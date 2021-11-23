«Питтсбург» на выезде одержал волевую победу над «Виннипегом»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:1.

В составе «пингвинов» отличились Джейсон Закер, Дентон Хайнен и Джейк Гюнцель. У «Джетс» шайба на счету Доминика Тонинато.

После этого матча «Питтсбург» с 20 очками очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 22 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Питтсбург» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Тонинато — 2 (Пионк, Диллон), 10:27 — 1:0. Зукер — 4 (Родригес, Марино), 34:29 — 1:1. Хейнен — 6 (Руведел, Симон), 43:33 — 1:2. Гюнтцель — 8 (п.в., Картер, Джерри), 57:45 — 1:3.

Вратари: Хеллибак (57:35 — 57:45) — Джерри.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (11+14+6) — 36 (5+14+17).

Наши: Свечников (11.35/1/0) — -.

23 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.