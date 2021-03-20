НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 20 и 21 марта
17:00
Вечером 20 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоится 5 матчей, в ночь на 21-е число — еще 9 игр.
Отметим, что в составе «Питтсбурга» против «Нью-Джерси» не сыграет травмированный Евгений Малкин, а «Вашингтон» второй день подряд сыграет против «Рейнджерс» на своем льду.
20 марта, суббота
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» (20.00)
«Колорадо» — «Миннесота» (22.00)
«Тампа-Бэй» — «Чикаго» (23.00)
21 марта, воскресенье
«Вашингтон» — «Рейнджерс» (2.00)
«Айлендерс» — «Филадельфия» (2.00)
«Каролина» — «Коламбус» (2.00)
«Монреаль» — «Ванкувер» (2.00)
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (4.00)
«Эдмонтон» — «Виннипег» (5.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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