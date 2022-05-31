Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин после победы над «Каролиной» (6:2) в седьмом полуфинальном матче Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился мнением о своем соотечественнике, вратаре «Тампы» Андрее Василевском.

Напомним, что «Нью-Йорк» победил в серии со счетом 4-3 и вышел в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ, где встретится с «Лайтнинг».

«Василевский — лучший вратарь мира на данный момент», — приводит слова вратаря журналист Винс Меркольяно в Twitter.

По итогам встречи с «Харрикейнз» Игорь Шестеркин был признан первой звездой игры.