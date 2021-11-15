Защитник «Нэшвилла» избежал дисквалификации. Он нанес травму Яшкину
14:00
Защитник «Нэшвилла» Марк Боровицки избежал дополнительной дисквалификации, сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (4:1) он применил грубый силовой прием против нападающего Дмитрия Яшкина. Форвард получил удар в колено и не смог продолжить встречу.
Существует вероятность, что из-за травмы Яшкин пропустит остаток сезона.
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