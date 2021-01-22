Жена Овечкина раскритиковала «Вашингтон» за сокрытие причины наказания российских игроков

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, раскритиковала наказание мужа и еще трех российских игроков команды за нарушения ковид-протокола. По ее словам, «Кэпиталз» поступили неправильно, умолчав о положительном тесте на Covdi-19 у Ильи Самсонова.

«А теперь, для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить! Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли) дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так, почему же, сказали только о наших ребятах? (умолчав изначально о положительном тесте!) Ну, и вдобавок, вспомним о командах «Даллас» и «Каролина»! Они честно сказали о заболевших игроках, и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил».

P. S. Я всегда буду за справедливость и честность, особенно когда это касается моей семьи! Это мое личное мнение и моя позиция, на что я имею полное право! Спасибо за внимание и за поддержку", — написала Шубская в Instagram.

Ранее НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19.