями не слежу. И про «Торонто» сейчас не думаю, потому что это уже пройденный этап. Хороший, но пройденный. Что у них там будет — не мои проблемы.
— Но вот Никита Кучеров и Андрей Василевский подписали хорошие, но не безумные соглашения с «Тампой», будучи признанными топ-игроками лиги. И это помогло «Молнии» взять два кубка.
— Влияет же и штат, в котором ты играешь, налоги в нем. Но я чужие деньги не считаю. Если кто-то подписал очень большой контракт, значит, он его заслуживает. Это не мое дело.
Ходим с Кузьменко друг к другу на барбекю
— В «Кэнакс» вы получили приличную прибавку к зарплате. Можно ли сказать, что вам в этом помог третий сезон в «Торонто», который вы опять же провели не полностью, но забили 21 гол?
— У нас тогда была классная команда, легко игралось. Конечно, хорошая статистика помогла мне в плане зарплаты, ведь никто не будет тебе платить просто за то, что ты хороший человек. Такой профессии нет. Тот сезон из-за более строгих правил в Канаде по ковиду мы начали без болельщиков, но я за этим наблюдал со стороны — в последней предсезонной игре сломал палец и два месяца не играл.
— По именам «Торонто» ярче «Ванкувера». Но по игре в этом сезоне — не скажешь. На что «Кэнакс», по-вашему, сейчас могут претендовать?
— Можем претендовать и на Кубок Стэнли, почему нет? Все зависит от нас. У нас более стабильная и ровная команда, все звенья могут играть в командный хоккей. В «Торонто» было больше индивидуально сильных игроков. Там команда сформирована по-другому.
— Сказывается то, что новое руководство «Ванкувера» столько выиграло, работая в «Питтсбурге»?
— Да, у нас и президент по хоккейным операциям Джим Рутерфорд, и генеральный менеджер Патрик Аллвин брали Кубки Стэнли с «Питтсбургом». Главный тренер — Рик Токкет, делавший то же самое и как игрок, и как ассистент, один из его помощников — Сергей Гончар, также побеждавший в «Пингвинз». Все эти люди знают, как это делать. А мы просто работаем, стараемся играть и делать то, что нам говорят.
— Гончара, еще не так давно работавшего в «Питтсбурге», позвал в клуб Рутерфорд?
— Думаю, да, но это надо спрашивать у Сергея. Он пришел в клуб в прошлом сезоне вместе с другими людьми из нового штаба. Гончар больше помогает защитникам и по работе в меньшинстве, на выезды ездит не всегда. С ним мы с Андреем Кузьменко и Васей Подколзиным, когда он в первой команде, общаемся побольше, поскольку разговариваем на одном языке.
— По-русски в раздевалке говорить можно?
— Сейчас можно, конечно.
— Почему — сейчас?
— Просто когда я играл в «Торонто», то был один, по-русски не с кем было разговаривать. Но и в этом есть плюсы — активнее учил английский, жизнь заставила. А то сейчас Кузя (Кузьменко) меня уже достал, ха-ха! «А что здесь? А что это значит?» Шучу, конечно. С удовольствием ему помогаю. Но и «пихаю» немножко, чтобы он лучше учил язык. Ему это надо.
— Но он прогрессирует?
— Да. Главное — не стесняется говорить. Правильно или нет — не надо особо задумываться. И он молодец, не комплексует. Просто где-то на тренировках может подъехать ко мне и уточнить: «Илюх, что там они сказали?» — «Ты же сидел слушал!»
— Дебютный сезон Кузьменко вас поразил?
— Мало кто ожидал, что он может выдать такой результат. 39 голов — это было очень прилично! Андрей сразу же начал забивать, и это придало ему уверенность. Может, карты так легли, на хороших эмоциях поймал волну.
— Он жалел, что 40-й не успел забить?
— Думаю, не особо по этому поводу расстроился.
— В этом году Кузьменко забивает гораздо меньше, но отдает много передач. На него может давить «правило второго сезона»?
— Конечно. Все ожидают, что он будет продолжать так же, как провел прошлый. Но он молодец, отлично справляется, и играть с ним очень удобно. «Химия» у нас есть, на одном языке разговариваем и понимаем друг друга. Добрый парень, не паникует, на хорошем расслабоне.
