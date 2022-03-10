Фетисов отреагировал на то, что Овечкин догнал Ягра в гонке снайперов в истории НХЛ

Двукратный олимпийский чемпиона по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал корреспонденту «СЭ» дубль капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:4).

«Молодец! Но мы уже не раз говорили, что конечная цель у него другая. Догнал Ягра — хорошо. Но никто не помнит второго, все помнят только первого. У него все шансы есть. Это будет мировой рекорд для всего спорта, а не только хоккея. Но сейчас этот рекорд подвергается атаке. Но у Саши проблем нет», — сказал Фетисов «СЭ».

На данный момент на счету 36-летнего россиянина 766 шайб в лиге. По этому показателю Овечкин догнал чеха Яромира Ягра. Теперь оба хоккеиста делят третью строчку списка лучших бомбардиров НХЛ.

Больше Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).