Защитник «Монреаля» Романов объяснил, почему не попадал в состав ЦСКА

Защитник «Монреаля» Александр Романов в интервью «СЭ» рассказал, почему не попадал в состав ЦСКА.

— Когда вы дебютировали в НХЛ, да еще стали проводить на площадке много времени, в России начали удивляться. Как же он не проходил в состав ЦСКА, был там с минимальным игровым временем, а в НХЛ выходит во второй паре.

— Так, может быть, в КХЛ я плохо играл.

— Вариант.

— Но это тот вопрос, в который я не хочу углубляться, — почему в ЦСКА я играл мало, а в «Монреале» много. Остановимся на версии, что в России я не соответствовал требования тренера. Так ведь может быть?

— Вполне.

— И потому я даже не думаю на эту тему. Если не ставили, значит, мне надо было в чем-то добавлять. Не нужно искать виноватых.

— Какой был ваш лучший матч в НХЛ, учитывая, что вы не сыграли еще и полного сезона?

— Не думаю, что эта та игра, в которой я забил. Опять же, по ощущениям, удались игры с «Виннипегом» во время первого выезда. Да, мы проиграли те матчи, но по движению все было в порядке.

(Алексей Шевченко)

Романов был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА.

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