— Вы вдвоем играете с лучшим на сегодня бомбардиром НХЛ Элиасом Петерссоном. Чем он удивляет?
— Пити — очень умный игрок, настоящий центральный нападающий. Знает наперед, что будет в игре, как шахматист. С ним играть легко, и мы стараемся дополнять друг друга. Знаешь, если ускоришься и откроешься — обязательно получишь от него шайбу.
— Много времени проводите с Кузьменко за пределами льда?
— Да, мы с Кузей хорошо общаемся, тем более что живем близко. Можем сходить вместе поужинать, в гости друг к другу на барбекю зайти. Вася Подколзин, когда в первой команде, тоже с нами, они с Андреем вообще в одном доме живут. Можем вместе футбол посмотреть.
Летом дважды ходил на Месси. Кайфанул!
— Какой именно футбол?
— Мне больше нравится российский. Но и на МЛС иногда ходим — стадион через дорогу.
— На Месси ходили?
— Лето я в Майами провел — и удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую. А в Ванкувере, кстати, на ЧМ-2026 будет три игры.
Я больше футболом интересуюсь, ребята — так, постольку-поскольку. Нельзя сказать, что за кого-то прямо болею, но еще со времен Леонида Слуцкого с Вагнером Лав, Игнашевичем, Березуцкими и остальными мне нравился ЦСКА. Сейчас еще с друзьями из Омска в фэнтези играем, так что стараюсь следить за РПЛ и ее игроками.
— Кто в ней нравится?
— Например, молодой Ишков из «Урала». Как в матче с «Динамо» «плюнул» в «девятку»! Еще и обыграв двоих перед этим. А ведь незадолго до этого два пенальти «Локомотиву» не забил, но не отчаялся. Еще нравится Чалов. Молодец, что съездил в Швейцарию, опыта набрался. Наши футболисты редко едут играть за границу. Понимаю почему.
— Зарплаты и дома хорошие, а в Европу не особо и зовут.
— Это одна из причин, плюс конкуренция там высокая. В YouТube смотрю разные программы про футбол — «Коммент. Шоу», «Это футбол, брат!», «Футбольный Биги». Забавно, как Сергей Егоров везде лезет, бегает за всеми.
— В НХЛ же такого нет.
— Нет. В футболе регламент, как я понимаю, такой: кто хочет — тот и общается с прессой, а если никто не хочет — то никто и не общается. Здесь все иначе, это часть твоей работы. Если после игры пресс-атташе приходит в раздевалку и говорит: номера 65-й (номер Михеева. — Прим. И.Р.), 96-й (Кузьменко), 40-й (Петерссон), 43-й (Куинн Хьюз) идут к журналистам, ты не можешь сказать: «Не хочу, настроения нет». Ты идешь и разговариваешь.
— Вы упомянули Подколзина. Удивило, что его снова отправили в АХЛ перед началом сезона? Ведь в прошлом он провел довольно много матчей в «Кэнакс» и в последней части регулярки временами был неплох.
— Самое главное — не опускать руки и продолжать трудиться. Знаю, как Вася относится к тренировкам и играм, как работает. С таким подходом у него все должно получиться. Он еще молодой.
Бэбкок спрашивал, как хоккейные термины будут по-русски
— Из Восточной конференции вы перешли в Западную. Где лучше?
— С точки зрения логистики комфортнее на «Востоке», потому что там города близко находятся. Перелеты внутри конференции занимают максимум пару часов. А у нас из Ванкувера в центр страны — Даллас, Сент-Луис — лететь гораздо дольше. Кроме Сиэтла, который очень близко, остальное — как раз не меньше двух часов. Если бы еще за это мили начисляли, ха-ха!
— Есть ли стилистическая разница между конференциями? В 1990-е годы считалось, что на «Востоке» хоккей более жесткий и оборонительный, а на «Западе» большинство играет лихо, в атаку.
— Сейчас разницы между конференциями не вижу. Есть определенные команды — допустим, «Айлендерс» — которые ставят «автобус». 1:0, 2:0, 2:1 — у них нередко футбольные счета. Еще одна неприятная команда, только уже на «Западе» — «Калгари». Кусаются, лезут, что называется, под ногти. С тем же Задором надо аккуратнее, ха-ха!
