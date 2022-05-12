Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал игру российского форварда Евгения Малкина в пятой встрече серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).

«Джено — талант поколения, он действительно способный парень. Я считаю, сегодня вечером у него была сильная игра. Мы чувствуем, что находимся глубоко на этой позиции и у нас есть все необходимое для победы, независимо от того, кто находится в нашем составе. Эта комбинация, Сид и Джено, были двумя лучшими в лиге на протяжении 15 с лишним лет. Когда один из них уходит, появляется другой, это я говорю с учетом опыта, набранного с тех пор, как я здесь работаю», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин отметился в пятом матче двумя голевыми передачами.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пингвинз». Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.