Игроки «Вегаса» облили шампанским Стоуна с Кубком Стэнли. Барбашев не смог открыть бутылку

«Вегас» разгромил «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 9:3. «Голден Найтс» выиграли серию — 4-1.

Появилось видео из раздевалки игроков, где хоккеисты праздновали победу в турнире. Одноклубники облили шампанским форварда команды Марк Стоун, который держал в руках Кубок Стэнли. Также на видеоролике видно, что российский нападающий Иван Барбашев не может открыть бутылку с шампанским.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ.