Вячеслав Фетисов считает, что Александра Овечкина закалило оказываемое на него давление

Двукратный олимпийский чемпиона по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о давлении на российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Саша — сильный парень. Это его мобилизует еще больше! Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он не забивал. Мы видим, насколько это его закалило. Это неприятно, но он молодец!» — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее генеральный менеджер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что на Овечкина оказывалось невероятное давление в связи с ситуацией на Украине.

В среду, 9 марта, Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Больше Овечкина в истории НХЛ забили Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).