— После того, как Токкет во второй половине прошлой регулярки сменил Брюса Будро, за оставшийся отрезок команда заняла пятое место в лиге по очкам. Что он изменил?
— Мы стали больше понимать, как должны играть, чего от нас требуют. Не зря говорят, что дисциплина и характер бьют класс. Правда, я в прошлом сезоне провел при Токкете всего три игры, после чего лег на операцию, но сейчас вижу, как мы играем, как готовились. Считаю, что у нас более рабочая команда, чем раньше, и это наш плюс.
— А харизматичный Будро, который исповедовал яркий стиль в атаке и при нем Овечкин в «Вашингтоне» забивал больше всего, — не для рабочих?
— Не знаю. Брюс дает много свободы. Для одних хорошо, когда руки развязаны, для других — не очень, и ничего не получается. Просто так сложилось.
— Были серьезные опасения, что сторонник более строгого хоккея Токкет, придя в команду, начнет задвигать Кузьменко. И вначале он действительно сдвинул его в третье звено, но Андрей быстро оттуда выбрался.
— Рик часто менял сочетания, пытался найти то, что работало. Это было нормально.
— Недавно в «Ванкувер» неожиданно приезжал на несколько дней на стажировку Илья Воробьев. Вы его там видели?
— Видел на арене. Поздоровались, пару минут поговорили, но неглубоко — стандартные вопросы, как дела. Я работал с Ильей Петровичем на чемпионате мира 2018 года. Подробности про его приезд, честно, не спрашивал.
— Вы же успели поработать в «Торонто» еще с одним возрастным и намного более титулованным тренером, чем Будро, — Майком Бэбкоком. Как ощущения?
— Это продолжалось три месяца, он был первым моим главным тренером в НХЛ, — и воспоминания у меня остались очень хорошие. Энергичный дядька, живет хоккеем. С раннего утра на арене, все время хочет тебе что-то рассказать и показать. Настоящий живчик, хоть уже и немолодой человек. Мне нравилось с ним работать.
— Бэбкок — единственный тренер в мире, который входит в «тройной золотой клуб», выиграв Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира. Что ему, по-вашему, помогло этого добиться?
— То, как он отдается работе. Энергия, желание тренировать. И любознательность. Меня впечатлил один момент. Как-то он ко мне, новичку, подошел перед игрой и начал расспрашивать, как те или иные английские хоккейные слова и выражения переводятся на русский.
— Зачем?
— Чтобы во время игры, когда нет времени лишний раз что-то объяснять, кричать мне по-русски, чтобы я быстрее воспринимал информацию! Мы сели, он взял листочек и говорит: «Напиши латинскими буквами, как по-русски звучат слова «скорость», «бросок», «в тело». Было очень приятно. И во время игры он действительно мог что-то сказать по-русски.
— Как вы восприняли историю с его увольнением из «Коламбуса» вскоре после назначения — когда выяснилось, что он попросил одного из игроков показать личные фотографии из мобильника?
— У меня с Бэбкоком ничего такого не было, мне с ним хорошо работалось. Тяжело понять, почему у него в последнее время так происходило. Думаю, у Майка в «Коламбусе» могло получиться. А вообще понимаю, что надо принимать устои той страны, в которой работаешь. Да, у нас принято одно, в Северной Америке — другое. Но мы, находясь здесь, осуждать их за это не можем. Мы у них в гостях.
Генеральный менеджер «Торонто» приносил мне в больничную палату еду
— Молодой тренер Шелдон Киф, сменивший Бэбкока в «Мэйпл Лифс», — совсем другой?
— Да, но не готов говорить, какой стиль работы лучше, а какой хуже. В первые сезоны Кифу надо было набираться опыта в плане коммуникации с командой, как это нужно делать любому молодому тренеру. Все-таки это НХЛ, а не молодежь из АХЛ, и когда опыта нет и что-то не идет — ты поневоле начинаешь что-то искать, нервничать. Но он выдержал этот период и провел хорошую работу.
— Кифу удавалось совладать со звездами «Торонто»?
