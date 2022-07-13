Малкин отреагировал на продление контракта с «Питтсбургом»

Нападающий Евгений Малкин прокомментировал продление контракта с «Питтсбургом».

Форвард выложил у себя в соцсетях картинку, на которой указано, что 35-летний россиянин заключил новое соглашение с «Пингвинз» на 4 года.

«Все, что вам нужно знать», — написал Малкин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин был выбран «Пингвинз» на драфте 2004 года под общим вторым номером. В составе команды он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

По новому контракту с «Питтсбургом» Малкин будет зарабатывать в среднем 6,1 миллиона долларов в год.