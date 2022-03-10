Шишканова: «Должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию»

Спортивный менеджер Дарья Шишканова в эфире программы «Есть тема!» прокомментировала тот факт, что политическое руководство США может попросить российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина покинуть страну и уехать в Россию.

«Должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию. Думаю, решение будет принимать не клуб, а государство. Мы должны поддержать Александра», — заявила Шишканова.

Ранее генеральный менеджер клуба «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что на Овечкина оказывалось невероятное давление в связи с ситуацией на Украине.

В среду, 9 марта, хоккеист оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Больше Овечкина в истории НХЛ забили Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).