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«Виннипег» вырвал победу у «Эдмонтона» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф

05:42
24 мая. «Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:4 ОТ. Фото ХК «Виннипег»
24 мая. «Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:4 ОТ. Фото ХК «Виннипег»
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«Виннипег» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Эдмонтон» со счетом 5:4.

При счете 1:4 «Джетс» в конце третьего периода забросил три шайбы усилиями Матье Перро, Блейка Уилера и Джоша Моррисси. Победный гол в овертайме забил Николай Элерс, который оформил дубль.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком.

Счет в серии стал 3-0. Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 4:45 мск.

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