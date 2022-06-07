Защитник «Колорадо» Макар поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо» Кейл Макар прокомментировал победу над «Эдмонтоном» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

«Очевидно, что это крутое достижение, — приводит слова Макара официальный сайт НХЛ. — «Колорадо» поучаствует в самом крупном хоккейном событии, и это захватывающе. Нужно принять и прожить с этим одну ночь, а затем двигаться дальше, переключив свое внимание на следующий шаг. Это то, что делало команду успешной в нынешнем сезоне. Мы не смотрим слишком далеко вперед. Мы живем в моменте. Наслаждаемся результатом, а затем переходим к достижению следующего».

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).