— Думаю, да, потому что со многими из них он работал еще в фарм-клубе, в «Торонто Марлиз». Например, с Нюландером и Сандином.
— Как вы относитесь к Кайлу Дубасу — молодому генеральному менеджеру, который недавно перешел из «Торонто» в «Питтсбург»? Доводилось слышать полярные отзывы о его работе в «Торонто».
— У нас с ним хорошие отношения. Когда мне порезали руку во время матча за «Торонто», он остался со мной в Нью-Джерси на два или три дня, которые мне пришлось провести в больнице. Приносил мне в палату еду, приходил с нашим клубным физиотерапевтом, который тоже остался. И для меня это было облегчением, поскольку английский у меня в тот момент был очень далек от совершенства и я не понимал многого из того, что говорили врачи. А потом мы вместе полетели в Торонто. Благодарен Кайлу за ту историю.
— После нее стали носить на руках специальные защитные накладки?
— Да. Тогда мне разрезало коньком пять сухожилий и артерию. Повезло, что не задело нерв, потому что тогда на восстановление могло бы уйти не три месяца, а больше года. И с неизвестными последствиями. Мне так и сказали: «Тебе еще повезло». Кататься я начал через два месяца, а до того даже шнуровать обувь не мог. Надевал ботинки и просто шел с развязанными шнурками.
— Сейчас та травма совсем не дает о себе знать?
— Все в порядке.
— Злитесь на судьбу, что из-за травм, по сути, не удалось провести еще ни одного полного сезона в НХЛ?
— Конечно, обидно, но надо пройти через это. В Омске у меня вообще не было травм, а тут то руку коньком разрезали, то палец прямо перед сезоном на площадке сломал, то колено... И травмы-то такие, которые невозможно предугадать и сделать так, чтобы их исключить. Какое-то стечение обстоятельств. Но надо после каждой становиться сильнее!
— Довольны ли в этом сезоне игровым временем?
— Всегда хочется большего, но понимаю, что не проходил предсезонку с командой, и мне дают войти в режим. Меньшинства дают не так много. Форма набирается постепенно, сезон длинный. Но учитывая, что играю в звене с Петерссоном и Кузьменко, — грех жаловаться!
Хочется прогрессировать, а главное — обойтись без травм. Один блок-шот, шайба попадет куда-то не туда — и... Хоккей, да и вообще профессиональный спорт травмоопасен. Но раз решил заняться этим делом — по-другому никак. Работай — а там как сложится. Я, как и все, очень хочу Кубок Стэнли. Но кто-то его в 18 лет выигрывает, а кто-то — как Джо Торнтон, 24 года классно в лиге проводит, по всем цифрам один из лучших в истории — и ничего.
Если бы не реабилитация — летом поехал бы в Россию. Дом есть дом
— С кем из россиян, помимо ванкуверских, вы в лиге общаетесь?
— С Любой, Ильей Любушкиным из «Анахайма». Мы с ним и в «Торонто» какое-то время (31 матч в конце сезона-2021/22. — Прим. И.Р.) играли, и лето проводим вместе, и семьями общаемся. Могу назвать его другом. Еще — с Никитой Задоровым, с которым этим летом тоже много общались во Флориде, с Саней Барабановым. В общем, с ребятами более или менее моего возраста.
— Знаменитое интервью Задорова смотрели?
— Да. Сейчас все уходит с телевидения на YouТube, оттуда же, а не с телеканалов, и новости узнаю. 50 минут посмотрел выпуск канала «Редакция» — и уже в курсе событий.
— Задоров рассказывал, что многие игроки НХЛ летом не поехали в Россию на фоне ситуации с Иваном Федотовым, опасаясь и за себя. Что скажете насчет себя?
— Я не поехал только из-за реабилитации после операции на колене. Как я уже говорил, летом надо было дважды летать в Миннесоту к доктору. Кататься тоже начинал с тренером «Ванкувера», который должен был наблюдать за моим состоянием. А так бы поехал — по родным и друзьям соскучился. Дом есть дом, эмоции получаешь на год вперед. Ни на каком курорте этого не получишь. Бабушку давно не видел, она недавно дачу на зиму закрыла...
