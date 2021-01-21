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Кузнецов, Орлов, Овечкин и Самсонов попали в список недоступных из-за протокола Covid-19 игроков

03:58
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
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НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19, написал в Twitter журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман.

Ранее «Вашингтон» был оштрафован за нарушение протоколов COVID-19, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.

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