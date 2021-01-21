Жена Овечкина раскритиковала НХЛ за наказание российских игроков «Вашингтона»

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировала ситуацию с наказанием мужа и еще трех российских игроков из-за нарушения ковид-протокола.

«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам, конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке. Ах да, еще тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать! Но, к сожалению, не все компетентны в значение и свойстве антител», — написала Шубская в Instagram.

Заявление Анастасии Шубской. Фото Instagram

Ранее НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19.