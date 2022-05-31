Лундквист отметил противостояние Шестеркина и Василевского в финале Востока

Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от пары финалистов Восточной конференции.

В финале Востока встретятся «Рейнджерс» и «Тампа».

«Шестеркин против Василевского, вау. Рождество для всех фанатов вратарей пришло рано. Это должно быть хорошо», — написал Лундквист в Twitter.

Первый матч серии «Рейнджерс» — «Тампа» пройдет 2 июня и начнется в 3:00 мск.