Статистика Овечкина в серии с «Бостоном»: 4 (2+2) очка и 20 бросков по воротам при показателе полезности «-2»

«Вашингтон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Бостону» (1:3) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие во всех пяти встречах серии, в которых набрал 4 (2+2), забив оба гола в большинстве, нанес 20 бросков по воротам, заработал 2 минуты штрафа и завершил серию с показателем полезности «-2».