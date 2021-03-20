Вратарь «Оттавы» Даккор выбыл до конца сезона. У «Сенаторз» травмированы уже 3 голкипера

Голкипер «Оттавы» Джоуи Даккор, скорее всего, выбыл до конца сезона из-за травмы ноги, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 Б), информирует официальный сайт НХЛ 20 марта.

Даккор стал стартовым вратарем клуба после травм Мэтта Мюррея (верхняя часть тела, может пропустить еще несколько недель) и Маркуса Хедберга (нижняя часть тела, должен приступить к тренировкам к концу месяца).

Матч с «Кэнакс» в итоге доигрывал 22-летний швед Филип Густавссон, впервые вышедший на лед в игре НХЛ.

Ранее «Сенаторз» забрали с драфта отказов «Каролины» еще одного вратаря из Швеции — Антона Форсберга.