Макдэвид подвел итоги плей-офф НХЛ для «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Колорадо» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

«Мне понравилось, что никто не бросил играть, — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ. — Никто не опустил руки, все игроки поддерживали друг друга. Это всегда хороший знак, но «Эдмонтон», очевидно, упустили эту серию».

«Колорадо» вышел в финал, где встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).