НХЛ, расписание и результаты матчей 23 ноября: «Сент-Луис» обыграл «Вегас» и другие игры
«Баффало» — «Коламбус» — 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)
Голы: Томпсон — 7 (Олофссон, Йокихарью), 3:38 — 1:0. Рословик — 1 (Веренски, Хофманн), 8:23 — 1:1. Рословик — 2 (Доми, Байрейтер), 14:04 — 1:2. Гиргенсонс — 4 (бол., Миллер, Далин), 19:59 — 2:2. Бьоркстранд — 6 (Нюквист, Дженнер), 20:24 — 2:3. Доми — 2 (Хофманн, Рословик), 20:55 — 2:4. Гавриков — 1 (Пик, Доми), 23:41 — 2:5. Козенс — 4 (Скиннер, Миллер), 24:44 — 3:5. Томпсон — 8 (бол., Далин, Козенс), 29:55 — 4:5. Гавриков — 2 (п.в., Дженнер), 59:15 — 4:6. Керали — 3 (п.в.), 59:50 — 4:7.
Вратари: Токарски (Делл, 20:55) — Корписало.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 33 (12+6+15) — 29 (10+12+7).
Наши: — - Гавриков (23.37/4/+3), Чинахов (11.43/1/+1).
Баффало. KeyBank Center. 7978 зрителей.
«Сент-Луис» — «Вегас» — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
Голы: Стивенсон — 6 (Пьетранджело), 0:36 — 0:1. Смит — 8 (Хаттон), 6:50 — 0:2. О`Райлли — 3 (Перрон, Парэйко), 10:15 — 1:2. Бозак — 1 (Костин, Фолк), 11:57 — 2:2. Фолк — 3, 12:30 — 3:2. Саад — 8 (бол., Тарасенко, Перрон), 21:28 — 4:2. Миккола — 1 (Томас, Тарасенко), 49:37 — 5:2.
Вратари: Биннингтон — Ленер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 31 (13+13+5) — 34 (11+7+16).
Наши: Барбашев (14.41/0/0), Бучневич (15.31/2/0), Костин (10.04/1/+1), Тарасенко (15.38/1/0) — Дадонов (18.25/1/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center.
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Джохансен — 6 (Тренин, Жанно), 12:34 — 1:0. Ракелль — 5 (Зеграс, Милано), 25:47 — 1:1. Гранлунд — 4 (бол., Джохансен), 35:20 — 2:1. Драйсдейл — 2, 43:47 — 2:2. Тренин — 2, 52:10 — 3:2.
Вратари: Сарос — Гибсон (58:07).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (10+14+11) — 31 (9+7+15).
Наши: Тренин (15.37/4/+2) — -.
Нэшвилл. Bridgestone Arena.
«Виннипег» — «Питтсбург» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Тонинато — 2 (Пионк, Диллон), 10:27 — 1:0. Зукер — 4 (Родригес, Марино), 34:29 — 1:1. Хейнен — 6 (Руведел, Симон), 43:33 — 1:2. Гюнтцель — 8 (п.в., Картер, Джерри), 57:45 — 1:3.
Вратари: Хеллибак (57:35 — 57:45) — Джерри.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (11+14+6) — 36 (5+14+17).
Наши: Свечников (11.35/1/0) — -.
Виннипег. Canada Life Centre.
«Колорадо» — «Оттава»
23 ноября. 4.30 мск.
«Сан-Хосе» — «Каролина»
23 ноября. 6.30 мск.
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