Кузнецов, Орлов, Овечкин и Самсонов попали в список недоступных из-за протокола Covid-19 игроков
03:58
НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19, написал в Twitter журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман.
Ранее «Вашингтон» был оштрафован за нарушение протоколов COVID-19, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.
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