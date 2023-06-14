9:3! «Вегас» разгромил «Флориду» и впервые в истории выиграл Кубок Стэнли
«Вегас» переиграл «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 9:3. «Голден Найтс» выиграли серию — 4-1.
В состав победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Иван Барбашев. Таким образом, он отметился 7-ю голами в плей-офф.
Ворота «Пантерз» защищал россиянин Сергей Бобровский. Он отразил 22 из 30 бросков по своим воротам.
«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».
НХЛ
Плей-офф
Финал
Пятый матч
«Вегас» — «Флорида» — 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)
Голы: Стоун — 9 (мен.), 11:52 — 1:0. Хэг — 2 (Айкел, Маршессо), 13:41 — 2:0. Экблад — 2 (Казинс), 22:15 — 2:1. Мартинес — 2 (Айкел, Пьетранджело), 30:28 — 3:1. Смит — 4 (Карлссон, Теодор), 32:13 — 4:1. Стоун — 10 (Хауден, Стивенсон), 37:15 — 5:1. Амадио — 5 (Смит), 39:58 — 6:1. Барбашев — 7 (Айкел, Теодор), 48:22 — 7:1. Райнхарт — 8 (Беннетт, Монтур), 48:47 — 7:2. Беннетт — 5 (Форслинг, Райнхарт), 51:39 — 7:3. Стоун — 11 (п.в.), 54:06 — 8:3. Руа — 3 (Теодор, Макнэбб), 58:58 — 9:3.
Вратари: Хилл — Бобровский.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (11+14+6) — 33 (8+6+19).
Наши: Барбашев (15.45/2/+1) — Денисенко (5.57/0/-3).
14 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 4-1
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96