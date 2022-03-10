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Сегодня, 14:38

Шишканова: «Должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию»

Спортивный менеджер считает, что Овечкина попросят вернуться в Россию
Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Спортивный менеджер Дарья Шишканова в эфире программы «Есть тема!» прокомментировала тот факт, что политическое руководство США может попросить российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина покинуть страну и уехать в Россию.

«Должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию. Думаю, решение будет принимать не клуб, а государство. Мы должны поддержать Александра», — заявила Шишканова.

Ранее генеральный менеджер клуба «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что на Овечкина оказывалось невероятное давление в связи с ситуацией на Украине.

В среду, 9 марта, хоккеист оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:4) и сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Больше Овечкина в истории НХЛ забили Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Источник: https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1549490_My_dolzhny_byt_gotovy_chto_v_SShA_Ovechkina_poprosat_vernutsa_v_Rossiju__menedzher
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 59 27 32 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
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Эдмонтон – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
10.03 06:30
Ванкувер – Монреаль
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
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Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

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