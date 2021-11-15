Рашевский рассказал, что меньше месяца раздумывал над предложением «Динамо» о новом контракте

Нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Рашевский рассказал, сколько времени думал над предложением московского клуба о новом контракте.

«На это решение ушло меньше месяца, — приводит слова Рашевского ТАСС. — Переговорил с агентом, с семьей и даже с «Виннипегом». Мы вместе пришли к этому решению, что лучше еще поиграть в России, показать себя, чтобы на меня смотрели не как на игрока АХЛ, а были готовы взять под первую команду. Нужно окрепнуть, набраться опыта, тем более там хоккей пожестче, не как у нас, и, я думаю, это пойдет мне на пользу».

По словам нападающего, он поддерживает отношения с «Виннипегом».

«Мы поддерживаем отношения по WhatsApp, генменеджер присылает мне какие-то хоккейные цитаты от лица себя и команды. В любой момент я звоню, задаю какие-то вопросы по хоккейным моментам или личные», — сказал он.

Также Рашевский рассказал, что помогло ему закрепиться в составе московского клуба.

«Думаю, мне в первую очередь помогли доверие тренера и работа. Я нашел, можно сказать, таких партнеров. У нас схожие игровые стили, у нас начало получаться, тренер увидел это и давал нам играть, и это стало приносить результат в предсезонных матчах. Так и начали сезон», — подытожил нападающий.

В нынешнем сезоне Рашевский набрал 24 (14+10) очка в 27 матчах.

В начале октября было объявлено, что нападающий продлил контракт с «Динамо» на один сезон. В НХЛ Рашевский был выбран на драфте 2021 года «Виннипегом» в пятом раунде под общим 146-м номером.