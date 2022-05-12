«Лучше бы так на жену свою прыгал». Жена Малкина жестко отреагировала на силовой прием защитника «Рейнджерс»

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, раскритиковала защитника «Рейнджерс» Райана Линдргена.

В третьем периоде пятого матча серии «Рейнджерс» — «Питтсбург» (5:3) Линдгрен, находясь за своими воротами, схватил Малкина сзади, после чего хоккеисты упали и устроили потасовку. Оба игрока получили по 2 минуты штрафа за грубость.

«55-й лучше бы так на жену свою прыгал», — написала у себя в Telegram-канале Кастерова.

Линдгрен играет за «Рейнджерс» под 55-м номером.

«Питтсбург» ведет в серии против «Рейнджерс» со счетом 3-2. Шестой матч между командами состоится 14 мая, начало — в 02.00 (мск). В случае победы «Пингвинз» выйдут во второй раунд плей-офф НХЛ, в котором сыграют против победителя серии «Каролина» — «Бостон» (счет в серии — 3-2).