«Виннипег» вырвал победу у «Эдмонтона» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф

«Виннипег» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Эдмонтон» со счетом 5:4.

При счете 1:4 «Джетс» в конце третьего периода забросил три шайбы усилиями Матье Перро, Блейка Уилера и Джоша Моррисси. Победный гол в овертайме забил Николай Элерс, который оформил дубль.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком.

Счет в серии стал 3-0. Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 4:45 мск.