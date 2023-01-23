Защитник «Филадельфии» Проворов забросил третью шайбу в сезоне
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сократил отставание своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» — 1:3.
Хоккеист забросил шайбу в ворота «Джетс» за полторы минуты до конца первого периода.
Этот гол стал для Проворова третьим в сезоне-2022/23. Всего на счету 26-летнего россиянина 16 (3+13) очков в 48 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
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