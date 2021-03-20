Защитник «Монреаля» Романов объяснил, почему не попадал в состав ЦСКА
Защитник «Монреаля» Александр Романов в интервью «СЭ» рассказал, почему не попадал в состав ЦСКА.
— Когда вы дебютировали в НХЛ, да еще стали проводить на площадке много времени, в России начали удивляться. Как же он не проходил в состав ЦСКА, был там с минимальным игровым временем, а в НХЛ выходит во второй паре.
— Так, может быть, в КХЛ я плохо играл.
— Вариант.
— Но это тот вопрос, в который я не хочу углубляться, — почему в ЦСКА я играл мало, а в «Монреале» много. Остановимся на версии, что в России я не соответствовал требования тренера. Так ведь может быть?
— Вполне.
— И потому я даже не думаю на эту тему. Если не ставили, значит, мне надо было в чем-то добавлять. Не нужно искать виноватых.
— Какой был ваш лучший матч в НХЛ, учитывая, что вы не сыграли еще и полного сезона?
— Не думаю, что эта та игра, в которой я забил. Опять же, по ощущениям, удались игры с «Виннипегом» во время первого выезда. Да, мы проиграли те матчи, но по движению все было в порядке.
(Алексей Шевченко)
Романов был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА.
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