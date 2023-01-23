Главный тренер «Флориды»: «Бобровский пропустит еще два матча. Возможно, он вернется на лед в конце недели»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о состоянии вратаря Сергея Бобровского, который получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:6).

Игра состоялась 20 января. Россиянин начал встречу в стартовом составе, но был заменен спустя три минуты. Из-за повреждения он уже пропустил матч против «Миннесоты» (5:3), который прошел 22 января.

«Мы были полностью уверены в своем решении, когда убирали его с площадки. Никогда не знаешь, насколько серьезна травма. Тем не менее, все оказалось куда лучше, чем мы ожидали. Сергей пропустит еще два матча. Возможно, он вернется на лед в конце недели, в выходные», — приводит официальный сайт НХЛ слова Мориса.

«Флорида» проведет следующие два матча против «Рейнджерс» (24 января) и «Питтсбурга» (25 января). Затем команде предстоит встретиться с «Лос-Анджелесом» в субботу, 28 января — вероятно, в этой игре состоится возвращение Бобровского.

В этом сезоне Бобровский сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 89,7 процента бросков.