А в истории с Федотовым, мне кажется, мы многого не знаем. Судим только по той информации, которая выплывала на поверхность, но там наверняка много подводных камней.
— Еще Задоров рассказывал жесткие вещи про поведение в сборной Романа Ротенберга, который хочет там управлять вообще всем — вплоть до выбора музыки в раздевалке. Подтверждаете?
— Я в сборной был только один раз — на чемпионате мира в 2018-м, когда тренером был Илья Воробьев. Большого опыта игры за национальную команду у меня нет, по этапам Евротура не ездил. Однажды был во второй сборной и однажды — на ЧМ. И то не сразу в заявку попал.
В том году все для меня было новым, я ходил с круглыми глазами, все изучал. Для меня всегда было интересно, что это все такое, как работает — сборная, Новогорск... Ведь меня никогда туда не звали — ни в юношеские, ни в молодежную. А тут раз — с самим Пашей Дацюком на тренировку выходишь!
Начал играть за олимпийскую сборную, потом перебрался к первой, начался микс. Там было очень много народу. Столько, что я даже часто не понимал, кто тот или этот человек. Поэтому мне трудно говорить на эту тему, я даже разобраться в происходящем толком не успел.
— За кем в КХЛ следите?
— В основном за «Авангардом». Омск — мой родной город, я его обожаю. К тому же там Антон Курьянов сейчас генеральный менеджер, а я свой первый сезон с ним на льду провел. Мы вообще росли сначала на звене Затонский — Прокопьев — Сушинский, а потом на тройке Курьянов — Попов — Пережогин.
— Повлияло ли на ваше решение ехать в НХЛ то, что «Авангард» в тот момент играл не в Омске?
— Нет. Я просто очень хотел играть в НХЛ. Почувствовал в своем последнем сезоне в Омске, что мне нужен новый вызов, шаг вперед. Ты растешь только в конкуренции. Не то чтобы я почувствовал потолок в КХЛ, но было ощущение, что подхожу к нему. А здесь ты каждый день растешь и как игрок, и как личность.В том же «Торонто» парни не знали, кто я такой, откуда приехал. Приходилось все доказывать с нуля. И я понимал, что прогрессировать могу только в НХЛ, лучшей лиге мира.
Это такой соревновательный процесс! В Омске я играл во всех спецбригадах — первое большинство, первое меньшинство, шесть на пять, пять на шесть... Игрового времени у меня было много. В НХЛ же долго на большинство вообще не выходил. Понятно, что меня это задевало. Просто надо через эту конкуренцию пройти, доказать в первую очередь себе, но и тренерам, и команде, на что ты способен. При этом я адекватно себя оценивал. Понимал, что я не Овечкин и не Малкин. Мой путь — интересный, пусть и тяжелый.
— Как отнеслись к тому, что вас не задрафтовали?
— Даже не думал об этом в тот момент — и ни на какой драфт и не надеялся. Более того, не знал, когда он в мой год проходил и с собой его никак не связывал. Представлял только, что драфт существует, — но не более того.
— Почему он был для вас в другом измерении?
— Считаю, что я — «поздний» в плане хоккея. И когда мне было 18-20 лет, не задумывался об НХЛ и не знал, как это работает. Ребята в 18 уезжают, а я уехал в 24. И то до последнего в это не верил. Задумался об отъезде только в последний сезон в «Авангарде», когда пошли разговоры, что ко мне есть какой-то интерес.
— Какие-то альтернативы «Торонто» были?
— Глобально — нет.
— Кроме вас омские еще есть в НХЛ?
— Только Егор Чинахов в «Коламбусе». Задрафтован «Нью-Джерси» Арсений Грицюк, но я его лично не знаю. Если приедет — будет здорово.
— Почему в Омске так мало энхаэловцев? С тем же Челябинском не сравнить.
— Был еще Сергей Калинин в «Нью-Джерси». Мне кажется, это скорее персональная история, а не заслуга или вина какой-то школы. Каждый попадает в НХЛ по-разному. Мы не берем ребят уровня Малкина или Овечкина, по которым уже в 15 лет многое было понятно. Где-то решающую роль играет фактор удачи.
— Вы с нашими топами, кстати, знакомы?
