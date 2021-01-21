The Washington Post: Илья Самсонов заразился коронавирусом

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов заразился коронавирусом, утверждает The Washington Post. Клубу стало известно об этом во вторник.

Положительный тест российского голкипера пришел после матча с «Питтсбургом». Самсонов немедленно отправился на изоляцию и вернулся в Вашингтон уже отдельно от команды.

Ранее НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19.

«Вашингтон» был оштрафован за нарушение протоколов Covid-19, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что российские игроки «Кэпиталз», скорее всего, пропустят следующие четыре матча команды.