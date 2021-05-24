Статистика Овечкина в серии с «Бостоном»: 4 (2+2) очка и 20 бросков по воротам при показателе полезности «-2»
05:17
«Вашингтон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Бостону» (1:3) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие во всех пяти встречах серии, в которых набрал 4 (2+2), забив оба гола в большинстве, нанес 20 бросков по воротам, заработал 2 минуты штрафа и завершил серию с показателем полезности «-2».
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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