— В прошлом сезоне ходили с ребятами из «Вашингтона» ужинать. Но сказать, что мы большие друзья, нельзя.
— Они и Кирилл Капризов ездили на финал Лиги чемпионов в Стамбул. С учетом ваших футбольных пристрастий аналогичного желания не было?
— Хотел, но не получилось. В первую очередь из-за реабилитации.
Даже если бы знал, что «Авангард» выиграет Кубок Гагарина — все равно бы уехал
— Не было дней, когда жалели об отъезде?
— Через год Омск выиграл Кубок Гагарина. Но отвечаю как на духу: даже если бы я заранее знал об этом — все равно бы уехал. Потому что в любой момент может начаться стагнация.
— Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть?
— Сто процентов. Все вокруг заставляют тебя делать намного больше, чем обычно. И чем ты считаешь себя способным. Здесь ты учишься каждый день, на каждой тренировке. Тренировок меньше, чем в России, игр — больше. Нужно уметь правильно восстанавливаться, давать организму отдыхать. У нас 56 игр в регулярке (сейчас — 68. — Прим. «СЭ»), тут — 82. Времени расслабляться нет.
— Помогло ли вам то, что в «Авангарде» работали с Бобом Хартли, который выигрывал Кубок Стэнли во главе «Колорадо» и много лет тренировал «Атланту»?
— Сто процентов! Мы с ним до сих пор на связи. Боб зациклен на деталях. Бывало, клюшку на тренировке не так развернешь, он тут же свистит, объясняет. Думаешь: «Господи, серьезно?!» Но мы тогда дошли до финала, и я понял — да, серьезно. Или коньки сюда повернуты, а надо — в другую сторону. Хартли очень сильно любит дисциплину и детали, и мне это понравилось.
— Как у него дела сейчас?
— Все хорошо, не жалуется, проводит время с семьей.
— Когда в «Ванкувере» или ранее в «Торонто» вас спрашивают про Омск — козыряете тем, что там играл Яромир Ягр?
— В «Ванкувере», кстати, многие знают Омск. Недавно защитника Марка Фридмана обменяли из «Питтсбурга». Так, оказывается, мы с ним играли друг против друга на юношеском Кубке мира в начале десятых в Омске! Я обалдел, когда узнал.
А Джон Таварес из «Мэйпл Лифс» играл там на открытии арены в матче молодежных сборных России и Канады. Нам билеты для ребят из детской школы туда давали. Про Ягра говорю, конечно. Они с уважением кивают: «Ну да, ну да!»
— С Ягром не фотографировались?
— Нет. Мы его только на старой арене видели мельком, в тренажерном зале.
— Как вам новая омская арена?
— Я там еще не был. Но, судя по отзывам и фотографиям, — красота вообще!
— Как вы отнеслись к тому, что старая весной 2018 года, еще при вас, треснула спустя 11 лет после ввода в строй? Как такое вообще возможно?
— Сначала не думал, как и другие ребята, что проблема настолько глобальна. Изначально нам сказали, что просто посмотрят. Потом уже был шок, когда стали все вскрывать и искать другой дворец. Помню нашу реакцию — что, Красноярск?! Серьезно? Балашиха?! Тоже не понимаю, как такое возможно, чтобы арена просуществовала чуть больше десяти лет. Надо спрашивать с тех, кто строил.
— Стало ли сюрпризом лояльное отношение НХЛ к российским игрокам после 24 февраля 2022 года? Далеко не везде в мире ведь так было.
— Мы не знали, чего ожидать. И никто не знал, как тут все отреагируют. Клубы и лига помогли нам, отгородили от всего этого, санкций не наложили, никаких запретов не было. Нам сказали: «Мы все понимаем, просто продолжайте играть».
— Вы были в чате российских энхаэловцев, о котором рассказывал Задоров?
— Да, там все были. Как сказал Никита, так и было. Никто не понимал, как правильно поступить, у каждого было свое мнение — кто-то за, кто-то против. О совместном заявлении так и не договорились.
— Верите, что еще сможете сыграть за сборную России?
— Конечно, хотелось бы, но пока это невозможно. Даже если НХЛ разрешит нам принять участие в Кубке мира, какие-то сборные могут отказаться. В нашем случае все сложно. Знаем, что разговор о Кубке мира идет, но когда и в каком формате он будет — предсказать сложно.
