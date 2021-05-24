«Виннипег» вырвал победу у «Эдмонтона» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф
05:42
«Виннипег» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Эдмонтон» со счетом 5:4.
При счете 1:4 «Джетс» в конце третьего периода забросил три шайбы усилиями Матье Перро, Блейка Уилера и Джоша Моррисси. Победный гол в овертайме забил Николай Элерс, который оформил дубль.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком.
Счет в серии стал 3-0. Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 4:45 мск.
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Зачет
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Офсайд
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