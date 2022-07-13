Жена Малкина отреагировала на продление контракта мужа с «Питтсбургом»

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова отреагировала на подписание нового контракта мужа с клубом. Она опубликовала видео с 35-летним россиянином из раздевалки «Пингвинз».

«Евгений Малкин в «Питтсбурге», — написала Кастерова в своем Telegram-канале.

Перед открытием рынка свободных агентов «Питтсбург» объявил о подписании соглашения с нападающим на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Кубке Стэнли у него шесть (3+3) баллов в семи встречах.