Супмен остался в Торонто
— Продолжает ли действовать ваш рекламный контракт с производителем супов?
— Уже нет, это только в Торонто было. Фирма работает по всей Канаде, но мы изначально заключали контракт на год. Эта история уже в прошлом.
— В Ванкувере люди так же не едят супы, как и в Торонто?
— Да, это беда вообще! Совсем супы не едят.
— Супменом в Ванкувере, как в Торонто, вас не называют?
— Нет, это осталось в Торонто. Только Микки, как Боб Хартли первым когда-то назвал. Потому что иностранец. А в России пацаны всегда называли Михеем.
— Как вам тогда пришло в голову сказать про супы в интервью после первого матча в НХЛ?
— Мы тогда приехали в тренировочный лагерь. Было собрание всей организации, в котором участвовало человек сто. После него — ужин, холодно. Стоим с Егором Коршковым, перед нами линия из тарелок, очередь человек 25 — а у отдельного столика с супами вообще никого. Мы очень удивились — и были только двумя из ста, кто его взял.
Помню, удивился этому настолько, что с женой обсуждал. У нас же заведено, что есть первые и вторые блюда. У них по-другому. Но вначале мы еще подумали, что, может, это какая-то разовая история. Но перед игрой за обедом стоим — то же самое. Никто к супам не подходит.
— После вашего интервью, которое было воспринято очень позитивно, отношение к супам в «Мэйпл Лифс» изменилось?
— Потом пробовали борщ приготовить на тренировочной арене — и, вы знаете, получилось неплохо! В самолете команды даже специально для меня суп готовили. Так что тем интервью ситуацию проломил, ха-ха!
— Вскоре вы забросили шайбу «Вашингтону», и игроки «Торонто» на скамейке стало дружно изображать, будто едят суп.
— Да, было такое. Это стало для меня сюрпризом. Классно! Прошло много времени, даже состав в том матче не вспомню. Почти пять лет прошло.
— Вы говорили, что в то время плохо знали английский, однако же после первого матча в регулярке достаточно свободно дали интервью на нем.
— Начал учить язык за год до отъезда. Но когда приехал, понял, что это дает только 20 процентов понимания, поскольку у всех акцент разный. Были ребята, у которых основной язык французский, и их я вообще не понимал. А когда забил гол в первом матче регулярки и пошел на интервью, меня спросили, нужен ли переводчик. Одна русскоязычная журналистка тоже предложила перевести. Но я решил попробовать сам. В паре моментов спрашивал, как будет то или иное слово, однако в целом справился. Для меня самого было шоком, что так заговорил.
— Что вам теперь нравится и не нравится в Канаде?
— Честно говоря, уже привык, освоился. Пятый год! Для меня Канада уже как второй дом. Можно попробовать много различной еды, и, в частности, мне понравилась индийская кухня. Никогда не мог такого себе представить. Курица тикка масала — это совершенно невероятно, я попробовал и был потрясен, как это вкусно.
— Как-то вы рассказали, что у вас оказалась книга о Сидни Кросби на английском, но вы не осилили. А потом?
— Чуть-чуть. Брал ее в поездки, старался читать. Бывает, что переведешь какое-то слово, но к тому моменту контекст написанного уже теряешь. Помучился час — и решил себя не обманывать. Сейчас в полетах детективы на русском в основном читаю или подкасты слушаю. Если полет длинный — стараюсь поспать.
Сейчас на английском особо ничего не читаю, только смотрю передачи по телевизору. А жена и смотрит, и читает. Активно зовет в кинотеатры на фильмы. Я ей говорю, что хочу посмотреть на русском. Иногда все-таки уговаривает. Если в кинотеатре что-то не понимаю, то прошу ее подсказывать. А дома начал сериал про Дэвида Бекхэма смотреть. Две первые серии — запоем!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|17
|13
|4
|27
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|19
|10
|9
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|14
|4
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|4
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|5
|Детройт
|18
|9
|9
|21
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 3
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 2
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|5 : 6
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 2
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|1 : 2 ОТ
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|7 : 1
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|5 : 2
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 4
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7